Terrortámadás Sydney-ben: újabb embert tartóztattak le

Az ausztrál hatóságok letartóztattak egy férfit, aki az interneten a sydney-i hanukafesztivál résztvevői elleni terrortámadás elkövetőit éltette és antiszemita megjegyzéseket tett – jelentette be szerdán Nyugat-Ausztrália állam rendőrsége.

Magyar Nemzet
2025. 12. 24. 15:41
Megmelékezés Sydney-ben, a Bondi Beachen a terrortámadás után Fotó: REBECCA STEVENS Forrás: AFP
A Perth városában őrizetbe vett 39 éves férfi a helyi sajtó szerint az Instagramon azt közölte, száz százalékig támogatja a két elkövetőt, illetve a zsidókkal szembeni önvédelem jogát hangoztatta. Az ügyészség a többi között fajgyűlölet miatt emelt vádat a férfi ellen, aki a tájékoztatás szerint február 3-ig őrizetben marad.

A kedden tartott házkutatás során a Hezbollah és a Hamász zászlóit is megtalálták a férfi otthonában, az ABC ausztrál műsorszóró pedig hatósági forrásokra hivatkozva arról számolt be, hogy a telefonján robbanószerek előállításáról is találtak információkat.

Mindeközben az ausztrál bevándorlási minisztérium szerdán azt közölte, visszavonta egy brit állampolgár vízumát, aki ellen náci szimbólumok használata, illetve a zsidó közösség elleni online izgatás miatt vádat emeltek.

Ha vízummal jön valaki Ausztráliába, akkor vendégként van itt; ha gyűlöletkeltés céljából jön, akár vissza is fordulhat

– jelentette ki Tony Burke belügyminiszter újságíróknak. Sajtóforrások szerint a 43 éves, Queenslandben élő férfira kiutasítás vár, hacsak önként nem hagyja el Ausztráliát.

Az üggyel összefüggésben Burke elmondta azt is, csökkenteni szeretné a büntethetőségi korhatárt az antiszemita indíttatású bűncselekmények esetében, illetve azon dolgozik, hogy a gyűlöletkeltés is elegendő indok legyen a vízumok visszavonására.

Borítókép: Megemlékezés Sydney-ben a Bondi Beachen a terrortámadás után (Fotó: AFP)

