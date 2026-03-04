Irán újabb csapást indított Izrael ellen

Az izraeli hadsereg bejelentette, hogy Iránból rakétákat indítottak izraeli terület felé. A légvédelem ezután akcióba lépett.

Az Irán irányából Tel-Aviv felé kilőtt rakéták (Fotó: AFP)

Az Izraeli Védelmi Erők (IDF) a közösségi médiában azt közölte, hogy védelmi rendszereik dolgoznak a beérkező rakéták elfogásán.

צה״ל זיהה כי לפני זמן קצר שוגרו טילים מאיראן לעבר שטח מדינת ישראל.

מערכות ההגנה פועלות ליירט את האיום. בדקות האחרונות פיקוד העורף הפיץ הנחייה מקדימה ישירות לטלפונים הניידים באזורים הרלוונטיים.

הציבור מתבקש לגלות אחריות ולפעול על פי ההנחיות - הן מצילות חיים.

יש להיכנס למרחבים… — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) March 4, 2026

Izrael közvetlenül a mobiltelefonokra is vészjelzéseket adott ki az érintett területeken, figyelmeztetve a lakosokat, hogy azonnal lépjenek be a védett területekre, és maradjanak ott a további utasításokig.

A védett területről csak kifejezett utasítás kézhezvétele után lehet kilépni

– közölte az Izraeli Védelmi Erők.

A tisztviselők arra kérték a lakosságot, hogy kövessék az utasításokat, mondván, hogy azok kritikus fontosságúak a civilek biztonsága érdekében rakétatámadások során.

A legújabb rakétaindításokra akkor került sor, amikor Irán folytatja a megtorló csapásokat a régióban az iráni rakéta- és katonai infrastruktúrát célzó, folyamatban lévő amerikai és izraeli katonai műveleteket követően.

Washington bejelentette, hogy az amerikai és izraeli erők közel 2000 célpontot támadtak Iránban a hadművelet negyedik napján.

Egy közösségi médiában közzétett bejegyzésben a CENTCOM parancsnoka, Brad Cooper admirális elmondta, hogy több mint 50 000 amerikai katona, 200 vadászrepülőgép, két repülőgép-hordozó és nagy hatótávolságú bombázó vesz részt a műveletben.

Elmondása szerint a koalíciós erők súlyosan lerombolták Irán légvédelmét, és több száz ballisztikus rakétát, hordozórakétát és drónt semmisítettek meg.

Az amerikai erők 17 iráni haditengerészeti hajót is megsemmisítettek – mondta Cooper, hozzátéve, hogy jelenleg egyetlen iráni hajó sem működik az Arab-öbölben, a Hormuzi-szorosban vagy az Ománi-öbölben.

A CENTCOM szerint Irán több mint 500 ballisztikus rakétát és több mint 2000 drónt lőtt ki válaszul, bár Cooper szerint Teherán képessége az amerikai erők és partnereik elleni csapásmérésre csökken.

Általános operatív értékelésem szerint a tervünk előtt járunk

– mondta Cooper.

Borítókép: Rakéta Hebron városa felett (Fotó: AFP)