Magas a kormányzati családtámogatások ismertsége és támogatottsága

A kormány családtámogatási intézkedései széles körben ismertek, támogatottságuk magas – hívta fel a figyelmet Hegedűs Tamás, a Századvég Konjunktúrakutató Zrt. makrogazdasági üzletágának vezető elemzője az M1 aktuális csatornán egy friss közvélemény-kutatásra hivatkozva.

A műsorban megjelenített grafikák szerint

a válaszadók 96,4 százaléka hallott a kormány családtámogatási bővítéseiről, amelyről a vezető elemző azt mondta, ennek az lehet az oka, hogy az emberek átérzik a támogatások fontosságát, és közvetlenül, saját életükben tapasztalják ezeket az intézkedéseket.

A felmérés szerint

tartják a leghasznosabb támogatási formának a magyarok. Hegedűs Tamás ezekről az eredményekről azt mondta, ahhoz képest, hogy hány embert érintenek, jóval nagyobb a támogatottságuk.

A vezető elemző emlékeztetett, hogy 2011 után jelentős demográfiai fordulatot sikerült elérni Magyarországon, és cáfolta azokat a negatív híreket, kommentárokat, amelyek arról szólnak, hogy Magyarországon nem működnek a családtámogatások. Hozzátette, azért csökken a születések száma, mert 350 ezerrel kevesebb 20 és 40 év közötti nő van. A probléma a szülőképes nők alacsony számával van, ami egyébként egész Európára jellemző – jegyezte meg.

A kutatás szerint a megkérdezettek 57 százaléka egyetért azzal az alapvetéssel, hogy a kormány gazdaságpolitikájának középpontjában a családok támogatása áll.

Hegedűs Tamás rámutatott, hogy egy felelős kormányzás távlatokban gondolkodik, és munkahelyek szempontjából is fontos, hogy több gyermek szülessen.

A vezető elemző szólt arról is, hogy a migráció nem megoldás a demográfiai válságra.

