Kemény üzenetet küldött a dán miniszterelnök

Mette Frederiksen kemény üzenetet küldött az amerikai elnöknek. A dán miniszterelnök szerint ideje, hogy Donald Trump befejezze egy történelmi szövetséges fenyegetését, és egyértelművé tette: Grönland továbbra sem képezi vita tárgyát.

Magyar Nemzet
2026. 01. 05. 17:38
Fotó: JONATHAN RAA Forrás: NurPhoto
Mette Frederiksen Donald Trump amerikai elnöknek üzent. A dán miniszterelnök szerint Grönland továbbra sem annektálható, valamint hangsúlyozta, hogy ideje lenne, ha az amerikai elnök abbahagyná a fenyegetést – írja az Origo. 

A dán miniszterelnök figyelmeztette az Egyesült Államok elnökét 
Fotó: MADS CLAUS RASMUSSEN / Ritzau Scanpix

Fredriksen azután tette kijelentéseit, hogy Donald Trump ismét arról beszélt, hogy az Egyesült Államok nemzetbiztonsági érdeke, hogy a Dániához tartozó szigetet átvegye. Ezzel párhuzamosan szombaton késő este Katie Mille, az Egyesült Államok volt kormányzati tisztviselője és Trump kabinetfőnök-helyettesének, Stephen Millernek a felesége egy képet posztolt az X-en, amelyen Grönland térképe látható a csillagok és sávok színeiben, egyszavas „hamarosan” felirattal.

„Egyáltalán nem értelmes arról beszélni, hogy az Egyesült Államoknak át kell vennie Grönlandot” – írta Frederiksen nyilatkozatában. „Az Egyesült Államoknak nincs joga annektálni a Dán Birodalom három országának egyikét sem.”

A politikus egyúttal emlékeztette az amerikai elnököt, hogy Dánia NATO-tag, és „így a szövetség biztonsági garanciája vonatkozik rá”. Frederiksen azt mondta: „Ezért határozottan sürgetem, hogy az Egyesült Államok hagyja abba a fenyegetéseket egy történelmileg közeli szövetséges, valamint egy másik ország és egy másik nép ellen, akik nagyon világosan kijelentették, hogy nem eladók.”

Trump kijelentései azután nyertek ismét súlyt, hogy az Egyesült Államok katonai akció keretében behatolt Caracasba, ahol elfogták Nicolás Maduro venezuelai elnököt, akit többek között drogkereskedelemmel vádolnak.

Borítókép: Mette Frederiksen dán miniszterelnök (Fotó: AFP)

