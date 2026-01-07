Orbán Balázs bejegyzésében azt írta, hogy a rendkívüli havazás Európa-szerte káoszt okozott: Hollandia leállította a vasúti járatokat és Amszterdamban több száz repülőt töröltek; Franciaországban öt halálos áldozata és több sérültje van a hóhelyzetnek, Párizsban pedig leállt a buszközlekedés és kitiltották a teherautókat az utakról. Hozzátette: Nagy-Britanniában iskolák százait zárták be, Glasgow-ban leállt a metró, Németországban nőtt a balesetek száma, Olaszországban pedig kidőlt fák miatt korlátozták a parkok látogatását.
Hó bénítja Európát, Magyarország felkészült a rendkívüli időjárásra
Európa több országában káoszt okozott a havazás – írta közösségi oldalán Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója. Hozzátette, hogy Magyarországon is nehéz a helyzet, ám a miniszterelnöki döntésre felállított operatív törzs összehangoltan irányítja a védekezést.
A helyzet idehaza is nehéz, de Magyarország felkészült, a hatóságok és az érintett szervek erőn felül dolgoznak. Miniszterelnöki döntésre operatív törzs állt fel a rendkívüli időjárás és a hóhelyzet elleni védekezés koordinálására
– írta bejegyzésében a miniszterelnök politikai igazgatója.
Orbán Balázs közösségi bejegyzésében azt is írta, hogy ma reggelre országszerte 20–30 centiméteres hótakaró alakult ki, és a nap folyamán további csapadék várható, így az ország több részén várhatóan újabb 5–10 centiméterrel növekedhet a hó mennyisége. Hangsúlyozta, hogy hó miatt elzárt település sehol sincs, a lakosság ellátása akadálytalan, az alapvető élelmiszerek és gyógyszerek mindenhol rendelkezésre állnak, a közszolgáltatások folyamatosan működnek, a tűzoltók és a közműszolgáltatók készenlétben állnak.
A poszt szerint a kórházakban minden műtétet elvégeztek, az ügyeletes traumatológiai osztályok mindenkit elláttak, a mentőszolgálat pedig 4224 esethez vonult ki az elmúlt 24 órában, ami 10 százalékkal kevesebb az előző naphoz képest. Orbán Balázs azt is jelezte, hogy a közúthálózaton 823 munkagép dolgozik a síkosságmentesítésen és a hóeltakarításon, és 91 ezer tonna útszórósó, illetve kalcium-klorid áll rendelkezésre.
A magyar energetikai vállalatok felkészültek a várható időjárásra, az üzemeltetés stabil, elrendelték a készenlétet, a javítókapacitások és a szakemberek rendelkezésre állnak. Az olaj- és üzemanyag-ellátás kapcsán a kormány folyamatos kapcsolatban van a Mollal, fennakadás nem tapasztalható, a készenlét biztosított
– írta, hozzátette:
A Magyar Honvédség felkészült a rendkívüli téli időjárás okozta helyzetek kezelésére, és szükség esetén készen áll a lakosság biztonságát szolgáló feladatok végrehajtására.
Majd így zárta bejegyzését:
Ebben az időben a legfontosabb, hogy a hóhelyzet okozta veszélyek miatt mindenki vigyázzon magára, és figyeljünk egymásra!
Borítókép: Magyarország – hóhelyzet (Forrás: Orbán Balázs Facebook-oldala)
