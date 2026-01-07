Hó bénítja Európát, Magyarország felkészült a rendkívüli időjárásra

Orbán Balázs bejegyzésében azt írta, hogy a rendkívüli havazás Európa-szerte káoszt okozott: Hollandia leállította a vasúti járatokat és Amszterdamban több száz repülőt töröltek; Franciaországban öt halálos áldozata és több sérültje van a hóhelyzetnek, Párizsban pedig leállt a buszközlekedés és kitiltották a teherautókat az utakról. Hozzátette: Nagy-Britanniában iskolák százait zárták be, Glasgow-ban leállt a metró, Németországban nőtt a balesetek száma, Olaszországban pedig kidőlt fák miatt korlátozták a parkok látogatását.

Orbán Balázs szerint Magyarország felkészült a rendkívüli időjárásra (Fotó: MTI Fotószerkesztőség/Vajda János)