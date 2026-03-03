ETO FClabdarúgó magyar kupaRobbie KeaneFerencváros FTCLiverpool FC

A Ferencváros csak a Liverpoolhoz mérhető, de mit akar az ETO?

A labdarúgó NB I-ben az ETO FC és az FTC ellépett a riválisoktól. A héten Magyar Kupa-negyeddöntő is vár a két csapatra, a Rapid Sportban pedig a három vasat is a tűzben tartó FTC és a két porondon álló ETO prioritásait is kielemeztük, akárcsak a Honvéd és a DVTK előtt álló dilemmát.

Magyar Nemzet
2026. 03. 03. 5:57
Borbély Balázs, az ETO-val kettő, Robbie Keane az FTC-vel három fronton próbál teljesíteni, a következő feladat mindkét csapatnak a Magyar Kupa-negyeddöntő
Az FTC a bajnokságban aratott drámai 2-1-es győzelem után szerdán a Magyar Kupa negyeddöntőjében újra a Kazincbarcika ellen játszik, ezúttal idegenben. Hasonló duplázás áprilisban is juthat a Ferencvárosnak: ha a héten az FTC és az NB I listavezetője, az ETO FC is érvényesíti a papírformát a kupában, akkor áprilisban néhány napon belül a bajnokságban és az MK-ban is összecsap Magyarország jelenlegi két legjobb csapata.

Az FTC és az ETO az NB I-ben még biztosan összecsap egyszer, s a papírforma alapján Magyar Kupa-elődöntőt is vívhatnak egymás ellen
A bajnoki rangadó már biztos: a 30. fordulóban, az április 18–19-i hétvégén rendezik, s bár addig még lejátszik öt-öt bajnokit a jelenleg első helyezett ETO és a győrieket három pont lemaradással követő FTC, az eddig látottak alapján szinte biztosra vehető, hogy az egymás elleni meccsüknek óriási jelentősége lesz az aranyérem szempontjából.

Duplázik az FTC: Kazincbarcika, Braga – és ETO?

Ahhoz hogy a bajnoki zöld-fehér rangadó utáni héten a Magyar Kupa elődöntőjében is összecsapjon a Ferencváros és az ETO FC, előbb most kedden, illetve szerdán a negyeddöntőben kell sikerrel járniuk. Kedden a győriek a másodosztályú Kecskemét ellen lépnek pályára, szerdán pedig a Fradi az NB I-ben lassan biztos kiesőnek elkönyvelhető Kazincbarcika vendége lesz.

Az FTC-nek sűrű a programja, márciusban az Európa-liga nyolcaddöntőjében a portugál Braga ellen is duplázik Robbie Keane együttese, a három frontos helytállás érdekében pedig az ír szakember bőszen rotálja is csapatát, ennek kapcsán Keane nemrég a Liverpoolhoz mérte csapatát.

Az ETO-nak két porond maradt, de a bajnoki versenyfutás árnyékában egyik zöld-fehér csapat sem hagyhatja figyelmen kívül, hogy a bajnoki ezüstérem mellé járó Konferencialiga-indulásnál többet, El-részvételi lehetőséget hozna a konyhára a Magyar Kupa-trófea elhódítása.

A Rapid Sportban főként ezzel a két csapattal foglalkoztunk, de azt is megvitattuk, hogy az NB II éllovasa, a Bp. Honvéd esélyesnek számít-e a kupában az NB I-ben kieső helyen álló DVTK ellen.

Magyar Kupa, negyeddöntők

Kedd

  • ETO FC–Kecskemét 20.00

Szerda

  • ZTE–Soroksár 17.15
  • Kazincbarcika–FTC 20.00

Csütörtök

  • Honvéd–DVTK 20.00

 

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

