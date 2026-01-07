katasztrófavédelemtűzoltójármű

Egy pillanatra sem állnak meg a tűzoltók: több mint háromszázszor riasztották őket

Több mint nyolcszáz tűzoltó vesz részt a mentési munkálatokban, ami jellemzően balesetek, hóban elakadt járművek mentését jelenti.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2026. 01. 07. 12:11
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Több mint háromszáz alkalommal riasztották a tűzoltókat a hideg, havas időjárás miatt – közölte szerdán a katasztrófavédelem. 

Forrás: Facebook/BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

A beavatkozásokban 654 hivatásos tűzoltó 152 eszközzel vett részt; a munkálatokban negyven önkormányzati tűzoltó-parancsnokság, önkéntes tűzoltó egyesület és mentőszervezet kétszáz tagja 58 eszközt alkalmazva dolgozott.

 Jellemzően hóban elakadt, balesetet szenvedett gépjárműveket, köztük kamionokat kellett menteniük

 – tették hozzá. Vácduka közigazgatási területén, lakott területen kívül, a 21113-as úton az Aszód–Vác között közlekedő menetrend szerinti autóbusz a hókásás úton megcsúszott, és az út menti árokba borult. A buszon nyolcan utaztak, közülük ketten könnyű sérülést szenvedtek.

Kedden késő délután Zala vármegyében, Csatár településnél a bekötő utat lezárták, mert egy Volán-busz elakadt a hóban, ezt az egységek kivontatták, senki nem sérült meg. Aznap este Pilisvörösvár belterületén, a 10-es főúton, a vasúti aluljáróban elakadt egy kamion, a mentés ideje alatt a forgalom félpályán haladt. Szintén az esti órákban a 7-es számú főúton, Nagykanizsa irányába hét kamion elakadt, ezért az M7-es autópálya 225-ös kilométerszelvényében lévő becsehelyi lehajtóban a teherautó-forgalom feltorlódott. Az elakadt járművek közül a katasztrófavédelem közreműködésével egy nyerges vontatót elindítottak, ezután több kamion útnak tudott indulni, jelenleg még néhány jármű várakozik ott – közölték.

Kiemelték, hogy áramellátási zavarok vannak Szeged külterületén, ez 1685 fogyasztót érint, míg Bordány területén 478 fogyasztót. Közölték azt is, hogy a HungaroMet előrejelzése szerint szerdán Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében öt-tíz centiméter hó hullhat. Másutt délutánig inkább csak hószállingózás, kisebb havazás fordulhat elő, pár centiméter hó legfeljebb délen hullhat.

Este déli irányból a Tiszántúlra újabb csapadékhullám érkezik, arrafelé ismét jelentős havazás kezdődik

 – fűzték hozzá, azzal együtt, hogy a Dunántúl nyugati felén, kétharmadán az élénk, erős északi szél hófúvást okozhat.

A Bakony térségében az erős szél hatására magasabb hótorlaszok is kialakulhatnak. Emellett északkeleten, a Bodrogközben késő délelőttig erős, olykor viharos – akár 55, néhol 60-65 kilométer per órás – széllökések is előfordulhatnak, amelyek komolyabb hótorlaszokat emelhetnek. Délutánra kissé veszíthet erejéből a légmozgás, de néhol élénk, erős lökések még lehetnek. Estétől ismét erőre kap a szél, ismét fokozódik a hófúvás – közölte a katasztrófavédelem.


További játékainkhoz kattintson ide!

Borítókép: Balesetnél dolgoznak a tűzoltók (Forrás: Facebook/BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság)

 

add-square A tél legkeményebb időszaka jön

Nem tudtak eljutni a mentősök egy egyéves gyermekhez Tatabánya környékén, nem akármilyen felmentő sereg sietett a segítségükre

A tél legkeményebb időszaka jön 20 cikk chevron-right

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekRába Tímea

A normalitás hangja

Bayer Zsolt avatarja

Igen, Rába Tímeától. Igen, éppen tőle.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu