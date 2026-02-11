F1bahreinforma-1Forma-1 tesztelésMercedes F1Lando Norrisvilágbajnoki címGeorge Russell

Súlyos vita a rajt előtt, Norris káoszt vár – ma elkezdődik az F1 új korszaka

Szerdán elkezdődnek a 2026. évi Forma–1-es idény hivatalos tesztjei. Január végén Barcelonában már gyakorolhattak a csapatok, a következő másfél hétben viszont kétszer három napon keresztül a legfontosabb felkészülési időszak következik Bahreinben. Hétfőre az összes F1-istálló leleplezte az idei autófestését, de a folytatásban ahhoz is közelebb kerülhetünk, hogy a külső milyen belsőt tartalmaz a motor- és szabályváltozások után. Az előzetes vélemények alapján a szabályosság határát súroló Mercedes lehet a jelentős módosítás nyertese.

Magyar Nemzet
2026. 02. 11. 5:47
Lando Norris és Max Verstappen után George Russell (b–j) is Forma–1-es világbajnok lenne Fotó: Getty Images North America via AFP/Hector Vivas
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Január utolsó hetében a szurkolók és a média elől is elzárt körülmények között zajlott a barcelonai tesztelés a Forma–1-ben abból a célból, hogy az alapvető működési mechanizmusokat el tudják sajátítani az istállók, valamint felmérjék, megbízhatóság terén hogyan állnak az új autókkal. Akkor a Williams nem vett részt a gyakorláson, Bahreinben viszont a grove-i csapat is csatlakozik tíz riválisához, és február 11–13., majd február 18–20. között már inkább a teljesítményen lesz a hangsúly az F1-ben idén bevezetésre kerülő motor- és szabályváltoztatások után. A hét elejére mindegyik istálló leleplezte az idei autófestését, a következő napokban pedig a „belsőt" is megismerhetjük.

A Red Bull F1-es csapata január közepén első csapatként leplezte le a 2026-os autója festését, a bahreini teszten a teljesítményére is fény derülhet
A Red Bull F1-es csapata január közepén első csapatként leplezte le a 2026-os autója festését, a bahreini teszten a teljesítményére is fény derülhet. Fotó: Getty Images North America via AFP/Mark Thompson

Milyen motor- és szabályváltozások vannak 2026-tól a Forma–1-ben?

Az autók kisebbek és könnyebbek lettek, miközben teljesen új motortechnológiát alkalmaznak a gyártók. Ami a karosszéria változásait illeti, a 2026-os járművek tömege 30 kilogrammal lesz kevesebb, mint az eddigieké, egy autó minimális össztömege pedig a gumiabroncsokkal együtt 768 kilogramm lehet. A tengelytáv 3,6 méterről 3,4 méterre, míg a szélesség 2,0 méterről 1,9 méterre csökkent, azaz 20 centiméterrel rövidebb és 10 centiméterrel keskenyebb autók várnak a versenyzőkre. 

A motorok változatlanul 1600 köbcentiméteres, V6-os elrendezésű turbó-erőforrások maradnak. A nagyságrendileg 1000 lóerős teljesítmény ugyanakkor eddig 80-20 százalék arányban oszlott meg a belső égésű motor és a hibridrendszer között, az idei évtől viszont az akkumulátor a teljesítmény majdnem 50 százalékát biztosítja majd, miközben a kipufogógáz hőjét hasznosító MGU-H hibridrendszert eltörölték. Mindezek mellett a belső égésű motor teljes egészében szintetikus üzemanyaggal működik majd.

1/11 Aston Martin

A változtatások között aerodinamikai módosítások is szerepelnek: a speciális formájú alváz ismét lapos lesz, 

megszűnik az autók pattogása az aszfalton, a DRS előzéssegítő rendszert pedig megszüntették, helyét az úgynevezett „előzési mód” veszi át.

Ez utóbbi esetében, ha az egyik versenyző egy másodpercen belülre kerül az előtte haladótól, akkor gombnyomással aktiválhatja a rövid ideig tartó extra elektromos teljesítményt az előzéshez. Változnak az első és hátsó szárnyak is, illetve a módosításokhoz illeszkedve minden csapat használ majd különféle aerodinamikai elemeket annak érdekében, hogy autói gyorsabbak legyenek.

Biztonsági kérdésekben szintén történtek változtatások: a bukókeret megerősödött, immár a korábbinál 23 százalékkal nagyobb erőhatásnak is ellenáll, ez az F1 hivatalos adatai szerint kilenc családi autó súlyának felel meg. A visszapillantó tükrökbe épített jelzőlámpák szintén újak, ezeknek célja, hogy időben figyelmeztessék a versenyzőket a lehetséges veszélyekre.

Mit vár az F1-világbajnok Lando Norris az új szabályoktól?

A tavaly egyéni és konstruktőri világbajnoki címvédő McLaren hétfőn, a csapatok közül utolsó előttiként mutatta be idei versenyautója, az MCL40-es festését. A vb-cím védőjeként Lando Norris szerint a csaknem ötszáz lóerős elektromos kiegészítő hajtás alaposan átvariálhatja az idei futamokat: 

Több előzés, több párbaj lesz, és több olyan helyzet, amikor egy pilóta próbálja védeni a pozícióját.

Az ebből adódó jojó-effektusok pedig általában kaotikus jelenetekhez vezetnek – idézte az MTI a 26 éves versenyzőt, aki kitért az elektromos hajtást maximálisan kiaknázó gomb szerepére is. – Ennek a gombnak a megnyomásával védekezni lehet egy hátulról érkező támadás ellen, illetve meg lehet indítani egy előzést is annak függvényében, hogy mennyire van feltöltve az akkumulátor. A pluszerőt fel lehet egyszerre használni, vagy elosztva a körön át. Ehhez járul még az előzési üzemmód, amely akkor használható, ha két autó között legfeljebb egy másodperc a különbség, ez egy kis időre még több elektromos hajtást biztosít. Persze, csak ha a pilóta a gáz elvételével feltölti az akkumulátort – magyarázta Norris, megerősítve, hogy a legnagyobb kihívást jelenleg az akkumulátor megfelelő használata jelenti.

Mik lehetnek az erőviszonyok a 2026-os szezonban?

Bár a barcelonai tesztelésnek túl nagy jelentőséget nem érdemes tulajdonítani, azért az eredmények alapján némi következtetést talán érdemes levonni. A Williams mellett a Sauberből lett Audi, az Adrian Newey hatására komoly eredményekben reménykedő Aston Martin, valamint a két 36 éves pilótával új csapatként érkező Cadillac azok az istállók, akiknek a januári szereplés (gyenge időeredmény és kevés körszám) alapján van még hová fejlődniük. Elöl eközben az első hat helyen sorrendben Ferrari, Mercedes, McLaren, Ferrari, Mercedes, McLaren végzett a leggyorsabb köridőket tekintve, míg a Red Bull négyszeres világbajnoka, Max Verstappen lett a hetedik.

A Mercedes a szabályosság határán áll

Noha még Bahrein után is merészség lenne majd kikiáltani a világbajnoki cím egyértelmű esélyesét,

szakértők úgy vélik, hogy a McLaren helyett a Mercedes (George Russell és Andrea Kimi Antonelli) léphet az üldözött pozíciójába.

Ezt a közelmúltban érkezett hírek is megerősítették, miszerint a brackley-iek a Red Bullhoz hasonlóan találtak egy olyan kiskaput a motorszabályban, azon belül is a hengerekben alkalmazható sűrítési arányban, amelyet kijátszva lóerős többletre, vagyis előnyre tehettek szert. A riválisok vitatják a módszer szabályosságát, a Mercedes ugyanakkor biztos abban, hogy nincs kivetnivaló a leleményességükben, és ha a Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA) betiltaná, a csapat jogi lépéseket tenne.

Ha a hírek igazak, akkor Russell és – a szombati közúti autóbalesetét sértetlenül megúszó – Antonelli győzelmi esélyei valóban nagyobbak lehetnek a többiekénél, de a másik tíz istállónak is van még lehetősége megtalálni az optimális beállításokat az autóikon. Igaz, sok idejük már nincsen, hiszen az F1-es szezon bő három hét múlva már el is rajtol az Ausztrál Nagydíjjal. Addig viszont jöhet a hivatalos tesztelés: magyar idő szerint szerdán 8 órától elkezdődik a szahíri felkészülés, amely a következő másfél hétben kétszer három napon keresztül, napi nyolc (ebédszünettel megszakítva kétszer négy) órán át tart.

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Nagy Márton
idezojelekgazdaság

A patrióták megtalálták a magyar gazdaságvédelem receptjét

Nagy Márton avatarja

A családok esetében a védekezés elsődleges eszköze a jövedelmi biztonság fenntartása.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu