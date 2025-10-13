Sokaknak máig mumus a körforgalom, most újfajta kereszteződés válthatja ki

Európa számos államában, így Magyarországon is nagyon elterjedtek az elmúlt évtizedekben a körforgalmak, melyek az elsőbbségadás kötelező táblával (vagy jobbkézszabállyal) szabályozott, veszélyes hagyományos megoldást, vagy a forgalmat jelentősen lassító jelzőlámpás rendszert váltották ki. Ám ezekben sem ritkák a balesetek, mert sokan túl gyorsan hajtanak be – vagy megpróbálnak még pont beférni a körforgalomban haladók elé –, ráadásul kihajtáskor rendszeresen elmarad a jobbra indexelés.

Még több konfliktust okozhatnak a kétsávos körforgalmak (kivéve a tereléses, tehát „turbó” verziókat),

melyekben sokaknak fogalmuk sincs a pontos szabályzásról. Ezekre nyújthat elméletileg megoldást a Sonline cikkében bemutatott amerikai módszer, az RCUT a fő- és mellékutak kereszteződéseiben úgy, hogy a forgalmat a körforgalmaknál kevésbé lassítja.

Olyan megoldás is létezik, hogy a mellékútról egyenesen is tovább lehet haladni, de az RCUT rendszerek többségében (mint a lenti videó is mutatja) erre a veszélyes manőverre nincsen lehetőség. A főútvonalról viszont lehet balra kanyarodni. Fotó: Wikipédia/Nandhp

A rendszer lényege, hogy a mellékútról csak jobbra lehet kanyarodni – ezt kell tenniük az egyenesen vagy balra fordulni szándékozóknak is. Nagyjából 150–400 mérettel később a többsávos úton kialakítottak egy U alakú visszafordítót, ezt igénybe véve kerül át az autós a szemközti útpályára, és ha például a mellékúton menne tovább, egy újabb jobbkanyarral megteheti azt. Még ha elsőre kissé bonyolultnak is hangzik az RCUT (más néven Michigan left), az amerikai tapasztalatok szerint könnyen megszokható, és a statisztikák alapján csökkenti a balesetek számát. Más kérdés persze, mihez viszonyítják az értékelését, hiszen az Egyesült Államokban meglehetősen ritkák a körforgalmak, és európai szemmel az is szokatlannak tűnik, hogy a főútvonali szakaszról egy külön sávban le lehet kanyarodni balra, a mellékútra.

Kétségtelen előnyének tűnik, hogy kevésbé akasztja meg a főútvonal forgalmának ritmusát, és segíthet elkerülni bizonyos konfliktusokat, ezért Európában is számos helyen tervezik bevezetésüket, vagy már meg is tették azt. Hátránynak ígérkezik, hogy

a mellékútról egyenesen továbbhaladni szándékozóknak két alkalommal is sávváltásokat kell végrehajtaniuk a főúton,

ami még sebességkorlátozás mellett is kockázatokat rejt magában, arról nem is beszélve, hogy több száz méter utat kell megtenniük „feleslegesen”. Nem feledkezhetünk meg az RCUT rendszer kiépítésének helyigényéről sem, eleve csak többsávos városi vagy lakott területen kívüli főutak jöhetnek szóba (2+2 sávos autóúton és autóúton eleve csak külön szintű csomópontot szabad alkalmazni), de például a gyér keresztirányú forgalmú kereszteződésekre így is alternatíva lehet.