izraeli hadseregiránizraeli védelmi erőkrakéta

Irán újabb csapást indított Izrael ellen

Az izraeli hadsereg szerint Irán rakétákat lőtt ki Izrael felé, miközben aktiválódott a légvédelem az országban. Drámai figyelmeztetést kapott a lakosság. Washington közölte, hogy közel 2000 célpontot támadtak Iránban a hadművelet negyedik napján.

Kozma Zoltán
2026. 03. 04. 6:27
Rakéta Hebron városa felett (Fotó: AFP)
Rakéta Hebron városa felett (Fotó: AFP)
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az izraeli hadsereg bejelentette, hogy Iránból rakétákat indítottak izraeli terület felé. A légvédelem ezután akcióba lépett.

RAMALLAH, WEST BANK - MARCH 03: A view of the missiles fired from Iran toward Tel Aviv, seen from Ramallah, West Bank on March 3, 2026. Issam Rimawi / Anadolu (Photo by Issam Rimawi / Anadolu via AFP)
Az Irán irányából Tel-Aviv felé kilőtt rakéták (Fotó: AFP)

Az Izraeli Védelmi Erők (IDF) a közösségi médiában azt közölte, hogy védelmi rendszereik dolgoznak a beérkező rakéták elfogásán.

Izrael közvetlenül a mobiltelefonokra is vészjelzéseket adott ki az érintett területeken, figyelmeztetve a lakosokat, hogy azonnal lépjenek be a védett területekre, és maradjanak ott a további utasításokig.

A védett területről csak kifejezett utasítás kézhezvétele után lehet kilépni

 – közölte az Izraeli Védelmi Erők.

A tisztviselők arra kérték a lakosságot, hogy kövessék az utasításokat, mondván, hogy azok kritikus fontosságúak a civilek biztonsága érdekében rakétatámadások során.

A legújabb rakétaindításokra akkor került sor, amikor Irán folytatja a megtorló csapásokat a régióban az iráni rakéta- és katonai infrastruktúrát célzó, folyamatban lévő amerikai és izraeli katonai műveleteket követően.

Washington bejelentette, hogy az amerikai és izraeli erők közel 2000 célpontot támadtak Iránban a hadművelet negyedik napján.

Egy közösségi médiában közzétett bejegyzésben a CENTCOM parancsnoka, Brad Cooper admirális elmondta, hogy több mint 50 000 amerikai katona, 200 vadászrepülőgép, két repülőgép-hordozó és nagy hatótávolságú bombázó vesz részt a műveletben.

Elmondása szerint a koalíciós erők súlyosan lerombolták Irán légvédelmét, és több száz ballisztikus rakétát, hordozórakétát és drónt semmisítettek meg.

Az amerikai erők 17 iráni haditengerészeti hajót is megsemmisítettek – mondta Cooper, hozzátéve, hogy jelenleg egyetlen iráni hajó sem működik az Arab-öbölben, a Hormuzi-szorosban vagy az Ománi-öbölben.

A CENTCOM szerint Irán több mint 500 ballisztikus rakétát és több mint 2000 drónt lőtt ki válaszul, bár Cooper szerint Teherán képessége az amerikai erők és partnereik elleni csapásmérésre csökken.

Általános operatív értékelésem szerint a tervünk előtt járunk

 – mondta Cooper.

Borítókép: Rakéta Hebron városa felett (Fotó: AFP)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bogár László
idezojelekkorszak

Harmadik berendezkedés

Bogár László avatarja

VALÓSÁGIPARI MŰVEK – Soha nem volt még olyan nagy szükség a nemzet összetartó erőire, mint most.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.