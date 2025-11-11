jogosítványbüntetőpontgyorshajtásittas vezetésbírság

Így ugorhat a jogosítványa annak, aki bírság után megfeledkezik valamiről

Szorgosan lehet gyűjteni a büntetőpontokat a szabálytalankodásokkal, de egyszer eljön az igazság pillanata.

2025. 11. 11. 8:29
Fotó: MTI Fotószerkesztõség/Lakatos Péter Forrás: MTI Fotószerkesztõség
Bár sohasem kellemes közúti szabálysértés miatt pénzbírságot fizetni, az autósok egy része hamar túlteszi magát rajta (sőt, rendszeresen – akár ugyanolyan vétséget elkövetve – újra megszegi a törvényt), megfeledkezve arról, hogy a jogosítványát előéleti pontok is terhelik. Amikor utóbbiak száma eléri a 13-at, a hatóság figyelmeztetést küld, és önkéntes utánképzéssel lehet faragni a pontokon, 18-nál azonban nincs apelláta, bevonják a vezetői engedélyt. Fontos tudni, hogy Ügyfélkapun keresztül bárki lekérdezheti, pontosan mennyi van a „rovásán”, és három évvel a kiszabás után az adott büntetőpontok elévülnek, mindezek ellenére sokan kénytelenek búcsút mondani egy időre a jogsijuknak. 

Budapest, 2024. március 3. Magyarországon kiadott vezetői engedélyek, jogosítványok. MTVA/Bizományosi: Faludi Imre *************************** Kedves Felhasználó! Ez a fotó nem a Duna Médiaszolgáltató Zrt./MTI által készített és kiadott fényképfelvétel, így harmadik személy által támasztott bárminemű – különösen szerzői jogi, szomszédos jogi és személyiségi jogi – igényért a fotó szerzője/jogutódja közvetlenül maga áll helyt, az MTVA felelőssége e körben kizárt.
Fotó: MTVA/Faludi Imre


Kisebb súlyúnak értékelt vétségekkel, például vezetésnél kézben tartott telefonálással vagy az indexelés elmulasztásával is össze lehet gyűjteni 3-3 pontokat, de például a sebesség jelentős túllépése, a vasúti átjárón tiltott áthaladás, a leállósáv jogosulatlan használata és az előzési szabályok megszegése már 4-6 pontot jelent – ezen vétségek ugyanis komolyan veszélyeztetik a közlekedés biztonságát. Még jelentősebb, 8-11 pontos felírás jár a büntetőjogi felelősséget is felvető vétségekért, így a baleset okozásáért, a cserbenhagyásért és az ittas vagy bódult állapotban vezetésért, hívja fel a figyelmet a Kemma.hu cikke, amelyben további információkat tudhat meg az előéleti pontrendszer működéséről.

Csak akkor szabhatók ki büntetőpontok, ha a jármű vezetőjét egyértelműen azonosították, vagyis az objektív felelősség elve alapján kiszabott (VÉDA-felvételes) büntetéseknél nem.

 


 

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Bayer Zsolt
idezojelekantiszemitizmus

Antiszemitizmus-ügyben nektek kuss a nevetek!

Bayer Zsolt avatarja

Ez ordít a Soros-blogon

