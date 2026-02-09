Országos razziával szűrik ki a rendőrök az ön- és közveszélyes autósokat

Megkezdődött a magyar rendőrség egyhetes (február 9–15.) országos razziája, melynek célja az ittas és bódult járművezetők kiszűrése. A tervezett közúti ellenőrzések során gyakran előkerülnek az alkoholszondák, illetve gyanú esetén a drogtesztek, hogy kiszűrjék a közlekedés biztonságára veszélyes sofőröket. Legutóbb 2025. december 15-től 21-ig tartottak hasonló akciót, akkor 130 485 vezetőt ellenőriztek, és 213 személy ellen indítottak eljárást ittas vagy bódult állapotban vezetés miatt.
Magyarországon zéró tolerancia van érvényben, és az enyhén ittas állapotban kormány mögé ülők szabálysértést követnek el, aminek szankciója a pénzbírság és a büntetőpontok mellett rendszerint a jogosítvány bevonása is. Ha a véralkoholszint meghaladja a 0,50 g/l értéket vagy a szonda 0,25 mg/l levegő-alkohol koncentrációnál többet mutat, akkor már bűncselekménynek minősül az ittas vezetés (nem csak autóval, hanem például e-rollerrel is!), és a hosszabb eltiltás mellett akár szabadságvesztéssel is járhat. Hasonló következményekre számíthatnak a bódult állapotban vezetők is, kiegészítve azzal, hogy a kábítószer fogyasztása (illetve birtoklása) már önmagában is vétség.
