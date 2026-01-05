Budapest felkészületlenül vág neki a tél legkeményebb időszakának

Miközben a naptár szerint már javában tél van, Budapest utcáin a felkészületlenség jelei mutatkoznak. Az újévkor lehullott hó és az akkor lefagyott utakat mostanáig, a következő havazás kezdetéig sem sikerült felszámolni, több helyen is a járdákon vastag jégréteg nehezítette a közlekedést, az autósok és gyalogosok pedig egyaránt veszélynek vannak kitéve. Mindeközben a főpolgármester a közösségi médiában a felkészültség látszatát igyekszik kelteni.

Elhanyagolt utcák Budapesten (Fotó: Magyar Nemzet)

Lapunkhoz több városrészből is érkeztek jelzések arról, hogy a mellékutcák, lakótelepi járdák, buszmegállók környékét az előző havazásból megmaradt jégpáncél borítja. Különösen visszás a helyzet annak fényében, hogy a tél érkezése senkit nem érhetett váratlanul. Nem rendkívüli hóviharról, extrém időjárási körülményekről van szó, hanem az évszaknak megfelelő, előre látható hidegről és havazásról.

Ennek ellenére a fővárosi és kerületi fenntartású közterületeken az alapvető síkosságmentesítés is elmaradt.

A főváros vezetése mindeközben azt állítja, felkészültek az elkövetkező napok heves időjárására. Karácsony Gergely például kiemelte:

hószállingózás mostanában kezdődött, de a várható havazásra való felkészülés már javában tart.

Mindeközben a XI. kerületnek vannak olyan területei, amelyeket Újbuda önkormányzatának napok óta sem sikerült jégteleníteni. Ilyen volt Őrmezőn a posta előtti, a metróhoz vezető és az orvosi rendelő melletti járda.

Polgármesteri intézkedés hiányában ma délután a saját kezünkbe vettük a járdák csúszásmentesítését. Tegnap kaptam lakossági jelzéseket arra vonatkozóan, hogy a járdák nagy része lejegesedett, és nem takarítja Újbuda önkormányzata. Miután személyesen is meggyőződtem erről, felhívtam a városvezetés figyelmét a teendőkre. Feleslegesen

– írta közösségi oldalán Junghausz Rajmund önkormányzati képviselő.

Mint arról lapunk beszámolt, a meteorológiai előrejelzések szerint a következő napokban az ország nagy részén havazás várható, több centiméteres hóréteg is kialakulhat. Az ország déli részén, illetve az Alföldön akár tíz-tizenöt centiméter hó is eshet.