Naponta száz bevont jogosítvány: brutális ára van a mobilozásnak

Gyorshajtás, ittas vezetés, szabálytalan előzés, elsőbbség meg nem adása: évtizedek óta ezek a szabálysértések vezetnek a balesetek zöméhez, ám az utóbbi években egy másik ok, a vezetők figyelmetlensége is feltűnően sok tragédiához vezet. E kategóriában kiemelt szerepe van a mobilozásnak, ami kezdetben csak a kézben tartott telefonálást vagy sms-ezést jelentette, majd az okostelefonok térnyerésével a navigálás, a zeneválasztás és csetelés tevékenységével is kiegészült, napjainkban pedig a videóhívásoktól kedve a vásárlásokig millió formában testet ölt – amit a mai autók telefontükrözése, illetve sok vezetéssegítő rendszere sem tud ellensúlyozni.

Fotó: Baranyai Edina

Ahogy Európa minden országában, úgy hazánkban is tiltott minden ilyen foglalatosság „kézben tartott mobiltelefon használata” meghatározással (és 26-52 ezer forint büntetési tétellel), ám akadnak államok, ahol újabban drákói szigorral csapnak le azokra, akik a készülékük miatt nem figyelnek a vezetésre. Köztük is élen jár Olaszország, ahol 2024 december elsején vezettek be új törvényeket, melyek szerint, akit először kapnak menet közbeni mobilhasználaton, 250-1000 euró pénzbírságra és két héttől két hónapig terjedő vezetéstől eltiltásra büntetnek, második alkalomnál pedig akár 1400 eurós bírságot és fél évnyi eltiltást is kiszabhatnak a hatóságok, írta az Auto Bild.

Mint az olasz közlekedési minisztérium adataiból kiderült, csak a szabályváltozás utáni első negyedévben közel 9000 jogosítványt vontak be, és utána is lassan csökkent a 100 jogsi/nap átlag, amihez érdemes hozzágondolni az eseteként (akár több) százezer forintnak megfelelő büntetési tételeket is. Eközben rengeteg autós vádolja egyszerű pénzbehajtással a rendőrséget, amely válaszul statisztikai adatokat közölt: ezek alapján a drákói szigor óta 5,5 százalékkal csökkent a balesetek és kereken 20 százalékkal a karambol miatti elhalálozások száma. Ezért más EU-s tagállamok is fontolgatják az „olasz módszer” átvételét, Németországban és Hollandiában pedig már üzembe álltak a vezetés közben mobilozókat kiszűrő szuperkamerák.