Hamilton kiköszörülné a csorbát, akad bökkenő is, de nem ő van igazán bajban a világbajnokok közül

Lando Norris és a McLaren címvédőként várja az F1-es idénynyitót, de a tesztek alapján azt gyaníthatjuk, hogy az új szabályok alapján készült autók közül egyelőre nem a McLaren a legjobb. Charles Leclerc és Lewis Hamilton a Ferrari, George Russell a Mercedes eddigi teljesítménye alapján bizakodhat, a négyszeres világbajnok Max Verstappen képességeit ismerve pedig a Red Bull-pilótát is a fő esélyesek közé kell sorolni.

Lando Norris címvédőként várja az F1-rajtot, miután tavaly megszakította Max Verstappen négy világbajnoki címet számláló sorozatát Fotó: AFP/Andrej Isakovic

Norris, Hamilton és Verstappen mellett Fernando Alonso tagja még a mezőnynek a korábbi világbajnokok közül, ám a Rapid Sportban is kitértünk rá: minden jel szerint a spanyol veterán csapata, az Aston Martin nagyon elszámította magát az új szabályok alapján készített autóval.

Lewis Hamilton a csalódást keltő első ferraris éve után javítana, de kérdés, van-e esélye arra, hogy a saját javára fordítsa a házon belüli versenyt Charles Leclerc-rel szemben.