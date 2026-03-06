A legutóbbi orosz–ukrán fogolycsere képein megtört embereket látni + fotók

fogolycsereorosz–ukrán háborúhadifogoly

A legutóbbi orosz–ukrán fogolycsere képein megtört embereket látni

Rövid időn belül a második fogolycsere zajlott le az orosz–ukrán háborúban. Háromszáz orosz és háromszáz ukrán hadifogoly térhetett haza. A cserét az Egyesült Arab Emírségek és az Egyesült Államok közvetítette, a folyamat a februári, genfi megállapodásokon alapult.

Magyar Nemzet
2026. 03. 06. 12:57
Háromszáz ukrán foglyot engedtek el az oroszok Forrás: AFP
Újabb sikeres orosz–ukrán fogolycsere zajlott le a háborúban álló felek között. Az orosz védelmi minisztérium közleménye szerint háromszáz orosz katona tért haza az ukrán fogságból, cserébe háromszáz ukrán hadifoglyot engedtek szabadon – írja a Ria Novosztyi.

Rövid időn belül a második fogolycsere zajlott le az orosz–ukrán háborúban
Rövid időn belül a második fogolycsere zajlott le az orosz–ukrán háborúban (Fotó: AFP)

A szabadon engedett orosz katonák jelenleg Belarussziában tartózkodnak, ahol megkapják a szükséges pszichológiai és orvosi segítséget. Ezt követően hazaszállítják őket, hogy az orosz védelmi minisztérium intézményeiben rehabilitációban részesülhessenek. A fogolycserében közvetítőként vett részt az Egyesült Arab Emírségek és az Egyesült Államok. A napokban történt egy másik fogolycsere is, amikor a felek  kétszáz-kétszáz hadifoglyot adtak át egymásnak. Mindkét esemény a február 17–18-án, Genfben kötött megállapodásokon alapult. 

A legfiatalabb szabadon engedett ukrán hadifogoly 26 éves, a legidősebb pedig 60 éves volt. A genfi megállapodásoknak köszönhetően összesen ötszáz ukrán katona térhetett haza. 

Az Ukrajnába hazatérő háromszáz hadifogolyról Volodimir Zelenszkij ukrán elnök képeket tett közzé közösség oldalán, mint írta 

március 6-án háromszáz ukrán védő és két civil tért haza az orosz fogságból

– írja a zn.ua.

Borítókép: Háromszáz ukrán foglyot engedtek el az oroszok (Fotó: AFP)

