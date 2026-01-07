Egy pillanatra sem állnak meg a tűzoltók: több mint háromszázszor riasztották őket

Több mint háromszáz alkalommal riasztották a tűzoltókat a hideg, havas időjárás miatt – közölte szerdán a katasztrófavédelem.

Forrás: Facebook/BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

A beavatkozásokban 654 hivatásos tűzoltó 152 eszközzel vett részt; a munkálatokban negyven önkormányzati tűzoltó-parancsnokság, önkéntes tűzoltó egyesület és mentőszervezet kétszáz tagja 58 eszközt alkalmazva dolgozott.

Jellemzően hóban elakadt, balesetet szenvedett gépjárműveket, köztük kamionokat kellett menteniük

– tették hozzá. Vácduka közigazgatási területén, lakott területen kívül, a 21113-as úton az Aszód–Vác között közlekedő menetrend szerinti autóbusz a hókásás úton megcsúszott, és az út menti árokba borult. A buszon nyolcan utaztak, közülük ketten könnyű sérülést szenvedtek.

Kedden késő délután Zala vármegyében, Csatár településnél a bekötő utat lezárták, mert egy Volán-busz elakadt a hóban, ezt az egységek kivontatták, senki nem sérült meg. Aznap este Pilisvörösvár belterületén, a 10-es főúton, a vasúti aluljáróban elakadt egy kamion, a mentés ideje alatt a forgalom félpályán haladt. Szintén az esti órákban a 7-es számú főúton, Nagykanizsa irányába hét kamion elakadt, ezért az M7-es autópálya 225-ös kilométerszelvényében lévő becsehelyi lehajtóban a teherautó-forgalom feltorlódott. Az elakadt járművek közül a katasztrófavédelem közreműködésével egy nyerges vontatót elindítottak, ezután több kamion útnak tudott indulni, jelenleg még néhány jármű várakozik ott – közölték.

Kiemelték, hogy áramellátási zavarok vannak Szeged külterületén, ez 1685 fogyasztót érint, míg Bordány területén 478 fogyasztót. Közölték azt is, hogy a HungaroMet előrejelzése szerint szerdán Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében öt-tíz centiméter hó hullhat. Másutt délutánig inkább csak hószállingózás, kisebb havazás fordulhat elő, pár centiméter hó legfeljebb délen hullhat.

Este déli irányból a Tiszántúlra újabb csapadékhullám érkezik, arrafelé ismét jelentős havazás kezdődik

– fűzték hozzá, azzal együtt, hogy a Dunántúl nyugati felén, kétharmadán az élénk, erős északi szél hófúvást okozhat.