Hamász-finanszírozási ügy miatt robbant ki vita a római parlamentben

Terrorszervezeteket finanszírozó aktivistákat lepleztek le az olasz hatóságok. December 27-én az olasz rendőrség letartóztatta Mohamad Hannount, az Olaszországi Palesztinok Szövetségének elnökét és további nyolc személyt. A vád szerint a palesztinpárti tüntetéseket szervező aktivisták adományokat gyűjtöttek Olaszországban és Európában, amelyet a későbbiekben nem a szükséget szenvedő civileknek juttatták el, hanem terrorista szervezeteknek, például a Hamász palesztin terrorszervezetnek.

A baloldali pártok meghívták a képviselőházba a Hamász olaszországi adománygyűjtőjét (Fotó: NurPhoto via AFP)

Az olasz ügyészség közel háromszáz oldalas nyomozási anyagban tárta fel, hogy az Olaszországi Palesztin Szervezet és az általa működtetett jótékonysági szervezetek 7 280 000 eurót juttattak a Hamász finanszírozására.

Az olasz sajtó arról is tájékoztat, hogy a Hamász-támogatások körül kirobbant ügyben további személyek is érintettek lehetnek. Az terrorizmusellenes nyomozóigazgatóság, a rendőrség és a pénzügyőrség közös akciója során újabb gyanúsítottak kerületek elő. 17 személy esetében végeztek házkutatást Genovában, Milánóban, Rómában, Torinóban és kisebb észak-olaszországi városokban.

Több, mint egymillió euró készpénzt foglaltak le.

Az egyik gyanúsított garázsában 560 ezer eurót, Hamász-zászlókat, adománygyűjtésre szolgáló szórólapokat, a terrorszervezet tevékenységét dicsőítő videókat is találtak. A Milánó, Torino, Genova háromszögben működő jótékonysági szervezetek adományait először Törökországba folyósították, majd ezt követően juttatták el a fegyveres Hamász terrorista szervezeteknek.