Különleges eseményre készül a La Liga: a Real Madrid nem kér belőle

Időről időre előfordul, hogy egy-egy klub friss szerelését egy korábbi ikonikus mez ihleti, így például a spanyol labdarúgó-válogatott is nosztalgikus stílusú dresszben virít majd a nyári világbajnokságon. A tengerentúlon, az észak-amerikai profi amerikaifutball-ligában ennél is tovább mentek, a klubok 2022 óta egymás után porolták le a régi mezeiket, és erre most Spanyolországban is sor kerül. A 42 élvonalbeli és másodosztályú csapat közül 38 gárda játékosai retró ihletésű dresszekben lépnek majd pályára egy-egy mérkőzésnapon: április 10–13. között viselik a mérkőzéseken, a La Liga 31. fordulójában, illetve a Segunda División 35. körében.

Florentino Pérez klubelnök és a Real Madrid nem először mondott nemet a La Liga kezdeményezésére. Fotó: AFP

Az együttesek maguk választják ki a kívánt mezeket, amelyek a klub történetének ikonikus pillanatait idézik meg. De nem csak a futballisták által elevenedik meg a múlt: a játékvezetők is bekapcsolódnak a kezdeményezésbe, sőt, a La Liga televíziós közvetítéseiben is retró grafikai elemeket használnak, és a szponzorok, valamint a klubok más módokon is bekapcsolódnak a programba.

A Barcelona és a Real Madrid nem tart a La Liga többi klubjával

De ahogy azt már fent említettük, a 42 csapatból csak 38 vesz részt a rendhagyó kampányban, a La Liga gárdái közül logisztikai okokra hivatkozva a Getafe, a Rayo Vallecano és a Barcelona részben kivonta magát alóla, náluk nem kerülnek elő a régi-új mezek, de valamilyen szinten részesei lesznek az eseménynek. A kakukktojás a Real Madrid, amely indoklás nélkül utasította el a felvetést, és egyáltalán nem kér belőle. Ez aligha jelent meglepetést a Blancók esetében, ők máskor is nemet mondtak ligaszintű kezdeményezésekre.