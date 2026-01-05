havazásidőjárásmínusz

Kisebb jégkorszak várható a héten, egyes helyeken akár mínusz 15 fok is lehet

A katasztrófavédelem felkészült a napokban érkező télies időjárásra: az előrejelzések szerint az ország nagy részén havazás várható, egyes térségekben akár 10–15 centiméteres hóréteg is kialakulhat, miközben több vármegyére figyelmeztetést adtak ki.

2026. 01. 05. 14:28
A katasztrófavédelem felkészült a következő napokban várható, általuk téliesnek nevezett időjárásra – ez derül ki a szervezet Magyar Nemzetnek eljuttatott közleményéből. Ahogy arról lapunk is beszámolt, a meteorológiai előrejelzések szerint a következő napokban az ország nagy részén havazás várható, több centiméteres hóréteg is kialakulhat. Az ország déli részén, illetve az Alföldön akár tíz-tizenöt centiméter hó is eshet. 

Kedden az ország tizenkét vármegyéjére sárga, két déli vármegyéjére pedig narancssárga figyelmeztetést adtak ki keddre havazás miatt (Forrás: HungaroMet)

A hét második felében ónos esőre, fagyott esőre is számítani lehet. A héten akár mínusz 15 Celsius-fok is lehet. A katasztrófavédelem közleményében hangsúlyozta: folyamatos kapcsolatot tart fenn a társzervekkel, közútkezelőkkel, a meteorológiai szolgálattal, a közműszolgáltatókkal, továbbá minden olyan szervezettel, amelynek a havazással kapcsolatban feladata lehet. A katasztrófavédelem felkészült központi és vármegyei operatív törzsek működtetésére, amelyek indokolt esetben koordinálják a téli időjárással kapcsolatos beavatkozásokat.

Ha egy település vagy településrész átmenetileg megközelíthetetlenné válna, a készenléti szervek gondoskodni fognak az ott élő emberek ellátásáról. 

Felhívták a figyelmet arra is, a melegedőhelyek listája a katasztrófavédelem honlapján folyamatosan elérhető. Különösen fontosnak nevezték, hogy az autóval közlekedők csak a téli időjárásra felkészített gépjárművel, kizárólag téli gumival induljanak útnak. Ezen felül a továbbiakat javasolják:

  • Indulás előtt győződjenek meg jármű műszaki állapotáról és az üzemanyag mennyiségéről. 
  • A szokásosnál tankoljanak többet, készüljenek úgy, hogy elakadás esetén is fűthető legyen a jármű. 
  • Nélkülözhetetlen egy feltöltött mobiltelefon, hogy baj esetén segítséget tudjanak kérni. 
  • Érdemes az autóba élelmiszert, italt, plusz kabátot és takarót bekészíteni. 
  • Indulás előtt tájékozódjanak az érvényben lévő meteorológiai riasztásokról és helyzetről a HungaroMet, az aktuális útviszonyokról az pedig az Útinform oldalon. 
  • Érdemes letölteni a katasztrófavédelem ingyenes tájékoztató alkalmazását VÉSZ-t.

A közlemény végén a kitértek a szén-monoxid-mérgezésre is, ugyanis a hideg miatt többet kell fűteni. Mint írták, a tüzelőt a fűtőeszköztől legalább másfél méterre kell tárolni. A nyílt égésterű fűtőeszközök levegő-utánpótlását biztosítani kell, nem elég néha szellőztetni, állandó és automatikus szellőzést kell biztosítani, ellenkező esetben szén-monoxid keletkezhet. „Ha valaki sérült közművet, bajba került embert, állatot lát, hívja a 112-es segélyhívó számot” – hangsúlyozták a közleményben.

