Deutsch Tamás: Hazaárulás, amit Magyar Péter és a tiszások művelnek + videó

A helyzet attól is ijesztő, hogy Magyarországon az a politikai erő, amelyik magát a legnagyobb ellenzéknek mondja, és ezek vezetői, jelöltjei most is arról beszélnek, hogy nincs háború, nincs veszély és mindenki teljesen hülye, aki aggódva figyeli a kialakult helyzetet. Ez a laposföld-hívőkre jellemző – reagált Deutsch Tamás az iráni válság kapcsán. Megjegyezte, a tiszások eltagadták az orosz–ukrán háború valódi veszélyét is, és most is pont ezt teszik. – Azt üzenik az embereknek ezzel, hogy nem lehet rá számítani, csak az általuk eltervezett színjátékot akarják játszani – fűzte hozzá.

Deutsch Tamás: A magyarországi ellenzék mindig, minden konfliktusban az ellenfél oldalán áll (Forrás: Képernyőkép)

– Ijedten hallgat a tiszás energetikai politikus, miután a közel-keleti háború miatt napok alatt duplájára emelkedett a földgáz piaci ára, 20–50 százalékkal emelkedett a kőolaj ára. Tehát nemcsak nehéz lett ezek beszerzése, de nagyságrenddel többe kerül, mint az orosz. Kiszolgáltatottá akarják tenni a magyar családokat, hogy lehet, nem tudunk beszerezni energiahordozókat vagy nagyon sokba kerülne – húzta alá.

Deutsch Tamás: A hazai baloldal hazaárulást követ el

Németh Balázs megjegyezte, az is beszédes, hogy a legfrissebb nemzetközi hírek arról szólnak, hogy miután megakadt a termelés és a szállítás is a Perzsa-öbölben, a szakértők arról beszélnek, megint orosz energiára lesz szüksége Európának.

Az EP-képviselő szerint fontos látni azt is, hogy a Barátság kőolajvezeték karbonlábnyoma is kedvező, hiszen a legrövidebb úton, egy vezetéken át érkezik az olaj.

Az ukrán olajblokádról Deutsch Tamás elmondta, maga Zelenszkij árulta el, hogy elindíthatná, de nem fogja. – Ránk támadt Brüsszel, és az európai szabályokat megkerülve büntetni akarja azokat, akik keletről vásárolnak kőolajat és földgázt. Brüsszel pedig, Magyar Péterrel az oldalán szerelmes Kijevbe, és az általuk indított támadásba, ami a magyar családokat, vállalkozásokat vette célba – vélekedett, hozzátéve, hogy a magyarországi ellenzék mindig, minden konfliktusban az ellenfél oldalán áll.

Brüsszelnek van igaza, hogy büntetnek minket, Kijevnek van igaza, hogy leállították a Barátság kőolajvezetéket. Mindig az ellenségnek van igaza. Ez hazaárulás, amit csinálnak

– szögezte le.