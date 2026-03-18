Szijjártó Péter: Négy magyar konzul lesz jelen a Ferencváros–Braga futballmérkőzés helyszínén

Négy magyar konzul lesz jelen a Ferencváros–Braga futballmérkőzés helyszínén szerdán Portugáliában, akik szükség esetén segítséget nyújthatnak a szurkolóknak – jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a meccs reggelén.

Magyar Nemzet
2026. 03. 18. 11:45
2026. 03. 18. 11:45
A minisztérium közlése szerint Szijjártó Péter aláhúzta, hogy a labdarúgó Európa-liga nyolcaddöntőjében rendezett összecsapásra csaknem hétszáz vendégjegy kelt el, így a Fradi komoly szurkolói támogatásra számíthat.

Azzal folytatta, hogy a drukkereknek egy része charterjárattal érkezik Portóba, ahonnan négy busz fogja átvinni őket Bragába.

Illetve tudatta, hogy helyi idő szerint 12.30-től lehet a vouchereket beváltani jegyekre, majd 14 órakor indul a vonulás a stadionba.

Szijjártó Péter ezután közölte, hogy négy konzul kollégája fogja segíteni a magyarokat a helyszínen. 

A gyülekezési és voucherbeváltási ponton, a stadionban és a repülőtéren is lesz magyar konzul. Hozzájuk nyugodtan fordulhatnak bármilyen ügyes-bajos dolgukkal

 – mondta.

Végül pedig közölte, hogy ügyeleti telefonszám működik ezúttal is reggel hat órától, amelyet baj esetén lehet hívni: +36-30-1209-151.

„Jó szurkolást kívánunk mindenkinek! Remélem, hogy a Fradi-szurkolók ki tudják szurkolni a zöld-fehérek továbbjutását. Sok sikert kívánok!” – összegzett.

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bayer Zsolt
idezojelekMagyar Péter

Ez stimmel!

Bayer Zsolt avatarja

Mi a bajom Magyar Péterrel?

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
