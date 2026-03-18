A minisztérium közlése szerint Szijjártó Péter aláhúzta, hogy a labdarúgó Európa-liga nyolcaddöntőjében rendezett összecsapásra csaknem hétszáz vendégjegy kelt el, így a Fradi komoly szurkolói támogatásra számíthat.
Szijjártó Péter: Négy magyar konzul lesz jelen a Ferencváros–Braga futballmérkőzés helyszínén
Négy magyar konzul lesz jelen a Ferencváros–Braga futballmérkőzés helyszínén szerdán Portugáliában, akik szükség esetén segítséget nyújthatnak a szurkolóknak – jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a meccs reggelén.
Azzal folytatta, hogy a drukkereknek egy része charterjárattal érkezik Portóba, ahonnan négy busz fogja átvinni őket Bragába.
Illetve tudatta, hogy helyi idő szerint 12.30-től lehet a vouchereket beváltani jegyekre, majd 14 órakor indul a vonulás a stadionba.
Szijjártó Péter ezután közölte, hogy négy konzul kollégája fogja segíteni a magyarokat a helyszínen.
A gyülekezési és voucherbeváltási ponton, a stadionban és a repülőtéren is lesz magyar konzul. Hozzájuk nyugodtan fordulhatnak bármilyen ügyes-bajos dolgukkal
– mondta.
Végül pedig közölte, hogy ügyeleti telefonszám működik ezúttal is reggel hat órától, amelyet baj esetén lehet hívni: +36-30-1209-151.
„Jó szurkolást kívánunk mindenkinek! Remélem, hogy a Fradi-szurkolók ki tudják szurkolni a zöld-fehérek továbbjutását. Sok sikert kívánok!” – összegzett.
Borítókép: Szijjártó Péter (Fotó: MTI)
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!