Olyan hadiipari megállapodást kötött Magyarország, amely átírhatja a térség erőviszonyait

Új szintre emelkedhet a közép-európai védelmi ipari együttműködése, amely hazánk biztonságát is növeli – mutatott rá Orbán Viktor hétfői bejelentése kapcsán Demkó Attila, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukacs Intézetének programvezetője. Ahogy arról lapunk is beszámolt, a miniszterelnök hétfő délelőtt bejelentette: a 4iG SDT hosszú távú stratégiai partneri megállapodást kötött a Czechoslovak Grouppal (CSG).

A bejelentések több mint tízezer katonai jármű hazai gyártását, összeszerelését és karbantartását foglalhatják magukban, részben keretmegállapodások, részben egy nemzetközi exportprogram részeként. Emellett egy csaknem 100 milliárd forint értékű gyárfejlesztési és infrastruktúra-modernizációs program is megvalósulhat.

Nem előzmény nélküli a megállapodás, de minden eddiginél nagyobb hatású lehet

Demkó Attila emlékeztetett: a CSG már most is jelentős szereplő európai szinten, emellett több fontos cseh vállalattal is hosszú évek óta működik együtt Magyarország. Ilyen például a Česká zbrojovka, amelynek licencalapján gyártunk kézifegyvereket, illetve az Aero Vodochody, amely repülőgépgyártással foglalkozik, és ma már magyar többségi tulajdonban van. A szakértő szerint tehát a hétfői bejelentés nem előzmény nélküli, ugyanakkor egy jóval nagyobb volumenű együttműködés jöhet, amely már globális piacokat is elérhet.

Akár 800 Gidrán 4×4 páncélozott jármű gyártása, összeszerelése és rendszerbe állítása valósulhat meg a 4iG SDT és a Rába részvételével az elkövetkező öt év alatt (Forrás: Honvédelem.hu)

Felmerül ugyanakkor a kérdés, ha kialakul egy magyar–cseh hadiipari tengely, az hogyan befolyásolhatja a régiós erőviszonyokat? Demkó Attila úgy véli, a megállapodás megemelheti a közép-európai térség súlyát, hiszen a hadiipar jelentősége a jelenlegi háborús időszakban megnőtt. Emlékeztetett: történelmi okokból – különösen a világháborúkat követő korlátozások és területveszteségek miatt – Magyarország ipari fejlődése visszafogottabb volt, miközben a cseh hadiipari hagyományok erősebbek maradtak.

„E hagyományokra építve létrejöhet egy európai szinten is számottevő együttműködés. Globális szinten ugyan más a helyzet, de európai viszonylatban mindenképpen jelentős potenciálról beszélhetünk”

– mutatott rá.