autós hírrendőrségbiztonsági övközúti ellenőrzés

Riasztó adatok derültek ki az autósok rossz beidegződéséről

Hiába kötelező az életmentő felszerelések használata, sokan feledékenységből vagy direkt veszélyeztetik magukat.

2026. 03. 18. 11:26
Fotó: MTI Fotószerkesztõség/Lakatos Péter
Március 9. és 15. között az európai Seatbelt razziasorozathoz kapcsolódva fokozott közúti ellenőrzéseket tartott a magyar rendőrség, a biztonsági öv és más életmentő, kötelező biztonsági felszerelések használatát vizsgálva. Most közzétették az aggasztó eredményeket: 14 759 alkalommal nem kötötték be magukat az autósok (ebből 11 156 esetben a vezetők, a többinél az utasok). Jóval kevesebb, de azért számottevő, 293 olyan sofőr kapott büntetést, aki biztonsági ülés vagy ülésmagasító nélkül szállított kiskorú gyereket. 

Messziről felismerhető, amikor valaki kis- vagy nagymotorral bukósisak nélkül vesz részt a forgalomban, ennek ellenére 69 ilyen fogása is volt a rendőröknek a razzia során. Felesleges talán részletezni, mekkora kockázatot jelent balesetnél a fej- és nyaksérülés, miként azt is, hogy az autók vezetőinél, illetve utasainál is súlyos sérülés vagy akár emberélet múlhat a biztonsági öv használatán, ráadásul a többi biztonsági rendszert (például a légzsákokat) is bekapcsolt övhöz tervezték. 

Először 1959-ben építették be autóba (egy Volvóba) Nils Bohlin találmányát, a hárompontos biztonsági övet. Magyarországon ötven éve tették kötelezővé a használatát.

 

 

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
