A Jobbik nem tud országos listát állítani az országgyűlési választáson – közölte a párt.
A Jobbik és civil szövetségeseinek jelöltjei, valamint segítői az elmúlt két hétben mindent megtettek, hogy összegyűjtsék a körzetekben az induláshoz szükséges aláírásokat, a kormányváltás érdekében, azonban ebben nem jártak sikerrel.
A párt közleménye azt állítja: bár az országos lista állításához szükséges számú körzetben leadták az ajánlásokat, azonban saját számításaik szerint a Jobbik és civil szövetségesei nem tudnak országos listát állítani a választásokon idén tavasszal, mert nem sikerült az induláshoz szükséges 71 körzetben sikeresen jelöltet állítani
– olvasható a párt közleményében.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!