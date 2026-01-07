Óvatosságra int a kormányfő

Az országban az utóbbi években ritkán tapasztalt hóhelyzetre reagált szerdai Facebook-posztjában a miniszterelnök.

(Forrás: Facebook/Orbán Viktor)

Orbán Viktor csak annyit üzent:

Óvatosan az utakon. Vigyázzunk egymásra!

A Magyar Nemzet is több ízben számolt be róla, hogy a hétfő óta tartó rendkívüli időjárás próbára teszi az országot: valamennyi állami szerv teljes kapacitással dolgozik a havazás okozta helyzet megoldásán, az operatív törzs az önkormányzatokat is ugyanerre kéri. Nevezetesen, hogy lássák el a jogszabályban foglalt feladataikat, a kórházak, az iskolák, az orvosi rendelők megközelíthetőségét tegyék lehetővé. Fülöp Attila, a Belügyiminisztérium gondoskodáspolitikáét felelős álamtitkára arról számolt be, vörös kódot rendelt el a szociális intézményeknél, ami azt jelenti, hogy nemcsak a hajléktalanellátók, de minden más szociális intézmény is fogadja a hideg miatt bajba jutott, fedél nélküli embereket.

Az operatív törzs arra is figyelmeztetett, hogy ahol nagyobb havazás alakult ki, ahol meteorológiai riasztás van érvényben, aki teheti, inkább ne induljon útnak. Különösen igaz ez a kevésbé gyakorlott autósofőrökre.

Az Országos Mentőszolgálat azt kéri, a balesetek elkerülése érdekében fokozottan figyeljünk az idősekre, akik pedig merjenek segítséget kérni, és csak a legszükségesebb esetben hagyják el otthonukat.

