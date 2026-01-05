Menczer Tamás: A Tisza felvilágosítása valójában a megszorításokat jelenti + videó

Kéri László és felesége, Petschnig Mária Zita szoros kapcsolatban áll a Tisza Párttal – hívta fel a figyelmet közösségi oldalán Menczer Tamás. A Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója emlékeztetett: Kéri László rendszeresen megfordul a Tisza központi irodájában, míg Petschnig Mária Zita elismerte, hogy előadásokat tartanak a Tisza-szigetek rendezvényein.

Menczer Tamás idézte Petschnig Mária Zita nyilatkozatát, amelyben arról beszélt, hogy felvilágosító előadásokat tartanak a Tisza meghívására. Menczer Tamás szerint

ez a „felvilágosítás” valójában megszorításokat jelent, amelyek a Tisza Párt gazdaságpolitikájához köthetők.

Tisza-adót, nyugdíjadót és vagyonadót vezetnének be, jelentősen megemelnék a vállalkozások terheit, valamint megszüntetnék a 13. és 14. havi nyugdíjat, a családi adókedvezményeket és a fiatalok adómentességét – idézte fel a kommunikációs igazgató. Menczer Tamás figyelmeztetett, hogy

ezek a lépések súlyosan érintenék a magyar családokat és nyugdíjasokat.

Videója végén Menczer Tamás arra szólította fel a választókat, hogy mérlegeljék a következményeket, és támogatásukról biztosítsák a Fideszt.

Mint arról a Magyar Nemzet már beszámolt, Kéri László hónapok óta rendszeres eligazításra, „kampányfelkészítőre” jár a Tisza Párt központi irodájába. A Ripost lefotózta, ahogy a baloldali szociológus megjelenik a párt irodájában, illetve egyeztet Tóth Péterrel, a Tisza kampányfőnökével.