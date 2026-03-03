Nem fogok mindent elmondani, mert akkor megbukunk – Kegyetlenül szétmarcangolnák a nyugdíjrendszert a Tisza körüli tanácsadók

A Tisza Párt környékén mozgó baloldali közgazdászok igen konkrét javaslatokat fogalmaztak meg az elmúlt időszakban arra vonatkozóan, miként kellene megcsonkítani a magyar nyugdíjrendszer juttatásait. Az ő véleményükre azért érdemes figyelni, amit Tarr Zoltán, a Tisza alelnöke beszélt: a párt valódi programját a választásig nem mondják el, mert akkor megbuknak. Vagyis a Tisza közléseiből nem lehet kiindulni, így maradnak a Magyar Péterék környezetében ügyködő közgazdászok, akik – baljóslatú módon – éppen ugyanarról beszélnek.

A 13. (és már a 14.) havi nyugdíj elvételéről szóló szakértői nyilatkozatokat cikksorozatunk előző részében sorra vettük, most arra térünk ki, milyen egyéb ötletek keringenek balliberális körökben például a nyugdíj összegének csökkentésére. A magát szakmainak álcázó állásfoglalások mögött tisztán látszik a stabil, mindenki számára biztonságot adó rendszer átalakítását célzó szándék. Minden javaslat lényege a nyugdíjrendszer kiadásainak mérséklése – értelemszerűen az idősek rovására.

A 13. havi nyugdíj minden baloldali szemét szúrja

Talán a 2021 óta minden év elején érkező pluszjuttatás akasztja ki leginkább a Tisza Párt közelében dolgozó szakértőket. Olyannyira, hogy egy teljes részt kellett szentelnünk a témának, annyian háborognak a plusz juttatás miatt. Felidéztük Bokros Lajos, Lengyel László, Petschnig Mária Zita, Simonovits András és Surányi György kijelentéseit: ők azok a korábbi érából ittmaradt közgazdászok, akik a Tisza Párt megjelenésével szinte azonnal Magyar Péter köré gyűltek, ellátva a pártvezetést tanácsokkal.

Túl bőkezű a rendszer, elmebetegség a Nők 40

A saját bevallása szerint a Tisza Párt választási győzelmének drukkol Simonovits András matematikus is, akinek ötletei szintén kitettek egy teljes cikket a sorozatunkban. A baloldali nyugdíjguru szerint túlságosan bőkezű a rendszer, és az induló nyugdíjakon bőven volna mit faragni. Emellett leginkább az öregségi nyugdíj kedvezményes formái ellen szokott felszólalni, ahogyan például a 24 podcastjében elmebetegségnek minősítette a Nők 40 rendszert, egészen pontosan így fogalmazott: