Botrány készülőben: kifakadt a Real Madrid, hivatalos panaszt tettek a Barcelona miatt

A Real Madrid a hivatalos oldalán megjelent közleményben reagált a Spanyol Labdarúgó-szövetség javaslatára, amely szerint a La Liga történetében először külföldön, az Egyesült Államokban játszanának le egy bajnoki mérkőzést – jelen esetben a Villarreal–Barcelona találkozót. A Real Madrid határozottan ellenzi az ötletet, és több szervezetet is megkért, hogy ne adják meg a szükséges engedélyeket.

2025. 08. 12. 19:05
A Real Madrid közleménye újabb konfliktushoz vezethet a Barcelonával Forrás: Gongora/NurPhoto/AFP
A Real Madrid honlapján megjelent kommüniké kitér arra, hogy a javaslat sérti a területi elvet, amely az oda-visszavágós bajnoki versenyeket szabályozza, megváltoztatja a versenyegyensúlyt és indokolatlan előnyt biztosít a kérelmező kluboknak. Mint ismert, a spanyol szövetség már tárgyal arról, hogy december 21-re kiírt Villarreal–Barcelona La Liga-mérkőzést ne a Cerámica Stadionban, hanem a miami Hard Rock Stadionban rendezzék meg.

A Real Madrid határozottan fellép a szövetség elképzelései ellen
A Real Madrid határozottan fellép a szövetség elképzelései ellen (Fotó: Oscar J. Barroso/Anadolu/AFP)

A Real Madrid ellenzi a szövetség javaslatát

A verseny tisztasága megköveteli, hogy minden mérkőzést azonos feltételek mellett rendezzenek, ennek az egyoldalú módosítása sérti az esélyegyenlőséget, veszélyezteti az eredmények legitimitását és elfogadhatatlan precedenst teremt, amely utat nyithat olyan kivételek előtt, amelyek a tisztán sportbeli érdekeken kívül esnek, nyilvánvalóan károsítva a sport tisztaságát, és kockáztatva a verseny tisztaságát. Ha a javaslatot végrehajtanák, annak olyan súlyos következményei lennének, amelyek fordulópontot jelentenének a labdarúgás világában

– olvasható a közleményben, amelyben a fővárosi egyesület egyértelműen fogalmaz a szükséges engedélyek esetében:

„Az ehhez hasonló esetekben bármilyen ilyen jellegű módosításhoz a versenyben részt vevő összes klub kifejezett és egyhangú beleegyezése szükséges, a hivatalos versenyek szervezésére vonatkozó hazai és nemzetközi előírások szigorú betartása mellett.”

A Real Madrid a fentebb taglalt elvek védelmében konkrét lépéseket is tett:

  • A FIFA-t arra kérte, ne engedje a mérkőzés megrendezését a La Liga többi klubjának előzetes beleegyezése nélkül.
  • Az UEFA-t arra kérte, hogy érje el a spanyol szövetségnél a javaslat visszavonását.
  • A spanyol Sportfelügyelői Tanácsot arra kérte, hogy ne adja meg a szükséges közigazgatási engedélyt a többi klub egyhangú beleegyezése nélkül.

A FIFA korábban még tiltakozott hasonló kezdeményezések ellen, de azóta peres megállapodás született, így most lehetőség nyílik az engedélyeztetésre. Kérdés, hogy a Real Madrid közleménye után mi lesz az érintettek reakciója.

 

