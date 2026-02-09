Országos razziával szűrik ki a rendőrök az ön- és közveszélyes autósokat

Megkezdődött a magyar rendőrség egyhetes (február 9–15.) országos razziája, melynek célja az ittas és bódult járművezetők kiszűrése. A tervezett közúti ellenőrzések során gyakran előkerülnek az alkoholszondák, illetve gyanú esetén a drogtesztek, hogy kiszűrjék a közlekedés biztonságára veszélyes sofőröket. Legutóbb 2025. december 15-től 21-ig tartottak hasonló akciót, akkor 130 485 vezetőt ellenőriztek, és 213 személy ellen indítottak eljárást ittas vagy bódult állapotban vezetés miatt.

Fotó: Police.hu

Magyarországon zéró tolerancia van érvényben, és az enyhén ittas állapotban kormány mögé ülők szabálysértést követnek el, aminek szankciója a pénzbírság és a büntetőpontok mellett rendszerint a jogosítvány bevonása is. Ha a véralkoholszint meghaladja a 0,50 g/l értéket vagy a szonda 0,25 mg/l levegő-alkohol koncentrációnál többet mutat, akkor már bűncselekménynek minősül az ittas vezetés (nem csak autóval, hanem például e-rollerrel is!), és a hosszabb eltiltás mellett akár szabadságvesztéssel is járhat. Hasonló következményekre számíthatnak a bódult állapotban vezetők is, kiegészítve azzal, hogy a kábítószer fogyasztása (illetve birtoklása) már önmagában is vétség.