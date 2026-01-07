Ezt üzenték a mentők a hóhelyzet miatt bajba kerülőknek

A mentők közösségi oldalukon egy fotót osztottak meg, amelyen tűzoltók segítenek egy, a III. kerületben elakadt mentőautónak. Azt írták, köszönik a katasztrófavédelem bajtársainak a gyors segítséget és az együttműködést, hogy ilyen helyzetekben is számíthatnak egymásra.
A mentők egyúttal azt kérik, a polgárok segítsétek a munkájukat a 112-es segélyhívó átgondolt és megfontolt használatával. Az időseknek, valamint a mozgásukban korlátozottaknak pedig azt javasolják, csak a legszükségesebb esetben hagyják el otthonukat, illetve a bevásárláshoz, ügyintézéshez lehetőleg kérjenek segítséget lakókörnyezetükben.
A balesetek és megbetegedések elkerülése érdekében fokozott óvatosságot kérünk: közlekedjetek körültekintően!
– tették hozzá.
Szóljon hozzá!
