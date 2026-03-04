Max VerstappenCharles LeclercFormula–1Lando NorrisLewis Hamilton

Hamilton kiköszörülné a csorbát, akad bökkenő is, de nem ő van igazán bajban a világbajnokok közül

E hét végén megkezdődik a 2026-os Forma–1-es világbajnoki sorozat, s az Ausztrál Nagydíj lesz az első alkalom, amikor éles versenyben láthatjuk az új szabályok alapján gyártott autókat. A Rapid Sportban megbeszéltük, milyen teljesítményre lehet képes a Ferrari, a Mercedes, a Red Bull és a címvédő McLaren. S természetesen az autók meghatározzák majd, mire juthat Lando Norris, Max Verstappen, Lewis Hamilton, Charles Leclerc vagy éppen George Russell.

Magyar Nemzet
2026. 03. 04. 5:57
A Forma–1-es idényrajt, az Ausztrál Nagydíj előtt Lewis Hamilton, Lando Norris, Max Verstappen, Charles Leclerc és George Russell is bízhat a vb-címben
Lando Norris és a McLaren címvédőként várja az F1-es idénynyitót, de a tesztek alapján azt gyaníthatjuk, hogy az új szabályok alapján készült autók közül egyelőre nem a McLaren a legjobb. Charles Leclerc és Lewis Hamilton a Ferrari, George Russell a Mercedes eddigi teljesítménye alapján bizakodhat, a négyszeres világbajnok Max Verstappen képességeit ismerve pedig a Red Bull-pilótát is a fő esélyesek közé kell sorolni.

Lando Norris címvédőként várja az F1-rajtot, miután tavaly megszakította Max Verstappen négy világbajnoki címet számláló sorozatát
Lando Norris címvédőként várja az F1-rajtot, miután tavaly megszakította Max Verstappen négy világbajnoki címet számláló sorozatát Fotó: AFP/Andrej Isakovic

Norris, Hamilton és Verstappen mellett Fernando Alonso tagja még a mezőnynek a korábbi világbajnokok közül, ám a Rapid Sportban is kitértünk rá: minden jel szerint a spanyol veterán csapata, az Aston Martin nagyon elszámította magát az új szabályok alapján készített autóval.

F1: ki a jobb? Hamilton vagy Leclerc? Verstappen vagy Norris?

Lewis Hamilton a csalódást keltő első ferraris éve után javítana, de kérdés, van-e esélye arra, hogy a saját javára fordítsa a házon belüli versenyt Charles Leclerc-rel szemben.

A Red Bull esetében nem ez a kérdés, inkább az, hogy Max Verstappen közelébe fog-e tudni férni új csapattársa, Isack Hadjar. Mindenesetre a hollandot eddig nem nyűgözték le az új F1-es autók, ugyanakkor abban biztosak lehetünk: Verstappen motivált lesz azok után, hogy négy első helyet követően tavaly Lando Norrisszal szemben nem volt ellenszere, a brit lett a világbajnok.

 

