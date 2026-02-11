Súlyos vita a rajt előtt, Norris káoszt vár – ma elkezdődik az F1 új korszaka

Január utolsó hetében a szurkolók és a média elől is elzárt körülmények között zajlott a barcelonai tesztelés a Forma–1-ben abból a célból, hogy az alapvető működési mechanizmusokat el tudják sajátítani az istállók, valamint felmérjék, megbízhatóság terén hogyan állnak az új autókkal. Akkor a Williams nem vett részt a gyakorláson, Bahreinben viszont a grove-i csapat is csatlakozik tíz riválisához, és február 11–13., majd február 18–20. között már inkább a teljesítményen lesz a hangsúly az F1-ben idén bevezetésre kerülő motor- és szabályváltoztatások után. A hét elejére mindegyik istálló leleplezte az idei autófestését, a következő napokban pedig a „belsőt" is megismerhetjük.

A Red Bull F1-es csapata január közepén első csapatként leplezte le a 2026-os autója festését, a bahreini teszten a teljesítményére is fény derülhet. Fotó: Getty Images North America via AFP/Mark Thompson

Milyen motor- és szabályváltozások vannak 2026-tól a Forma–1-ben?

Az autók kisebbek és könnyebbek lettek, miközben teljesen új motortechnológiát alkalmaznak a gyártók. Ami a karosszéria változásait illeti, a 2026-os járművek tömege 30 kilogrammal lesz kevesebb, mint az eddigieké, egy autó minimális össztömege pedig a gumiabroncsokkal együtt 768 kilogramm lehet. A tengelytáv 3,6 méterről 3,4 méterre, míg a szélesség 2,0 méterről 1,9 méterre csökkent, azaz 20 centiméterrel rövidebb és 10 centiméterrel keskenyebb autók várnak a versenyzőkre.

A motorok változatlanul 1600 köbcentiméteres, V6-os elrendezésű turbó-erőforrások maradnak. A nagyságrendileg 1000 lóerős teljesítmény ugyanakkor eddig 80-20 százalék arányban oszlott meg a belső égésű motor és a hibridrendszer között, az idei évtől viszont az akkumulátor a teljesítmény majdnem 50 százalékát biztosítja majd, miközben a kipufogógáz hőjét hasznosító MGU-H hibridrendszert eltörölték. Mindezek mellett a belső égésű motor teljes egészében szintetikus üzemanyaggal működik majd.