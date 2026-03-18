Riasztó adatok derültek ki az autósok rossz beidegződéséről

Március 9. és 15. között az európai Seatbelt razziasorozathoz kapcsolódva fokozott közúti ellenőrzéseket tartott a magyar rendőrség, a biztonsági öv és más életmentő, kötelező biztonsági felszerelések használatát vizsgálva. Most közzétették az aggasztó eredményeket: 14 759 alkalommal nem kötötték be magukat az autósok (ebből 11 156 esetben a vezetők, a többinél az utasok). Jóval kevesebb, de azért számottevő, 293 olyan sofőr kapott büntetést, aki biztonsági ülés vagy ülésmagasító nélkül szállított kiskorú gyereket.

Messziről felismerhető, amikor valaki kis- vagy nagymotorral bukósisak nélkül vesz részt a forgalomban, ennek ellenére 69 ilyen fogása is volt a rendőröknek a razzia során. Felesleges talán részletezni, mekkora kockázatot jelent balesetnél a fej- és nyaksérülés, miként azt is, hogy az autók vezetőinél, illetve utasainál is súlyos sérülés vagy akár emberélet múlhat a biztonsági öv használatán, ráadásul a többi biztonsági rendszert (például a légzsákokat) is bekapcsolt övhöz tervezték.