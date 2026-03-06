A Jobbik nem tud országos listát állítani az országgyűlési választáson – közölte a párt.

Adorján Béla, a Jobbik Magyarországért Mozgalom elnöke beszédet mond a párt kampánynyitó rendezvényén a fővárosi Offkultur rendezvényházban 2026. február 15-én. Fotó: MTI Fotószerkesztőség/Kocsis Zoltán

A Jobbik és civil szövetségeseinek jelöltjei, valamint segítői az elmúlt két hétben mindent megtettek, hogy összegyűjtsék a körzetekben az induláshoz szükséges aláírásokat, a kormányváltás érdekében, azonban ebben nem jártak sikerrel.

A párt közleménye azt állítja: bár az országos lista állításához szükséges számú körzetben leadták az ajánlásokat, azonban saját számításaik szerint a Jobbik és civil szövetségesei nem tudnak országos listát állítani a választásokon idén tavasszal, mert nem sikerült az induláshoz szükséges 71 körzetben sikeresen jelöltet állítani

– olvasható a párt közleményében.