A Tiszához köthető ügyvédi iroda képviseli az aranykonvojjal elfogott ukránokat

Deutsch Tamás: Zelenszkij és Brüsszel háborús nyomást gyakorol Magyarországra, a Tisza Párt pedig asszisztál hozzá

Ukrajna az olajblokáddal közvetlenül avatkozik be a magyar választásba, hogy felszámolja a rezsicsökkentést és bizonytalanságot idézzen elő. A fideszes politikus úgy véli, Brüsszel és a Tisza Párt is ezt az energiapolitikát támogatja.

Magyar Nemzet
2026. 03. 06. 20:23
Deutsch Tamás, a Fidesz-KDNP európai parlamenti (EP-) képviselőcsoportjának vezetője a kormánypártok országjárásának cibakházai fóruma előtt tartott sajtótájékoztatón 2026. március 6-án Fotó: Mészáros János Forrás: MTI Fotószerkesztõség
Magyarország továbbra is kimarad az ukrajnai öldöklést támogató európai országok sorából, nem hajlandó azt finanszírozni – jelentette ki a Fidesz–KDNP európai parlamenti (EP-) képviselőcsoportjának vezetője pénteken Cibakházán, a helyi lakossági fórum előtti sajtótájékoztatón.

Cibakháza, 2026. március 6. Deutsch Tamás, a Fidesz-KDNP európai parlamenti (EP-) képviselőcsoportjának vezetője (b) a kormánypártok országjárásának cibakházai fóruma előtt tartott sajtótájékoztatón 2026. március 6-án. Mellette Herczeg Zsolt, Törökszentmiklós és térsége fideszes országgyűlési képviselője, választókerületi elnök, országgyűlési képviselőjelölt. MTI/Mészáros János
Deutsch Tamás, a Fidesz–KDNP európai parlamenti (EP-) képviselőcsoportjának vezetője (balra) a kormánypártok országjárásának cibakházai fóruma előtt tartott sajtótájékoztatón 2026. március 6-án. Mellette Herczeg Zsolt, Törökszentmiklós és térsége fideszes országgyűlési képviselője, választókerületi elnök, országgyűlési képviselőjelölt. Fotó: MTI Fotószerkesztőség/Mészáros János 

Deutsch Tamás kiemelte: talán még soha nem volt olyan nehéz és veszélyes a helyzet, mint amilyenben most vagyunk. Hozzátette,

keleti szomszédunk „féldiktatórikus” rendszerének vezetője, Zelenszkij elnök „nyíltan, durván, arcátlanul, minden létező írott és íratlan szabályt felrúgva és figyelmen kívül hagyva” beavatkozik a magyar választási kampányba.

Célja, hogy a lehető legdurvább támadást intézze a hivatalban lévő, a magyar polgárok óriási többsége által támogatott nemzeti kormány ellen, amely olyan – a magyarok többsége által ugyancsak támogatott – elképzeléseket képvisel az európai döntéshozatalban, amelyek nem tetszenek neki.

Hozzátette:

 szóba sem kerülhet az, hogy magyar katonák békefenntartóként megjelenjenek Ukrajna területén.

A magyarok ellenzik Ukrajna európai uniós csatlakozását, mert azzal az ukrajnai háborút, tehát a háborúskodást „hoznánk be” az Európai Unióba, mutatott rá a kormánypárti politikus.

Deutsch Tamás azt mondta: Volodimir Zelenszkij ukrán elnök ezért támadja a nemzeti kormányt. Ezt a politikai támadást „megfejelte azzal”, hogy olajblokád alá helyezte Magyarországot.

„Ez gyakorlatilag majdnem egy katonai támadás erejével felérő lépés egy olyan ország részéről, mint Ukrajna” 

– fogalmazott, hangsúlyozva: az olajblokáddal Zelenszkij célja, hogy a választásokat megelőző hetekben Magyarországon energiaellátást érintő nehézség jöjjön létre, és ez a bizonytalan helyzet a magyar ellenzéknek, a Tisza Pártnak kedvezzen.

Megjegyezte, 

az ukrán beavatkozásnak az is a célja, hogy a Brüsszel–Kijev-megállapodásnak megfelelően Magyarországot leválasszák a rezsicsökkentés alapját jelentő olcsó orosz energiaforrásokról, amit a Tisza Párt európai parlamenti képviselői is támogattak.

Ezzel amellett döntöttek, hogy Magyarországon szűnjön meg a rezsicsökkentés, és egy átlag magyar háztartás évi mintegy 250 ezer forintos rezsiköltsége olyan magasra emelkedjen, mint Lengyelországban, ahol körülbelül évi 800 ezer forintnak megfelelő rezsidíjat fizet átlagosan egy család, vagy mint Csehországban, ahol ez az összeg egymillió forint – hangoztatta Deutsch Tamás.

– És ehhez képest körbehaknizza az egész országot, és folyamatosan, előre kitervelt, aljas szándékból azt a hazugságot mondja Magyar Péter, hogy ő soha nem szavazott az orosz fosszilis tüzelőanyagok, a földgáz és a kőolaj magyarországi behozatala ellen – fogalmazott Deutsch Tamás.

Hangsúlyozta: 

Brüsszel háborús törekvéseivel szemben kell megóvni Magyarországot, és meg kell tartani hazánkat a béke és a biztonság szigetének.

Emellett Kijev durva beavatkozásával szemben, de a Brüsszellel és Kijevvel egyetértő Tisza Párttal szemben is meg kell védeni a magyar családokat – jelentette ki.

Deutsch Tamás kiemelte: 

a Fidesz a biztos választás, a helyi választókörzetben pedig Herczeg Zsolt.

Kérdésre válaszolva az ukrán aranykonvoj-akcióról azt mondta: „kutya kötelességük” az ukránoknak, hogy haladéktalanul választ adjanak a kérdésekre.

Közölte: Ukrajnát „felfoghatatlan mennyiségű” európai pénzből finanszírozták, főleg a nyugati országok és a brüsszeli bürokrácia vezetői. Ha arról van szó, amit okkal lehet feltételezni, hogy a háborús maffia így készpénzben, kézen-közön a saját érdekeire használja fel ezt a pénzt, akkor az Európa minden polgárának az „arculköpése” – jegyezte meg.

Deutsch Tamás egy másik kérdésre azt mondta:

Magyar Péter a széles nyilvánosság előtt „elkezdte kimosdatni” Zelenszkijt mind a magyar miniszterelnökre vonatkozó életveszélyes fenyegetés, mind pedig az olajblokád ügyében.

Herczeg Zsolt, a térség fideszes országgyűlési képviselője is arra biztatott mindenkit, hogy szavazzon a Fideszre az április 12-ei választáson. Ebben a veszélyes időszakban nem lehet megengedni a kísérletezgetést – hangsúlyozta.

Borítókép: Deutsch Tamás, a Fidesz–KDNP európai parlamenti (EP-) képviselőcsoportjának vezetője a kormánypártok országjárásának cibakházai fóruma előtt tartott sajtótájékoztatón 2026. március 6-án (Fotó: MTI Fotószerkesztőség/Mészáros János)


