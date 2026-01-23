Forma-1FerrariAlpine

Lewis Hamilton azonnal pályára vitte az új Ferrarit, de egy másik csapat is lerántotta a leplet

A márciusi szezonstart, valamint az ezt megelőző tesztek előtt az autóbemutatók időszakát éli az F1-es közösség. Pénteken a Forma–1 egyik legnépszerűbb csapata, a Ferrari, valamint az Alpine mutatta be a 2026-ra készített konstrukcióját. Az olaszok autóját a hétszeres világelső Lewis Hamilton rögtön ki is próbálhatta.

Magyar Nemzet
2026. 01. 23. 14:34
A hétszeres Forma–1-es világbajnok, Lewis Hamilton próbálhatta ki először az új Ferrarit. Fotó: NurPhoto/Andrea Diodato
Sorra jönnek elő a csapatok a 2026-os versenyautóikkal. A Red Bull, a Racing Bulls, a Haas, az idén az előd Sauber nevét elhagyva új gyártóként érkezett Audi, valamint a Mercedes után pénteken a Forma–1 történelmének eddigi legsikeresebb istállója, az egyéni világbajnokságot legutóbb 2007-ben, konstruktőri serleget pedig 2008-ban nyert Ferrari, majd kisvártatva az Alpine is bemutatta idei autóját. Az olasz gyártó versenygépe az SF–26, a franciáké pedig az A526-os kódjelet kapta.

A Ferrari új Forma–1-es autójának első köreire több lelkes rajongó is kíváncsi volt Olaszországban
A Ferrari új Forma–1-es autójának első köreire több lelkes rajongó is kíváncsi volt Olaszországban (Fotó: AFP/Federico Scoppa)

 

Új korszak a Forma–1-nek és a Ferrarinak is

A várakozásoknak megfelelően az egy órával hamarabb leleplezett Ferrari bemutatkozását övezte nagyobb a média- és szurkolói érdeklődés. A maranellói csapat az X közösségi felületen közzétett másfél perces videóban rántotta le a leplet az autóról, amely a tavalyinál világosabb árnyalatú vörösben tündököl, miközben a motorborítás és a pilótafülke körülötti rész a hetvenes éveket megidézve fehér fényezést kapott. Pilótafronton nincs változás tavalyhoz képest, ebben az évben is a hétszeres világbajnok brit Lewis Hamilton, valamint a monacói Charles Leclerc vezetheti a két Ferrarit. Előbbi azonnal pályára vitte az SF–26-ot, amely a gárda saját tesztpályáján, az olaszországi Fioranóban tette meg az első kilométereket.

Az SF–26-os egy új korszak kezdetét jelzi a Forma–1-nek és a Ferrarinak egyaránt, hiszen egyszerre vezetnek be új szabályokat a karosszériát és a motort illetően, ahogy megújul az üzemanyag és a gumik mérete is. Ez az autó egy óriási csapatmunka eredménye, és egy teljesen új utazásnak a kezdetét jelenti, amelyet új szabályok szerint építettünk, ami elkerülhetetlen hordoz magában számos ismeretlen tényezőt

 – nyilatkozta a Ferrari csapatfőnöke, Frederic Vasseur, akinek szavait a Formula idézte. – A csapat egységesebb, mint valaha, és várjuk az új szezont. A következő héttől kezdődően elkezdjük az autó megismerését és kipróbálását Barcelonában. Ebben a kezdeti fázisban a legfontosabb, hogy minél többet tanuljunk és szilárd alapokat építsünk a nyitó versenyre.

 

Külsőre nincs nagy változás

Az Alpine egy teszt keretében már a napokban „bejáratta” új autóját, ám annak idei festését most láthatta először a nagyközönség. A csapat igyekezett felvenni a versenyt a Ferrari népszerűségével, és rendhagyó módon egy, a barcelonai kikötőben horgonyzó óceánjáró fedélzetén mutatta be újdonságát. Az alapszín nem változott, a gyártóra jellemző sötétkék mellet azonban kevésbé hangsúlyos a főszponzor színvilágát adó rózsaszín. A versenyzők itt sem változtak: a francia Pierre Gasly és az argentin Franco Colapinto alkotja a pilótaduót, fontos változás azonban, hogy ettől az esztendőtől kezdve már nem saját gyártású, hanem Mercedes-motor hajtja az Alpine-t.

Az idei Forma–1-es évad 24 futamból áll majd, az elsőt március 8-án, Ausztráliában rendezik. Még ezt megelőzően három hosszabb tesztlehetősége lesz a Cadillac belépésével 11 tagúra duzzadó mezőnynek, amely a jövő héten Barcelonában, február 11. és 13., valamint 18. és 20. között pedig Bahreinben gyakorol.

Az új Ferrari első méterei:

