Rendkívüli

A Tiszához köthető ügyvédi iroda képviseli az aranykonvojjal elfogott ukránokat

választásjobbiklista

A Jobbik nem tud országos listát állítani az országgyűlési választáson

Nem sikerült az induláshoz szükséges 71 körzetben jelöltet állítani.

Magyar Nemzet
2026. 03. 06. 21:00
Adorján Béla, a Jobbik Magyarországért Mozgalom elnöke (első sor, k) a párt egyéni országgyűlési képviselőjelöltjeivel a Jobbik kampánynyitó rendezvényén a fővárosi Offkultur rendezvényházban 2026. február 15-én Fotó: Kocsis Zoltán Forrás: MTI Fotószerkesztõség
A Jobbik nem tud országos listát állítani az országgyűlési választáson – közölte a párt.

Adorján Béla, a Jobbik Magyarországért Mozgalom elnöke beszédet mond a párt kampánynyitó rendezvényén a fővárosi Offkultur rendezvényházban 2026. február 15-én. Fotó: MTI Fotószerkesztőség/Kocsis Zoltán 

A Jobbik és civil szövetségeseinek jelöltjei, valamint segítői az elmúlt két hétben mindent megtettek, hogy összegyűjtsék a körzetekben az induláshoz szükséges aláírásokat, a kormányváltás érdekében, azonban ebben nem jártak sikerrel.

A párt közleménye azt állítja: bár az országos lista állításához szükséges számú körzetben leadták az ajánlásokat, azonban saját számításaik szerint a Jobbik és civil szövetségesei nem tudnak országos listát állítani a választásokon idén tavasszal, mert nem sikerült az induláshoz szükséges 71 körzetben sikeresen jelöltet állítani 

– olvasható a párt közleményében.

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

