idezojelek
Tollhegyen

Vajon az emberéletet hány euróval számolták Norvégiában?

A háborúk parazitái: a fegyvergyáros, a hadiszállító, a temetkezési és az újjáépítési vállalkozó. Régi, összeszokott csapat.

Pilhál György avatarja
Pilhál György
Cikk kép: undefined
oroszországbékeeurópa 2026. 03. 03. 4:59
Fotó: -
0

A vadvilág világnapja március harmadika. Bár aligha erre a puskaporos vadvilágra gondolt 2013-ban a névadó ENSZ… Az ördög áll a vérontások mögött. A háborúk parazitái: a fegyvergyáros, a hadiszállító, a temetkezési és az újjáépítési vállalkozó. Régi, összeszokott csapat. Ők azok, akik tönkremennének a békében – mint falat kenyér, kell nekik a háború. A Norvég Gazdasági Intézet és a Corisk kockázatelemző cég nemrég kiszámította: Oroszország győzelme 1,12–1,63 milliárd, veresége viszont „csak” 522–838 milliárd euróba kerülne Európának. Vagyis Európa jobban jönne ki, ha a háború az ukránok győzelméig folytatódna. Folyjék hát tovább a vér és az öldöklésre szánt sok száz eurómilliárd! Norvégiának, a világ egyik legnagyobb kőolaj- és földgázexportőrének jobb lenne, ha folytatódna a háború, hisz addig sem kell tartania az orosz konkurenciától. Vajon az emberéletet hány euróval számolták?

Még nem volt a vadvilág világnapja, amikor – 1914 karácsonyának első napján – a nyugati front több szakaszán a katonák fegyverüket hátrahagyva kimásztak a lövészárokból, és elindultak a szemközti vonal felé. Egyetlen lövés sem dörrent, gránát sem robbant a végtelen frontszakaszokon, pedig ott állt egymással szemközt, karnyújtásnyira. Ezek a karok azonban most kézfogásra, ölelésre mozdultak. Ilyet még sosem látott az árkokkal, drótakadályokkal teli csatamező. Ha néhány röpke órára is, béke költözött a fagyott csataterekre. A katonák elvegyültek egymás közt, csoportokban beszélgettek, kenyérrel, szivarral ajándékozták meg egymást, volt, ahol futballmeccset vívtak… Közben eltemették a szögesdrótok között heverő halottakat.

Akkor még a vadvilág is más volt.
 

VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

 

               
       
       
       

            További játékainkhoz kattintson ide!        

   

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Véleményváró

Tovább az összes cikkhez chevron-right
Gajdics Ottó avatarja
Gajdics Ottó
idezojelekpropaganda

A Tisza-agymosás módszertana

Fricz Tamás avatarja
Fricz Tamás
idezojelekgyerekkereskedelem

Epstein és a rothadó világelit

Jeszenszky Zsolt avatarja
Jeszenszky Zsolt
idezojelekaláírásgyűjtés

Nyílt levél az ellenzéki sajtóhoz

Borbély Zsolt Attila avatarja
Borbély Zsolt Attila
idezojelekuszítás

Dobrev Gyurcsány nyomdokain

A szerző további cikkei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Hegyi Zoltán
idezojelekDPK

Hallgass a szívedre, az eszedre, a zsebedre, és hajrá!

Hegyi Zoltán avatarja

HETI AGYRÉMEK – Orbán olyan államférfi, amilyentől sajnos Európában már jó ideje elszoktunk.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu