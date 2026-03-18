A magyarok támogatják a kormány családokat védő intézkedéseit

A magyarok kilencven százaléka szerint a kormánynak stabil és biztonságos körülményeket kell teremtenie a családok számára a válságok idején is. A Kopp Mária Intézet a Népesedésért és a Családokért friss kutatása alapján a rezsicsökkentés és az árrésstop továbbra is kiemelkedő társadalmi támogatottságot élvez.

Magyar Nemzet
2026. 03. 18. 11:24
A magyarok elismerik a kormány aktív szerepvállalását a családok védelmében és a háború okozta gazdasági nehézségek kezelésében – derül ki a Kopp Mária Intézet a Népesedésért és a Családokért (KINCS) legfrissebb kutatásából.

A felmérés szerint széles társadalmi támogatottság övezi az olyan intézkedéseket, mint

amelyek a nehézségek idején is a magyar családok biztonságát szolgálják.

A KINCS kutatása alapján a megkérdezettek kilencven százaléka úgy véli, hogy

a kormánynak védelmet kell nyújtania az embereknek a háború okozta gazdasági hatásokkal, az energiaválsággal és az árrobbanással szemben, valamint stabil és biztonságos körülményeket kell biztosítania a családok számára.

Az állami beavatkozás szükségessége mögött széles körű társadalmi egyetértés mutatkozik, amely átível a politikai táborokon is. Míg a kormánypárti szavazók 93 százaléka, addig az ellenzéki szavazók háromnegyede is indokoltnak tartja a gazdasági folyamatokba való kormányzati belépést a családok anyagi biztonsága érdekében.

Végezetül a felmérés rámutat, hogy

a családok támogatása a magyarok szemében kiemelten fontos állami feladat. A válaszadók szinte teljes egésze (94 százalék) úgy véli, hogy a kormánynak aktívan gondoskodnia kell a családokról, míg kilencven százalékuk szerint stabil és kiszámítható körülményeket kell biztosítania számukra.

A kutatás eredményei azt mutatják, hogy a magyarok többsége támogatja azt a politikát, amely a válságok idején is megvédi a családokat, valamint biztosítja számukra a stabilitást és a biztonságot – összegzett a KINCS.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Shutterstock)


A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
