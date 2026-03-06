Diplomáciai botrányt jelent Volodimir Zelenszkij kijelentése

Krzysztof Mulawa, a Konföderáció alsóházi képviselője kijelentette: „Szemtanúi vagyunk egy diplomáciai botránynak, amelyet az európai vezetőket zsaroló Volodimir Zelenszkij váltott ki”. A „nagy diplomáciai botrány” célja, hogy megfélemlítse az európai vezetőket, akik nem értenének egyet azzal a kölcsönnel, „amelynek törlesztését nem várjuk el, mert Ukrajnának nem lesz szándéka azt visszafizetni az európai országoknak” – fogalmazott Mulawa.

Zelenszkij szavai diplomáciai botrányt váltottak ki. Fotó: AFP

Mint ismert, az ukrán elnök csütörtöki kijevi sajtótájékoztatóján kijelentette:

Reméljük, hogy az Európai Unióban egy személy nem fogja blokkolni a 90 milliárd eurót vagy az első részletet ebből a 90 milliárdból, és hogy az ukrán katonáknak lesz fegyverük. Ellenkező esetben megadjuk ennek a személynek a címét a fegyveres erőknek, a srácainknak, hadd hívják fel, és beszéljenek vele a saját nyelvükön.

„Elszállt minden gátlásuk” – kommentálták Zelenszkij fenyegetését a Konföderáció Facebook-honlapján pénteken közzétett bejegyzésben.

Hol van Von der Leyen? Hol van Tusk és az Európai Unió többi vezetője?

– tették fel a kérdést. Az ukrán hozzáállást a „banánköztársaságokból vagy a maffiajátszmákból, nem pedig a civilizált világból származó módszernek” nevezték.

Egy nem uniós állam az egyik EU-tagállamot fenyegeti, ezt az egész EU-nak el kell ítélnie!

– írták a párt bejegyzésében.

Ewa Zajaczkowska-Hernik, a Konföderáció európai parlamenti képviselője az X-en azt írta:

Magyarország nem szeszélyből vagy rosszkedvében döntött az Ukrajnának szánt kölcsön elutasításáról, hanem azért, mert Ukrajna leállította a magyarországi kőolajszállítást a Barátság vezetéken keresztül.

Emiatt Magyarországon emelkedtek az üzemanyagárak, Orbán Viktor miniszterelnök pedig csak határozottan kiáll a magyar állampolgárok védelmében – áll Zajaczkowska-Hernik bejegyzésében.

To przekracza wszelkie granice❗ Prezydent Zełenski grozi premierowi Orbanowi... siłami zbrojnymi, jeśli dalej będzie blokował "pożyczkę" 90 miliardów dla Ukrainy❗



Przypomnę, że Węgry zdecydowały się na taki krok nie z powodu jakiegoś kaprysu, czy złego humoru, tylko w… pic.twitter.com/LVXnUTnIgL — Ewa Zajączkowska-Hernik (@EwaZajaczkowska) March 5, 2026

A Konföderáció a Patrióták Európáért pártcsalád tagja.

Borítókép: Volodimir Zelenszkij ukrán elnök (Fotó: AFP)