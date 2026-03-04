Rendkívüli

Szijjártó Péter: Elindult az első mentesítő járat Jordániába

Deutsch Tamás: Hazaárulás, amit Magyar Péter és a tiszások művelnek + videó

A tiszások tagadják a háború veszélyét, pont úgy, ahogyan az orosz–ukrán konfiktust is – jegyezte meg a közel-keleti háborús eseményekre reagálva az EP-képviselő az Igazság órájában. Deutsch Tamás szerint Magyar Péter ezúttal is a brüsszeli főnökeinek és Kijevnek akar megfelelni, a magyar családok érdeke helyett.

2026. 03. 04. 7:27
A helyzet attól is ijesztő, hogy Magyarországon az a politikai erő, amelyik magát a legnagyobb ellenzéknek mondja, és ezek vezetői, jelöltjei most is arról beszélnek, hogy nincs háború, nincs veszély és mindenki teljesen hülye, aki aggódva figyeli a kialakult helyzetet. Ez a laposföld-hívőkre jellemző – reagált Deutsch Tamás az iráni válság kapcsán. Megjegyezte, a tiszások eltagadták az orosz–ukrán háború valódi veszélyét is, és most is pont ezt teszik. – Azt üzenik az embereknek ezzel, hogy nem lehet rá számítani, csak az általuk eltervezett színjátékot akarják játszani – fűzte hozzá.

Deutsch Tamás
Deutsch Tamás: A magyarországi ellenzék mindig, minden konfliktusban az ellenfél oldalán áll (Forrás: Képernyőkép)

– Ijedten hallgat a tiszás energetikai politikus, miután a közel-keleti háború miatt napok alatt duplájára emelkedett a földgáz piaci ára, 20–50 százalékkal emelkedett a kőolaj ára. Tehát nemcsak nehéz lett ezek beszerzése, de nagyságrenddel többe kerül, mint az orosz. Kiszolgáltatottá akarják tenni a magyar családokat, hogy lehet, nem tudunk beszerezni energiahordozókat vagy nagyon sokba kerülne – húzta alá.

Deutsch Tamás: A hazai baloldal hazaárulást követ el

Németh Balázs megjegyezte, az is beszédes, hogy a legfrissebb nemzetközi hírek arról szólnak, hogy miután megakadt a termelés és a szállítás is a Perzsa-öbölben, a szakértők arról beszélnek, megint orosz energiára lesz szüksége Európának.

Az EP-képviselő szerint fontos látni azt is, hogy a Barátság kőolajvezeték karbonlábnyoma is kedvező, hiszen a legrövidebb úton, egy vezetéken át érkezik az olaj.

Az ukrán olajblokádról Deutsch Tamás elmondta, maga Zelenszkij árulta el, hogy elindíthatná, de nem fogja. – Ránk támadt Brüsszel, és  az európai szabályokat megkerülve büntetni akarja azokat, akik keletről vásárolnak kőolajat és földgázt. Brüsszel pedig, Magyar Péterrel az oldalán szerelmes Kijevbe, és az általuk indított támadásba, ami a magyar családokat, vállalkozásokat vette célba – vélekedett, hozzátéve, hogy a magyarországi ellenzék mindig, minden konfliktusban az ellenfél oldalán áll.

Brüsszelnek van igaza, hogy büntetnek minket, Kijevnek van igaza, hogy leállították a Barátság kőolajvezetéket. Mindig az ellenségnek van igaza. Ez hazaárulás, amit csinálnak

– szögezte le.

Példaként említi az izraeli politikát, ahol az ellenzék vezetője a kialakult háborús helyzet miatt úgy fogalmazott: mindenben támogatja Benjamin Netanjahu döntéseit. Ezt kellett volna a hazai ellenzéknek is tennie. Ő mégsem a magyar emberek érdekei mentén állt ki, hanem a hűbérurainak akar megfelelni – jelezte Deutsch Tamás.

A politikus Magyar Péter ellentmondására is felhívta a figyelmet, aki legutóbb arról posztolt, hogy a kormány vezessen be a benzinre árrésstoppot, miközben a tiszások eddig nyolc alkalommal szavazták meg Brüsszelben, hogy Magyarországot jogellenesen kényszerítsék rá, nem szerezhetünk az oroszoktól olcsó energiaforrást, és az árrésstoppal szemben is eddig hevesen ellenkezett. 

Hozzáfűzte, Kapitány István nyilvánvalóan azzal sincs tisztában, hogy Magyarországon az üzemanyag adótartalma a harmadik legalacsonyabb az Európai Unióban.

Deutsch Tamás azokra a HVG-ben megjelent hírekre is reagált, amelyek szerint nem lesz áprilisban választás. – Az új gondolat teljes hiányáról beszélünk – közölte, majd felidézte, Antall József halála után is pont erről szóltak a hírek, ám minden ilyen vád alaptalan volt. A politikus végül üdvözölte a Magyar Péterről szóló dokumentumfilm debütálását is, így legalább választ kapunk arra is, mi történt valójában a drogos házibuliban, a hálószobabotrány éjszakáján.

Borítókép: Deutsch Tamás EP-képviselő (Forrás: Facebook)


Csépányi Balázs
idezojelekMagyar Péter

Jakab Péter veszélyes játékot űz, nagyon durván nekiment Magyar Péternek

Csépányi Balázs avatarja

Megy az iszapbirkózás a baloldalon.

