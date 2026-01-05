Kemény üzenetet küldött a dán miniszterelnök

Mette Frederiksen Donald Trump amerikai elnöknek üzent. A dán miniszterelnök szerint Grönland továbbra sem annektálható, valamint hangsúlyozta, hogy ideje lenne, ha az amerikai elnök abbahagyná a fenyegetést – írja az Origo.

A dán miniszterelnök figyelmeztette az Egyesült Államok elnökét

Fotó: MADS CLAUS RASMUSSEN / Ritzau Scanpix

Fredriksen azután tette kijelentéseit, hogy Donald Trump ismét arról beszélt, hogy az Egyesült Államok nemzetbiztonsági érdeke, hogy a Dániához tartozó szigetet átvegye. Ezzel párhuzamosan szombaton késő este Katie Mille, az Egyesült Államok volt kormányzati tisztviselője és Trump kabinetfőnök-helyettesének, Stephen Millernek a felesége egy képet posztolt az X-en, amelyen Grönland térképe látható a csillagok és sávok színeiben, egyszavas „hamarosan” felirattal.