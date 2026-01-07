Országos Mentőszolgálatbalesethavazás

Ezt üzenték a mentők a hóhelyzet miatt bajba kerülőknek

Az Országos Mentőszolgálat azt kéri, a balesetek elkerülése érdekében fokozottan figyeljünk az idősekre, akik pedig merjenek segítséget kérni, és csak a legszükségesebb esetben hagyják el otthonukat.

2026. 01. 07.
A mentők közösségi oldalukon egy fotót osztottak meg, amelyen tűzoltók segítenek egy, a III. kerületben elakadt mentőautónak. Azt írták, köszönik a katasztrófavédelem bajtársainak a gyors segítséget és az együttműködést, hogy ilyen helyzetekben is számíthatnak egymásra.

Óvatos közlekedésre kérnek mindenkit a mentők (Forrás: Országos Mentőszolgálat/Facebook)

A mentők egyúttal azt kérik, a polgárok segítsétek a munkájukat a 112-es segélyhívó átgondolt és megfontolt használatával. Az időseknek, valamint a mozgásukban korlátozottaknak pedig azt javasolják, csak a legszükségesebb esetben hagyják el otthonukat, illetve a bevásárláshoz, ügyintézéshez lehetőleg kérjenek segítséget lakókörnyezetükben. 

A balesetek és megbetegedések elkerülése érdekében fokozott óvatosságot kérünk: közlekedjetek körültekintően!

 – tették hozzá.

Borítókép: Illusztráció (Forrás: Shutterstock)


