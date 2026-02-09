autós hírrazziakábítószer fogyasztásittas vezetésközúti ellenőrzés

Országos razziával szűrik ki a rendőrök az ön- és közveszélyes autósokat

Legalább százezer vezető számíthat olyan ellenőrzésre, amit a szupertraffipaxok nem tudnának elvégezni.

2026. 02. 09. 9:39
Fotó: Heves Megyei Hírlap
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Megkezdődött a magyar rendőrség egyhetes (február 9–15.) országos razziája, melynek célja az ittas és bódult járművezetők kiszűrése. A tervezett közúti ellenőrzések során gyakran előkerülnek az alkoholszondák, illetve gyanú esetén a drogtesztek, hogy kiszűrjék a közlekedés biztonságára veszélyes sofőröket. Legutóbb 2025. december 15-től 21-ig tartottak hasonló akciót, akkor 130 485 vezetőt ellenőriztek, és 213 személy ellen indítottak eljárást ittas vagy bódult állapotban vezetés miatt. 

Fotó: Police.hu

Magyarországon zéró tolerancia van érvényben, és az enyhén ittas állapotban kormány mögé ülők szabálysértést követnek el, aminek szankciója a pénzbírság és a büntetőpontok mellett rendszerint a jogosítvány bevonása is. Ha a véralkoholszint meghaladja a 0,50 g/l értéket vagy a szonda 0,25 mg/l levegő-alkohol koncentrációnál többet mutat, akkor már bűncselekménynek minősül az ittas vezetés (nem csak autóval, hanem például e-rollerrel is!), és a hosszabb eltiltás mellett akár szabadságvesztéssel is járhat. Hasonló következményekre számíthatnak a bódult állapotban vezetők is, kiegészítve azzal, hogy a kábítószer fogyasztása (illetve birtoklása) már önmagában is vétség.

 

 

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bogár László
idezojelekamerika

Mi mennyi?

Bogár László avatarja

A Nyugat globális uralmi struktúrái egy olyan elhúzódó „anyag-világháborúval” kénytelenek szembenézni, amelyben a FIRE és a Big Tech szimbolikus „fegyverei” már nem biztos, hogy elégségesek lesznek.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu