Újabb orosz csapás érte az ukrán energiahálózatot

A fűtési rendszerbe került levegő technikai problémákat okoz, ezért a többszintes lakóházakban arra kérik a lakókat, hogy – amennyiben műszakilag megoldható – segítsenek a rendszerek légtelenítésében.

A munkálatokat a szolgáltató cégek végzik, de a szakemberhiány miatt a lakosság közreműködésére is számítanak, írja a The New Voice of Ukraine.

A helyi kórház a teljes időszak alatt biztosítani tudta a megfelelő hőmérsékletet egy szilárd tüzelésű kazán segítségével.

Az oktatási intézmények ideiglenesen távoktatásra álltak át, az óvodák pedig elektromos fűtéssel biztosított tartalékcsoportokat szerveztek, amíg a központi rendszer teljes helyreállítása meg nem történik.

Orosz csapások az ukrán energetikai infrastruktúra ellen

A burstini csapás egy átfogó, összehangolt orosz támadássorozat része volt. Február 7-én éjjel és a hajnali órákban Oroszország 408 csapásmérő drónt és 39 rakétát vetett be Ukrajna kritikus infrastruktúrája ellen.

A támadások elsősorban az energiaipari létesítményeket célozták a nyugati régiókban. Találat érte többek között a burstini és a dobrotviri hőerőművet, valamint nagyfeszültségű távvezetékeket és atomerőművi alállomásokat is.

A károk miatt az atomerőművek kénytelenek voltak csökkenteni termelési kapacitásukat, ami jelentős áramhiányt eredményezett. Az ország több régiójában megerősített, óránkénti tervezett áramszüneteket vezettek be.

Dróntámadás lakóházak ellen Odesszában

A fekete-tengeri kikötővárosban, Odesszában is újabb dróntámadás történt február 12-én késő este, írta a Zn.ua. Az éjszakai támadás során orosz drónok két toronyházat találtak el – jelentette Szerhij Liszak, az odesszai városi katonai közigazgatás vezetője a Telegramon.