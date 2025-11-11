Így ugorhat a jogosítványa annak, aki bírság után megfeledkezik valamiről

Bár sohasem kellemes közúti szabálysértés miatt pénzbírságot fizetni, az autósok egy része hamar túlteszi magát rajta (sőt, rendszeresen – akár ugyanolyan vétséget elkövetve – újra megszegi a törvényt), megfeledkezve arról, hogy a jogosítványát előéleti pontok is terhelik. Amikor utóbbiak száma eléri a 13-at, a hatóság figyelmeztetést küld, és önkéntes utánképzéssel lehet faragni a pontokon, 18-nál azonban nincs apelláta, bevonják a vezetői engedélyt. Fontos tudni, hogy Ügyfélkapun keresztül bárki lekérdezheti, pontosan mennyi van a „rovásán”, és három évvel a kiszabás után az adott büntetőpontok elévülnek, mindezek ellenére sokan kénytelenek búcsút mondani egy időre a jogsijuknak.

Fotó: MTVA/Faludi Imre



Kisebb súlyúnak értékelt vétségekkel, például vezetésnél kézben tartott telefonálással vagy az indexelés elmulasztásával is össze lehet gyűjteni 3-3 pontokat, de például a sebesség jelentős túllépése, a vasúti átjárón tiltott áthaladás, a leállósáv jogosulatlan használata és az előzési szabályok megszegése már 4-6 pontot jelent – ezen vétségek ugyanis komolyan veszélyeztetik a közlekedés biztonságát. Még jelentősebb, 8-11 pontos felírás jár a büntetőjogi felelősséget is felvető vétségekért, így a baleset okozásáért, a cserbenhagyásért és az ittas vagy bódult állapotban vezetésért, hívja fel a figyelmet a Kemma.hu cikke, amelyben további információkat tudhat meg az előéleti pontrendszer működéséről.