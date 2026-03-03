Magyar Péterbokros lajospetschnig mária zitatarr zoltánnyugdíj

Nem fogok mindent elmondani, mert akkor megbukunk – Kegyetlenül szétmarcangolnák a nyugdíjrendszert a Tisza körüli tanácsadók

Megszüntetnék a Nők 40-et, megemelnék a nyugdíjkorhatárt, faragnának a juttatásból és elvennék a 13. és a 14. havi nyugdíjat – kérdés, mi maradna a dolgozó évek után nyugdíjként, ha a Tisza Párt köré gyűlt baloldali szakértőkön múlna. Az időseken való spórolásra megannyi ötletet felvonultatott az elmúlt időszakban a már jól ismert közgazászkör, amelynek tagjai minden adandó alkalommal kinyilatkoztatják, hol és mennyire kellene megkurtítani a nyugdíjakat. Teszik ezt annak ellenére, hogy hozzájuk közel álló Tisza Párt vezetése nem egyszer kijelentette: az országgyűlési választásokig nem szabad megszorításokról beszélni. A tiszás önleleplezéseket összegyűjtő cikksorozatunk mostani részében a nyugdíjrendszer baloldal által áhított szétmarcangolásáról írunk.

Munkatársunktól
2026. 03. 03. 6:56
A Tisza Párt környékén mozgó baloldali közgazdászok igen konkrét javaslatokat fogalmaztak meg az elmúlt időszakban arra vonatkozóan, miként kellene megcsonkítani a magyar nyugdíjrendszer juttatásait. Az ő véleményükre azért érdemes figyelni, amit Tarr Zoltán, a Tisza alelnöke beszélt: a párt valódi programját a választásig nem mondják el, mert akkor megbuknak. Vagyis a Tisza közléseiből nem lehet kiindulni, így maradnak a Magyar Péterék környezetében ügyködő közgazdászok, akik – baljóslatú módon – éppen ugyanarról beszélnek.

A 13. (és már a 14.) havi nyugdíj elvételéről szóló szakértői nyilatkozatokat cikksorozatunk előző részében sorra vettük, most arra térünk ki, milyen egyéb ötletek keringenek balliberális körökben például a nyugdíj összegének csökkentésére. A magát szakmainak álcázó állásfoglalások mögött tisztán látszik a stabil, mindenki számára biztonságot adó rendszer átalakítását célzó szándék. Minden javaslat lényege a nyugdíjrendszer kiadásainak mérséklése – értelemszerűen az idősek rovására.

A 13. havi nyugdíj minden baloldali szemét szúrja

Talán a 2021 óta minden év elején érkező pluszjuttatás akasztja ki leginkább a Tisza Párt közelében dolgozó szakértőket. Olyannyira, hogy egy teljes részt kellett szentelnünk a témának, annyian háborognak a plusz juttatás miatt. Felidéztük Bokros Lajos, Lengyel László, Petschnig Mária Zita, Simonovits András és Surányi György kijelentéseit: ők azok a korábbi érából ittmaradt közgazdászok, akik a Tisza Párt megjelenésével szinte azonnal Magyar Péter köré gyűltek, ellátva a pártvezetést tanácsokkal.

Túl bőkezű a rendszer, elmebetegség a Nők 40

A saját bevallása szerint a Tisza Párt választási győzelmének drukkol Simonovits András matematikus is, akinek ötletei szintén kitettek egy teljes cikket a sorozatunkban. A baloldali nyugdíjguru szerint túlságosan bőkezű a rendszer, és az induló nyugdíjakon bőven volna mit faragni. Emellett leginkább az öregségi nyugdíj kedvezményes formái ellen szokott felszólalni, ahogyan például a 24 podcastjében elmebetegségnek minősítette a Nők 40 rendszert, egészen pontosan így fogalmazott:

Bod Péter Ákos, a Tisza útját ponton is keresztező korábbi jegybankelnök a Nők40 programot azért törölné el, mert „a nők tovább élnek” és ezért más logika szerint kellene kezelni a nyugdíjba vonulást „Ha nagyon komolyan vennénk a statisztikát, akkor a férfiaknak kellene előbb nyugdíjba vonulniuk” – állította.

Szerintük nem dolgozunk eleget a nyugdíj előtt

Gyakran kerül elő a nyugdíjkorhatár emelése is, leginkább Bokros Lajos nyilatkozataiban. A Klasszis Média december 10-i adásának vendégeként így fogalmazott: „Nyilvánvalóan folytatni kell majd a nyugdíjkorhatár emelését, vagy ha valaki úgy akarja fordítani a helyzetet, hogy hamarabb nyugdíjba megy, akkor viszont kevesebb pontot kap, és ha még húsz év múlva is él, akkor ne lehessen követelni, hogy még akkor is kapjon szociális ellátást” – fejtette ki a Horn-kormány pénzügyminisztere, miután megjegyzést tett arra is, hogy az Orbán-kormány nemet mond a bevándorlásra.

Simonovits is hasonlóan gondolkodik a témában, ő ezt egy online elérhető tanulmányában is kifejtette: „Magyarországon az általános nyugdíjkorhatár 1997 és 2009 között meredeken emelkedett, különösen a nőknél (55 évről 62 évre). Ez folytatódott 2013 és 2022 között: az általános korhatár 62-ről 65 évre nőtt. Részben ezt ellensúlyozandó, az előre hozott nyugdíjrendszerben 2008 előtt nagyon laza volt a korhatár alatti nyugdíjba vonulás büntetése. 2009 és 2010 között egy jó rendszer alakult ki, ezt azonban 2012-ben az akkori kormányzat felszámolta.” Vagyis szerinte nemcsak tovább kellene dolgoznia mindenkinek, hanem erősen kellene büntetni azt, aki a korhatár elérése előtt menne nyugdíjba.

Nem a nyugdíj az egyetlen terület, ahol nagyot ütnének a Tisza körüli szakértők a társadalmon. Az adórendszerben elképesztő dúlást vinnének véghez, hogy milyet, arra nem is elég egyetlen cikk. Ezért sorozatunkban több írást is szentelünk az elképesztően károkozó, a Tisza környezetéből származó elképzeléseknek, és azok Magyar Pétert támogató hangoztatóinak.

(Folytatjuk.)

Borítókép: Bokros Lajos (Fotó: MTI)

Fontos híreink

