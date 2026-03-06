Deutsch Tamás: Zelenszkij és Brüsszel háborús nyomást gyakorol Magyarországra, a Tisza Párt pedig asszisztál hozzá

Magyarország továbbra is kimarad az ukrajnai öldöklést támogató európai országok sorából, nem hajlandó azt finanszírozni – jelentette ki a Fidesz–KDNP európai parlamenti (EP-) képviselőcsoportjának vezetője pénteken Cibakházán, a helyi lakossági fórum előtti sajtótájékoztatón.

Deutsch Tamás, a Fidesz–KDNP európai parlamenti (EP-) képviselőcsoportjának vezetője (balra) a kormánypártok országjárásának cibakházai fóruma előtt tartott sajtótájékoztatón 2026. március 6-án. Mellette Herczeg Zsolt, Törökszentmiklós és térsége fideszes országgyűlési képviselője, választókerületi elnök, országgyűlési képviselőjelölt. Fotó: MTI Fotószerkesztőség/Mészáros János

Deutsch Tamás kiemelte: talán még soha nem volt olyan nehéz és veszélyes a helyzet, mint amilyenben most vagyunk. Hozzátette,

keleti szomszédunk „féldiktatórikus” rendszerének vezetője, Zelenszkij elnök „nyíltan, durván, arcátlanul, minden létező írott és íratlan szabályt felrúgva és figyelmen kívül hagyva” beavatkozik a magyar választási kampányba.

Célja, hogy a lehető legdurvább támadást intézze a hivatalban lévő, a magyar polgárok óriási többsége által támogatott nemzeti kormány ellen, amely olyan – a magyarok többsége által ugyancsak támogatott – elképzeléseket képvisel az európai döntéshozatalban, amelyek nem tetszenek neki.

Hozzátette:

szóba sem kerülhet az, hogy magyar katonák békefenntartóként megjelenjenek Ukrajna területén.

A magyarok ellenzik Ukrajna európai uniós csatlakozását, mert azzal az ukrajnai háborút, tehát a háborúskodást „hoznánk be” az Európai Unióba, mutatott rá a kormánypárti politikus.

Deutsch Tamás azt mondta: Volodimir Zelenszkij ukrán elnök ezért támadja a nemzeti kormányt. Ezt a politikai támadást „megfejelte azzal”, hogy olajblokád alá helyezte Magyarországot.

„Ez gyakorlatilag majdnem egy katonai támadás erejével felérő lépés egy olyan ország részéről, mint Ukrajna”

– fogalmazott, hangsúlyozva: az olajblokáddal Zelenszkij célja, hogy a választásokat megelőző hetekben Magyarországon energiaellátást érintő nehézség jöjjön létre, és ez a bizonytalan helyzet a magyar ellenzéknek, a Tisza Pártnak kedvezzen.

Megjegyezte,

az ukrán beavatkozásnak az is a célja, hogy a Brüsszel–Kijev-megállapodásnak megfelelően Magyarországot leválasszák a rezsicsökkentés alapját jelentő olcsó orosz energiaforrásokról, amit a Tisza Párt európai parlamenti képviselői is támogattak.

Ezzel amellett döntöttek, hogy Magyarországon szűnjön meg a rezsicsökkentés, és egy átlag magyar háztartás évi mintegy 250 ezer forintos rezsiköltsége olyan magasra emelkedjen, mint Lengyelországban, ahol körülbelül évi 800 ezer forintnak megfelelő rezsidíjat fizet átlagosan egy család, vagy mint Csehországban, ahol ez az összeg egymillió forint – hangoztatta Deutsch Tamás.