Újabb orosz csapás érte az ukrán energiahálózatot

Részben sikerült helyreállítani a fűtés- és vízellátást a nyugat-ukrajnai Burstin városában, miután korábban orosz támadás érte a helyi hőerőművet – közölte a település vezetése. A csapás a térség energiaellátásában meghatározó szerepet betöltő burstini erőművet sújtotta, ami komoly fennakadásokat okozott a közszolgáltatásokban.

2026. 02. 13.
Ukrán tűzoltó munkában Forrás: TRT World
Az orosz csapások után a városvezetés közlése szerint a szolgáltatás ugyan újraindult, de még nem teljes körű, írja az Origo.

orosz csapás
A burstini hőerőmű (Fotó: Képernyőkép)

A fűtési rendszerbe került levegő technikai problémákat okoz, ezért a többszintes lakóházakban arra kérik a lakókat, hogy – amennyiben műszakilag megoldható – segítsenek a rendszerek légtelenítésében.

A munkálatokat a szolgáltató cégek végzik, de a szakemberhiány miatt a lakosság közreműködésére is számítanak, írja a The New Voice of Ukraine.

A helyi kórház a teljes időszak alatt biztosítani tudta a megfelelő hőmérsékletet egy szilárd tüzelésű kazán segítségével.

Az oktatási intézmények ideiglenesen távoktatásra álltak át, az óvodák pedig elektromos fűtéssel biztosított tartalékcsoportokat szerveztek, amíg a központi rendszer teljes helyreállítása meg nem történik.

Orosz csapások az ukrán energetikai infrastruktúra ellen

A burstini csapás egy átfogó, összehangolt orosz támadássorozat része volt. Február 7-én éjjel és a hajnali órákban Oroszország 408 csapásmérő drónt és 39 rakétát vetett be Ukrajna kritikus infrastruktúrája ellen

A támadások elsősorban az energiaipari létesítményeket célozták a nyugati régiókban. Találat érte többek között a burstini és a dobrotviri hőerőművet, valamint nagyfeszültségű távvezetékeket és atomerőművi alállomásokat is.

A károk miatt az atomerőművek kénytelenek voltak csökkenteni termelési kapacitásukat, ami jelentős áramhiányt eredményezett. Az ország több régiójában megerősített, óránkénti tervezett áramszüneteket vezettek be.

Dróntámadás lakóházak ellen Odesszában

A fekete-tengeri kikötővárosban, Odesszában is újabb dróntámadás történt február 12-én késő este, írta a Zn.ua. Az éjszakai támadás során orosz drónok két toronyházat találtak el – jelentette Szerhij Liszak, az odesszai városi katonai közigazgatás vezetője a Telegramon. 

A beszámolók szerint orosz drónok két többszintes lakóépületbe csapódtak be. A felső emeleteken több lakás megrongálódott, de személyi sérülésről nem érkezett jelentés.

A robbanások következtében megrongálódtak civil infrastrukturális létesítmények és egy autószerviz is. A lökéshullám betörte egy óvoda és egy gimnázium ablakait. A keletkezett tüzeket a hatóságok rövid időn belül eloltották.

A helyszíneken azóta is dolgoznak a kommunális szolgálatok: eltakarítják a törmeléket, ideiglenesen fóliával fedik be a kitört ablakokat, és operatív törzseket állítottak fel a lakosság támogatására.

Borítókép: Ukrán tűzoltó munkában (Forrás: TRT World) 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

