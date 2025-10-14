Életveszélyes gyereküléseket találtak Európa legnagyobb töréstesztjén

Hosszú évek óta mérvadónak számítanak a legnagyobb európai autóklub, a német ADAC terméktesztjei, különösen, ami a gumiabroncsokat és a gyereküléseket illeti. Legutóbbi vizsgálatuk tárgya a gyermekbiztonsági rendszerek működése volt törésteszt-laborjukban, és bár a részletes eredmények közlésére még várni kell október 21-ig, annyit már elárultak a mérnökök, hogy két termék, a Chipolino Olympus i-Size és a Reecle 360 megbukott a teszten.

Chipilono Olypus i-Size

Fotó: ADAC

Mindkét esetben több korosztályos gyerekülésről van szó, mely a bekötés, illetve a párnázott elemek variálásával több éven keresztül a növéshez igazítható. Menetiránynak háttal lehet beszerelni őket az első időszakban, legalább 15 hónapos korig (erre hazánkban nincs törvényi szabályzás, csak ajánlás, Németországban viszont kötelező), és a termékek pont ennél a vizsgálati módnál mondtak csődöt, mert kiszakadt a rögzítésük.

Reecle 360 gyerekülés

Fotó: ADAC

Míg a Reecle 360 gyerekülést (természetesen a próbabábuval együtt) az oldalára fordítva végül megtartotta az autó hátul elvezetett öve, addig az Olypus i-Size egyszerűen elrepült – egy valódi autó karosszériájában talán az első ülés háttámlájának vagy a tetőnek csapódott volna. Így mindkét terméket veszélyesnek minősítette az ADAC, hiszen súlyos sérülést okozhatnak, és azonnal szembesítette is a forgalmazókat az eredménnyel.

Sokkoló pillanat: a Chipolino próbabábuval együtt kiszakad foglalatából az ütközéserejű lassításnál

Fotó: ADAC

Csak a Chipilono képviseletétől érkezett válasz, szerintük kifutott (már nem gyártott) termékről van szó, ám az autóklub figyelmezteti a szülőket, hogy elfekvő készletből még több helyen árulhatnak ilyen üléseket. Menetiránnyal szemben rögzítve amúgy mindkét tesztalany helyt állt a törésteszten, a másfél-két évnél kisebb gyermekeknél azonban elkél az óvatosság. Sok korábbi vevőnek rossz hír, hogy a teszt nem jár olyan jogi következménnyel, amit a szavatosságnál érvényesíteni lehetne, e téren később csak a fogyasztóvédelmi szervek segíthetnek.