A Ferencváros csak a Liverpoolhoz mérhető, de mit akar az ETO?

Az FTC a bajnokságban aratott drámai 2-1-es győzelem után szerdán a Magyar Kupa negyeddöntőjében újra a Kazincbarcika ellen játszik, ezúttal idegenben. Hasonló duplázás áprilisban is juthat a Ferencvárosnak: ha a héten az FTC és az NB I listavezetője, az ETO FC is érvényesíti a papírformát a kupában, akkor áprilisban néhány napon belül a bajnokságban és az MK-ban is összecsap Magyarország jelenlegi két legjobb csapata.

Az FTC és az ETO az NB I-ben még biztosan összecsap egyszer, s a papírforma alapján Magyar Kupa-elődöntőt is vívhatnak egymás ellen (Fotó: MTI/Purger Tamás)

A bajnoki rangadó már biztos: a 30. fordulóban, az április 18–19-i hétvégén rendezik, s bár addig még lejátszik öt-öt bajnokit a jelenleg első helyezett ETO és a győrieket három pont lemaradással követő FTC, az eddig látottak alapján szinte biztosra vehető, hogy az egymás elleni meccsüknek óriási jelentősége lesz az aranyérem szempontjából.

Duplázik az FTC: Kazincbarcika, Braga – és ETO?

Ahhoz hogy a bajnoki zöld-fehér rangadó utáni héten a Magyar Kupa elődöntőjében is összecsapjon a Ferencváros és az ETO FC, előbb most kedden, illetve szerdán a negyeddöntőben kell sikerrel járniuk. Kedden a győriek a másodosztályú Kecskemét ellen lépnek pályára, szerdán pedig a Fradi az NB I-ben lassan biztos kiesőnek elkönyvelhető Kazincbarcika vendége lesz.