Norris kiosztotta Verstappent: Tessék csak, el lehet hagyni a Forma–1-et!

A Forma–1-es autók minden évben kívülről és belülről is megújulnak, de akkora változásokra, mint ezen a télen, régen, sőt egyesek szerint sosem volt még példa. Ezt a száguldó cirkusz pilótái maguk is elmondták, néhányan egyenesen úgy érezték, mintha újra meg kellett volna tanulniuk vezetni. 2025 világbajnoka, Lando Norris (McLaren) izgalmas pillanatokat, több előzést vár a változtatások következményeként, de versenyzőtársa, Max Verstappen (Red Bull) fanyalog.

Verstappennek nem tetszenek az új autók, de Norris élvezi a kihívást Fotó: AYMAN YAQOOB / ANADOLU

– Pilótaként nem úgy érezzük, mintha a Forma–1-ben lennénk. Inkább olyan, mintha egy szteroidokat használó Formula–E-ben ülnél. De a szabályok mindenkire egyformán vonatkoznak, így ezzel együtt kell élni. És ez nekem nem probléma, teljes mértékben támogatom az egyenlő feltételeket, nincs kifogásom ellenük. Versenyzőként én azt élvezem, amikor padlógázzal lehet menni, és jelenleg nem lehet így vezetni. Nagyon sok mindenre kell figyelni – állapította meg a négyszeres vb-győztes pilóta.

Norris nem marasztalja Verstappent

Norris viszont élvezi a kihívásokat, és rámutatott, Verstappent senki sem kötelezi arra, hogy az új autókat vezesse:

Ha vissza akar vonulni, nyugodtan megteheti.

A Forma–1 mindig változik. Néha jobb vezetni az autókat, aztán már nem annyira. Nevetségesen sok pénzt kapunk azért, hogy vezessünk, szóval összességében nem panaszkodhatunk. Bármelyik versenyző találhat magának más elfoglaltságot. Arról szó sincs, hogy neki vagy bármelyik másik pilótának itt kellene lennie. Ez kihívás, de jó és élvezetes a mérnököknek és a versenyzőknek is. Másképp kell vezetni, kezelni és megérteni a dolgokat, de továbbra is autókat vezethetek, beutazhatom a világot és rengeteget szórakozhatok, szóval nincs okom a panaszra – fogalmazott a címvédő.