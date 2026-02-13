Norris kiosztotta Verstappent: Tessék csak, el lehet hagyni a Forma–1-et!

A Forma–1-es autók minden évben kívülről és belülről is megújulnak, de akkora változásokra, mint ezen a télen, régen, sőt egyesek szerint sosem volt még példa. Ezt a száguldó cirkusz pilótái maguk is elmondták, néhányan egyenesen úgy érezték, mintha újra meg kellett volna tanulniuk vezetni. 2025 világbajnoka, Lando Norris (McLaren) izgalmas pillanatokat, több előzést vár a változtatások következményeként, de versenyzőtársa, Max Verstappen (Red Bull) fanyalog.
– Pilótaként nem úgy érezzük, mintha a Forma–1-ben lennénk. Inkább olyan, mintha egy szteroidokat használó Formula–E-ben ülnél. De a szabályok mindenkire egyformán vonatkoznak, így ezzel együtt kell élni. És ez nekem nem probléma, teljes mértékben támogatom az egyenlő feltételeket, nincs kifogásom ellenük. Versenyzőként én azt élvezem, amikor padlógázzal lehet menni, és jelenleg nem lehet így vezetni. Nagyon sok mindenre kell figyelni – állapította meg a négyszeres vb-győztes pilóta.
Norris nem marasztalja Verstappent
Norris viszont élvezi a kihívásokat, és rámutatott, Verstappent senki sem kötelezi arra, hogy az új autókat vezesse:
Ha vissza akar vonulni, nyugodtan megteheti.
A Forma–1 mindig változik. Néha jobb vezetni az autókat, aztán már nem annyira. Nevetségesen sok pénzt kapunk azért, hogy vezessünk, szóval összességében nem panaszkodhatunk. Bármelyik versenyző találhat magának más elfoglaltságot. Arról szó sincs, hogy neki vagy bármelyik másik pilótának itt kellene lennie. Ez kihívás, de jó és élvezetes a mérnököknek és a versenyzőknek is. Másképp kell vezetni, kezelni és megérteni a dolgokat, de továbbra is autókat vezethetek, beutazhatom a világot és rengeteget szórakozhatok, szóval nincs okom a panaszra – fogalmazott a címvédő.
A Mercedes zárt az élen Bahreinben
Pénteken befejeződött a harmadik bahreini tesztnap, amelyet Kimi Antonelli nyert meg a Mercedesszel, a három nap legjobb köridejét autózva. Mögötte csapattársa, George Russell következett, a harmadik Lewis Hamilton (Ferrari) fél másodperccel lassabb volt az olasz versenyzőnél. Oscar Piastri (McLaren), Verstappen, Isack Hadjar (Red Bull), Esteban Ocon (Haas), Franco Colapinto (Alpine), Oliver Bearman (Haas) és Nico Hülkenberg (Audi) folytatta a sort.
Jövő szerdától péntekig ismét Szahírban készül a mezőny. A világbajnoki idény március első hétvégéjén kezdődik az Ausztrál Nagydíjjal.
