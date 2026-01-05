karácsony gergelyhungaromethavazásokhavazáskatasztrófavédelem

Budapest felkészületlenül vág neki a tél legkeményebb időszakának

Több fővárosi és kerületi fenntartású útszakaszon is komoly gondot okoz, hogy az előző havazást követően kialakult jégréteget sem sikerült eltakarítania a fővárosnak. Most pedig a korábban kialakult jégpáncélra rakódik a következendő napokban az újabb hóréteg.

Gábor Márton
2026. 01. 05. 18:53
Miközben a naptár szerint már javában tél van, Budapest utcáin a felkészületlenség jelei mutatkoznak. Az újévkor lehullott hó és az akkor lefagyott utakat mostanáig, a következő havazás kezdetéig sem sikerült felszámolni, több helyen is a járdákon vastag jégréteg nehezítette a közlekedést, az autósok és gyalogosok pedig egyaránt veszélynek vannak kitéve. Mindeközben a főpolgármester a közösségi médiában a felkészültség látszatát igyekszik kelteni.

Elhanyagolt utcák Budapesten (Fotó: Magyar Nemzet)

Lapunkhoz több városrészből is érkeztek jelzések arról, hogy a mellékutcák, lakótelepi járdák, buszmegállók környékét az előző havazásból megmaradt jégpáncél borítja. Különösen visszás a helyzet annak fényében, hogy a tél érkezése senkit nem érhetett váratlanul. Nem rendkívüli hóviharról, extrém időjárási körülményekről van szó, hanem az évszaknak megfelelő, előre látható hidegről és havazásról.

Ennek ellenére a fővárosi és kerületi fenntartású közterületeken az alapvető síkosságmentesítés is elmaradt.

A főváros vezetése mindeközben azt állítja, felkészültek az elkövetkező napok heves időjárására. Karácsony Gergely például kiemelte:

hószállingózás mostanában kezdődött, de a várható havazásra való felkészülés már javában tart.

Mindeközben a XI. kerületnek vannak olyan területei, amelyeket Újbuda önkormányzatának napok óta sem sikerült jégteleníteni. Ilyen volt Őrmezőn a posta előtti, a metróhoz vezető és az orvosi rendelő melletti járda.

Polgármesteri intézkedés hiányában ma délután a saját kezünkbe vettük a járdák csúszásmentesítését. Tegnap kaptam lakossági jelzéseket arra vonatkozóan, hogy a járdák nagy része lejegesedett, és nem takarítja Újbuda önkormányzata. Miután személyesen is meggyőződtem erről, felhívtam a városvezetés figyelmét a teendőkre. Feleslegesen

– írta közösségi oldalán Junghausz Rajmund önkormányzati képviselő.

Mint arról lapunk beszámolt, a meteorológiai előrejelzések szerint a következő napokban az ország nagy részén havazás várható, több centiméteres hóréteg is kialakulhat. Az ország déli részén, illetve az Alföldön akár tíz-tizenöt centiméter hó is eshet.

A hét második felében ónos esőre, fagyott esőre is számítani lehet. A héten akár mínusz 15 fok is lehet. A katasztrófavédelem közleményében hangsúlyozta: folyamatos kapcsolatot tart fenn a társszervekkel, közútkezelőkkel, a meteorológiai szolgálattal, a közműszolgáltatókkal, továbbá minden olyan szervezettel, amelynek a havazással kapcsolatban feladata lehet.

A katasztrófavédelem felkészült központi és vármegyei operatív törzsek működtetésére, amelyek indokolt esetben koordinálják a téli időjárással kapcsolatos beavatkozásokat.

Ha egy település vagy településrész átmenetileg megközelíthetetlenné válna, a készenléti szervek gondoskodni fognak az ott élő emberek ellátásáról.

Felhívták a figyelmet arra is, a melegedőhelyek listája a katasztrófavédelem honlapján folyamatosan elérhető. Különösen fontosnak nevezték, hogy az autóval közlekedők csak a téli időjárásra felkészített gépjárművel, kizárólag téli gumival induljanak útnak. Ezenfelül a továbbiakat javasolják:

  • Indulás előtt győződjenek meg a jármű műszaki állapotáról és az üzemanyag mennyiségéről.
  • A szokásosnál tankoljanak többet, készüljenek úgy, hogy elakadás esetén is fűthető legyen a jármű.
  • Nélkülözhetetlen egy feltöltött mobiltelefon, hogy baj esetén segítséget tudjanak kérni.
  • Érdemes az autóba élelmiszert, italt, plusz kabátot és takarót bekészíteni.
  • Indulás előtt tájékozódjanak az érvényben lévő meteorológiai riasztásokról és helyzetről a HungaroMet, az aktuális útviszonyokról pedig az Útinform oldalon.
  • Érdemes letölteni a katasztrófavédelem ingyenes tájékoztató alkalmazását, a VÉSZ-t.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Magyar Nemzet)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

