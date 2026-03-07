Már a spájzban vannak

idezojelek
Panyi bajkeverő amerikai „bekötöttsége” egyébként nem új keletű, jóllehet munkássága szinte kizárólag a magyar kormányzat mószerolásában merül ki.

Pilhál György
panyi szabolcsjoe bidenvsquarekampányorbán viktor
Az angol nyelvű VSquare hírportál oknyomozó újságírója, Panyi Szabolcs arról ír, hogy a Kreml egy „politikai technológusokból” álló csapatot bízott meg azzal, hogy befolyásolja a magyar választási kampányt. A cél Orbán Viktor kormányfő hatalomban tartása. (A liberális kitüntetésekkel kistafírozott Panyi mesemondó a portál budapesti szekcióját vezeti.) A háromtagú orosz „küldöttség” – állítólag – már hetekkel ezelőtt megérkezett Budapestre, s amerikai információk szerint a személyazonosságuk is ismert a titkosszolgálatok előtt, tájékoztat a tenyérbe mászó ember, aki még azt is tudja, hogy a feladattal azt a Szergej Kirijenkót bízták meg, aki nemrég a moldáv választásokba való orosz beavatkozást is levezényelte. Kirijenko csapata pedig ugye kapcsolatban áll a Fidesz-kampány egyes működtetőivel. Az együttműködés részleteit ugyanakkor még oknyomozónk sem ismeri, pedig ő aztán – ahogyan azt rendre sugallja – mindent (is) tud. Panyi bajkeverő amerikai „bekötöttsége” egyébként nem új keletű, jóllehet munkássága szinte kizárólag a magyar kormányzat mószerolásában merül ki. (Bár jól ismeri a tengerentúli viszonyokat, egy megveszekedett sort sem írt például Joe Biden fiának korrupciós botrányairól. Nyilván azt nem találta elég izgalmasnak a „független” szerző).

Lábjegyzet. A javarészt Soros-pénzből létrehozott VSquare ekképp határozza meg magát: „Áthatolhatatlan falat tartunk fenn szerkesztői döntéseink és minden bevételi forrás között. Nem függünk az eladásoktól vagy a reklámoktól. Az újságírás iránti szenvedély vezérel bennünket.”

Nem ér nevetni.

