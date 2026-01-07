Orbán BalázsEurópaMagyarországhavazás

Hó bénítja Európát, Magyarország felkészült a rendkívüli időjárásra

Európa több országában káoszt okozott a havazás – írta közösségi oldalán Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója. Hozzátette, hogy Magyarországon is nehéz a helyzet, ám a miniszterelnöki döntésre felállított operatív törzs összehangoltan irányítja a védekezést.

Magyar Nemzet
2026. 01. 07. 15:42
Magyarország felkészült a rendkívüli időjárásra (Forrás: Orbán Balázs Facebook-oldala)
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Orbán Balázs bejegyzésében azt írta, hogy a rendkívüli havazás Európa-szerte káoszt okozott: Hollandia leállította a vasúti járatokat és Amszterdamban több száz repülőt töröltek; Franciaországban öt halálos áldozata és több sérültje van a hóhelyzetnek, Párizsban pedig leállt a buszközlekedés és kitiltották a teherautókat az utakról. Hozzátette: Nagy-Britanniában iskolák százait zárták be, Glasgow-ban leállt a metró, Németországban nőtt a balesetek száma, Olaszországban pedig kidőlt fák miatt korlátozták a parkok látogatását.

Orbán Balázs szerint Magyarország felkészült a rendkívüli időjárásra (Fotó: Vajda János / MTI Fotószerkesztõség)
Orbán Balázs szerint Magyarország felkészült a rendkívüli időjárásra (Fotó: MTI Fotószerkesztőség/Vajda János)

A helyzet idehaza is nehéz, de Magyarország felkészült, a hatóságok és az érintett szervek erőn felül dolgoznak. Miniszterelnöki döntésre operatív törzs állt fel a rendkívüli időjárás és a hóhelyzet elleni védekezés koordinálására

– írta bejegyzésében a miniszterelnök politikai igazgatója.

Orbán Balázs közösségi bejegyzésében azt is írta, hogy ma reggelre országszerte 20–30 centiméteres hótakaró alakult ki, és a nap folyamán további csapadék várható, így az ország több részén várhatóan újabb 5–10 centiméterrel növekedhet a hó mennyisége. Hangsúlyozta, hogy hó miatt elzárt település sehol sincs, a lakosság ellátása akadálytalan, az alapvető élelmiszerek és gyógyszerek mindenhol rendelkezésre állnak, a közszolgáltatások folyamatosan működnek, a tűzoltók és a közműszolgáltatók készenlétben állnak.

A poszt szerint a kórházakban minden műtétet elvégeztek, az ügyeletes traumatológiai osztályok mindenkit elláttak, a mentőszolgálat pedig 4224 esethez vonult ki az elmúlt 24 órában, ami 10 százalékkal kevesebb az előző naphoz képest. Orbán Balázs azt is jelezte, hogy a közúthálózaton 823 munkagép dolgozik a síkosságmentesítésen és a hóeltakarításon, és 91 ezer tonna útszórósó, illetve kalcium-klorid áll rendelkezésre.

A magyar energetikai vállalatok felkészültek a várható időjárásra, az üzemeltetés stabil, elrendelték a készenlétet, a javítókapacitások és a szakemberek rendelkezésre állnak. Az olaj- és üzemanyag-ellátás kapcsán a kormány folyamatos kapcsolatban van a Mollal, fennakadás nem tapasztalható, a készenlét biztosított

– írta, hozzátette:

A Magyar Honvédség felkészült a rendkívüli téli időjárás okozta helyzetek kezelésére, és szükség esetén készen áll a lakosság biztonságát szolgáló feladatok végrehajtására.

Majd így zárta bejegyzését:

Ebben az időben a legfontosabb, hogy a hóhelyzet okozta veszélyek miatt mindenki vigyázzon magára, és figyeljünk egymásra!

Borítókép: Magyarország – hóhelyzet (Forrás: Orbán Balázs Facebook-oldala)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekfleck zoltán

Sokadszorra kérdezem: mit keres ez az aljas gazember az ELTE katedráján?

Bayer Zsolt avatarja

Fleck Zoltán immár sokadszorra fejti ki abbéli nézeteit, hogy alkotmányos puccsot akar végrehajtani.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu