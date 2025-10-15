Rendkívüli

Orbán Viktornak is volt szerepe a béke megteremtésében + videó

autós hírszabálysértéstelefonhasználatautóvezetésmobilozás

Naponta száz bevont jogosítvány: brutális ára van a mobilozásnak

Rekordbüntetést kapnak a vezetés közben telefont nyomkodók. Vajon egész Európa átveszi az olasz módszert?

2025. 10. 15. 8:29
Fotó: Kállai Márton
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Gyorshajtás, ittas vezetés, szabálytalan előzés, elsőbbség meg nem adása: évtizedek óta ezek a szabálysértések vezetnek a balesetek zöméhez, ám az utóbbi években egy másik ok, a vezetők figyelmetlensége is feltűnően sok tragédiához vezet. E kategóriában kiemelt szerepe van a mobilozásnak, ami kezdetben csak a kézben tartott telefonálást vagy sms-ezést jelentette, majd az okostelefonok térnyerésével a navigálás, a zeneválasztás és csetelés tevékenységével is kiegészült, napjainkban pedig a videóhívásoktól kedve a vásárlásokig millió formában testet ölt – amit a mai autók telefontükrözése, illetve sok vezetéssegítő rendszere sem tud ellensúlyozni.

telefon mobil mobiltelefon telefonálás vezetés közben telefonáló nõ ember autóvezetés autó
Fotó: Baranyai Edina

Ahogy Európa minden országában, úgy hazánkban is tiltott minden ilyen foglalatosság „kézben tartott mobiltelefon használata” meghatározással (és 26-52 ezer forint büntetési tétellel), ám akadnak államok, ahol újabban drákói szigorral csapnak le azokra, akik a készülékük miatt nem figyelnek a vezetésre. Köztük is élen jár Olaszország, ahol 2024 december elsején vezettek be új törvényeket, melyek szerint, akit először kapnak menet közbeni mobilhasználaton, 250-1000 euró pénzbírságra és két héttől két hónapig terjedő vezetéstől eltiltásra büntetnek, második alkalomnál pedig akár 1400 eurós bírságot és fél évnyi eltiltást is kiszabhatnak a hatóságok, írta az Auto Bild.

mobiltelefon használat vezetés közben mobil , telefon , autó közlekedés , büntetés
 

Mint az olasz közlekedési minisztérium adataiból kiderült, csak a szabályváltozás utáni első negyedévben közel 9000 jogosítványt vontak be, és utána is lassan csökkent a 100 jogsi/nap átlag, amihez érdemes hozzágondolni az eseteként (akár több) százezer forintnak megfelelő büntetési tételeket is. Eközben rengeteg autós vádolja egyszerű pénzbehajtással a rendőrséget, amely válaszul statisztikai adatokat közölt: ezek alapján a drákói szigor óta 5,5 százalékkal csökkent a balesetek és kereken 20 százalékkal a karambol miatti elhalálozások száma. Ezért más EU-s tagállamok is fontolgatják az „olasz módszer” átvételét, Németországban és Hollandiában pedig már üzembe álltak a vezetés közben mobilozókat kiszűrő szuperkamerák. 


 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekMagyar Péter

Már csak egy kérdés marad

Bayer Zsolt avatarja

Vajon érdekelnek még bárkit a tények odaát?

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu