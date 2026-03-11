Fő a jókedv!

– A kormány teljesen tudatosan építi ukránellenes kampányát – magyarázta minap a Klubrádióban Kuncze Gábor egykori SZDSZ-pártelnök és humorista. – Először megijesztjük az embereket, aztán azt mondjuk nekik, hogy csak mi tudjuk megvédeni őket. – Szerinte a feltételezés, hogy Ukrajna akár Magyarországot is fenyegetheti, irreális. Ukrajna a saját fennmaradásáért harcol. Mi motiválná, hogy megtámadjon egy NATO-országot? Ugyan már…!

Ki hogy van vele, engem felvidítanak a Kuncze-nyilatkozatok, valami sajátos, ízes derű lengi be a dörmögő ember szózatait.

Azon például eldobtam magam, amikor azt bizonygatta, hogy az ellenzék azért kénytelen performanszokkal felhívni magára a figyelmet, mert Kövér László rossz feltételrendszert teremtett a Házban.

(Szegény Jakab Péter nyilván ezért cipelt krumpliszsákot az ülésterembe, a DK-s ápolt Varga Zoltán horganyzott ereszcsatornát, Hadházy lószerszámfeliratokat stb.) Az is nagyot szólt, amikor kijelentette: Dobrev Klára lenne a legalkalmasabb a miniszterelnöki posztra, merthogy ráférne egy kedves mosoly erre az Orbán sújtotta országra. Természetesen a focihoz is ért a haza bölcsét alakító ­polihisztor. Egy ízben azt magyarázta, hogy a mai hazai állapot az ötvenes évekre emlékezteti, ugyanis a sport és a politika akkor, Rákosi Mátyás országlásakor volt ennyire összefonódva. „Egy húron pendülnek.”

Emberünk szinte végigviccelődte aktív éveit. A Klubrádió műsorvezetőjeként például ekképp poénkodott jobboldali kritikusaival: „Az ember ciántablettát osztogatna nekik, hogy jussanak már túl a problémájukon.”

Visszaemlékező kötetében lírai énje is megszólal: „Őszintén szólva eléggé szétvertük az országot.” Tanúsíthatjuk.