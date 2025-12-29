hamászOlaszországhannoun

Hamász-finanszírozási ügy miatt robbant ki vita a római parlamentben

Újabb 17 személy ellen indítottak kivizsgálást Olaszországban terrorszervezetek finanszírozása gyanújával. Az Olaszországi Palesztinok Szövetségének elnökét a múlt héten tartozgatták le a hatóságok, azzal gyanúsítják, hogy a palesztin civileknek gyűjtött pénzadományokat a Hamász terrorszervezetnek juttatta el. A nyomozások folytatódnak, az olasz belpolitikában komoly feszültséget váltott ki a palesztin szervezetek körül kirobbant botrány.

Jánosi Dalma (Róma)
2025. 12. 29. 17:30
Illusztráció (Forrás: NurPhoto via AFP)
Terrorszervezeteket finanszírozó aktivistákat lepleztek le az olasz hatóságok. December 27-én az olasz rendőrség letartóztatta Mohamad Hannount, az Olaszországi Palesztinok Szövetségének elnökét és további nyolc személyt. A vád szerint a palesztinpárti tüntetéseket szervező aktivisták adományokat gyűjtöttek Olaszországban és Európában, amelyet a későbbiekben nem a szükséget szenvedő civileknek juttatták el, hanem terrorista szervezeteknek, például a Hamász palesztin terrorszervezetnek. 

A baloldali pártok meghívták a képviselőházba a Hamász olaszországi adománygyűjtőjét
A baloldali pártok meghívták a képviselőházba a Hamász olaszországi adománygyűjtőjét (Fotó: NurPhoto via AFP)

Az olasz ügyészség közel háromszáz oldalas nyomozási anyagban tárta fel, hogy az Olaszországi Palesztin Szervezet és az általa működtetett jótékonysági szervezetek 7 280 000 eurót juttattak a Hamász finanszírozására.

Az olasz sajtó arról is tájékoztat, hogy a Hamász-támogatások körül kirobbant ügyben további személyek is érintettek lehetnek. Az terrorizmusellenes nyomozóigazgatóság, a rendőrség és a pénzügyőrség közös akciója során újabb gyanúsítottak kerületek elő. 17 személy esetében végeztek házkutatást Genovában, Milánóban, Rómában, Torinóban és kisebb észak-olaszországi városokban. 

Több, mint egymillió euró készpénzt foglaltak le. 

Az egyik gyanúsított garázsában 560 ezer eurót, Hamász-zászlókat, adománygyűjtésre szolgáló szórólapokat, a terrorszervezet tevékenységét dicsőítő videókat is találtak. A Milánó, Torino, Genova háromszögben működő jótékonysági szervezetek adományait először Törökországba folyósították, majd ezt követően juttatták el a fegyveres Hamász terrorista szervezeteknek.

Az olasz belpolitikában komoly feszültséget váltott ki a terrorszervezeteket finanszírozó személyek letartóztatása. A római képviselőházban éles vita tört ki, amiért a baloldal nem ítélte el a letartóztatott személyeket. 

A palesztin ügyet támogató baloldali párok a közelmúltban a római parlamentbe is meghívták Mohamad Hannount, akit most azzal vádolnak, a Hamász adománygyűjtője volt Olaszországban.

 Az amerikai pénzügyminisztérium már 2023 óta fekete listára tette a palesztin vezért, de ő tagadta, hogy együttműködne terrorista szervezetekkel. Az Izrael-ellenes tüntetések kulcsfigurája volt: antiszemita és megtorlásra buzdító felszólalásai miatt október közepén a hatóságok kitiltatták Milánóból.

Mohamad Hannoun 2022-ben a baloldali pártok által szervezett sajtókonferencián szólalt fel a képviselőházban. 

Az eseményen részt vett Nicola Fratoianni, a Zöldek és Baloldal Szövetsége párt politikusa, Laura Boldrini, a Demokrata Párt képviselője is – számol be róla az Il Giornale napilap. Az aktivista letartóztatását követően azonban a baloldali politikusok zavarodott magyarázkodásokkal igyekeznek bizonyítani, hogy „nem a barátjuk Hannoun”. Fratoianni úgy nyilatkozott a La Repubblica napilapnak: nem volt Hannoun támogatója, csupán összefutott vele egy sajtókonferencián, amelyen rengetegen voltak. A későbbiekben azt állította, nem kizárt, hogy ő szervezte a sajtóeseményt, erre már pontosan nem emlékszik.

Az Il Tempo napilap arról ír, hogy radikális baloldali csoportok és a palesztin ügyet támogató szervezetek, valamint az olasz szakszervezetek tagjai szolidaritásukról biztosították a tüntetéseket megmozgató aktivistát. Azzal vádolják a kormányt, hogy így akar leszámolni az Izrael-ellenes mozgalmakkal, elnyomást alkalmaz a tiltakozókkal szemben. A tényeket feltáró háromszáz oldalas nyomozási anyagot teljes mértékben figyelmen kívül hagyva azt állítják, hogy Hannoun évtizedeken keresztül a palesztin árvákat táplálta, és hogy az olasz kormány valójában Netanjahu rendelkezését teljesíti.

Borítókép: Illusztráció (Forrás: NurPhoto via AFP)

