Rendkívüli

Orbán Viktor: Nem engedünk a zsarolásnak – kövesse nálunk élőben

nyugdíjorbán viktorMagyar Péter

Nem fogok mindent elmondani, mert akkor megbukunk – megdöbbentő, milyen hévvel menne neki a nyugdíjrendszernek a tiszás szakértő

A nyugdíjrendszer túlzottan bőkezű, ezért alaposan felforgatná a szabályokat a Magyar Péterben reménykedő Simonovits András. A baloldali nyugdíjguru, aki 15 éve tartja magát Orbán Viktor egyik leghangosabb kritikusának, gyakorlatilag minden nyilatkozatában arról beszél, hogy véget vetne a Nők 40-nek, megemelné a nyugdíjkorhatárt és csökkentené az induló nyugdíjakat. Egy alkalommal elképesztő módon még arra is utalt, hogy a magasabb járandóságú nyugdíjasok aránytalan terhet rónak az államra, mert tovább élnek. A tiszás önleleplező nyilatkozatokat bemutató cikksorozatunkban most a magát tiszásnak valló szakértő elképzeléseit mutatjuk be. Nem véletlenül.

Munkatársunktól
2026. 02. 27. 5:30
Simonovits András és Magyar Péter Forrás: MN-Montázs
Igencsak megkeserülnék a nyugdíjasok, illetve a nyugdíj előtt állók, ha megvalósulnának azok az elképzelések, amelyeket a Tisza Párt környékén mozgó szakértők hangoztatnak. Közéjük sorolható Simonovits András matematikus is, aki vállaltan Magyar Péter kormányra jutásának drukkol. Hasonlóan a Tisza szekerét toló több más közgazdászhoz, Simonovits is leszögezte, hogy a megszorítási tervek részleteiről a választásokig nem szabad beszélni. Erről a minap külön összeállítást közöltünk, most pedig azt nézzük meg részletesen, milyen intézkedéseket javasolna a nyugdíjguru, aki saját bevallása szerint 15 éve az egyik leghangosabb kritikusa Orbán Viktornak, és nem meglepő módon Tisza-párti.

Túl sok a nyugdíj?

Simonovits először is úgy véli, hogy a nyugdíjrendszer most túl bőkezű, így szerinte az induló nyugdíjakat csökkenteni kellene. Külön terve van a jelenlegi magasabb nyugdíjak megvágására. A Tisza Párt feltétlen híve szerint a felső jövedelmi sávban a jelenleginél alacsonyabb nyugdíjak jönnének ki egy újfajta számítási módszer alapján. Hovatovább az általa magasnak tartott nyugdíjakat szerinte meg kellene adóztatni. Nem csekély, hanem akár 20–40 százalékos sarcot vetne ki az öregségi juttatásra. Simonovits a Népszava – amely menteni próbálta a tanácsadó korábbi szavait – Törésvonal című műsorában kifejtette azt is, hogy a nyugdíjadó (hivatalos nevén a degresszió) tulajdonképpen úgy működne, mint a progresszív jövedelemadó, vagyis minél magasabb a kereset, illetve a juttatás, annál magasabb arányú sarcot vetne rá ki.

Nekimenne a Nők 40-nek

A Nők 40 program ellen szinte minden nyilatkozatában felszólal Simonovits András, mondván, túl drága a rendszernek. Persze ennél cifrábbat is mondott: méltánytalan, pazarló, ostoba és elmebetegség. Érdemes felidézni, hogy a kedvezményes öregségi nyugdíj lehetővé teszi, hogy a nők a hivatalos nyugdíjkorhatár (jelenleg 65 év) betöltése előtt, életkortól függetlenül teljes értékű nyugdíjba vonuljanak, amennyiben van legalább 40 év szolgálati idejük. Ebbe az időbe nyolcévnyi gyermeknevelésre adott juttatás is beszámítható, tehát a program a nők és az anyák megbecsülésének jele. Ezt az Orbán-kormány vezette be – a minden reményét Magyar Péterbe vető szakértő meg elvenné.

Ehhez kapcsolódik a nyugdíjkorhatár emelésének javaslata: Simonovits szerint a jelenlegi korhatár hosszú távon nem fenntartható. Egy online elérhető tanulmányában a nyugdíjkorhatár korábbi, meredeken emelkedő időszakát említette jó példaként. „Magyarországon az általános nyugdíjkorhatár 1997 és 2009 között meredeken emelkedett, különösen a nőknél (55 évről 62 évre). Ez folytatódott 2013 és 2022 között: az általános korhatár 62-ről 65 évre nőtt. Részben ezt ellensúlyozandó, az előre hozott nyugdíjrendszerben 2008 előtt nagyon laza volt a korhatár alatti nyugdíjba vonulás büntetése. 2009 és 2010 között egy jó rendszer alakult ki, ezt azonban 2012-ben az akkori kormányzat felszámolta.” Vagyis szerinte nemcsak tovább kellene dolgoznia mindenkinek, hanem erősen kellene büntetni azt, aki a korhatár elérése előtt menne nyugdíjba. Ez praktikusan azt jelenti, hogy nem teljes összeggel, érezhetően kisebb juttatásból élhetnének a munkával töltött évek után.

Ráadásul januárban a 24.hu-nak adott interjúban azon sajátos véleményét is kifejtette: problémát jelent, hogy a tehetősebb nyugdíjasok tovább élnek, és ez aránytalan extra terhet ró az államkasszára. Ahogyan az Ellenpont felhívta rá a figyelmet: Simonovits András a kijelentésével azok ellen keltett gyűlöletet, akiknek nem rövidül le az élete.

De Simonovits nemcsak itt-ott faragna le az öregségi nyugdíjból: korábban nekiesett a 13. havi juttatásnak is. Arról beszélt, hogy a Bajnai-kormány – amit az ő baloldali kormányának nevezett – helyesen cselekedett, amikor elvette a 13. havi juttatást. Még Orbán Viktoron is megpróbálta kicsit köszörülni a nyelvét. Pontosan ezt mondta:

Ezt Simonovics 2020-ban jelentette ki, azóta némileg igazított álláspontján. A 13. havi nyugdíj eltörlését ugyanakkor több hasonlóan gondolkodó, Tisza-környéki közgazdász kifejezetten szorgalmazza. A baloldali megmondóemberek véleménye számottevő, a Tisza ugyanis szinte naponta változtatja álláspontját, már ha van neki egyáltalán olyan, vagy nem tagadta le. Így nagy az esély arra, hogy a Tisza környékén mocorgó szakértők megszorítási terveiből egyszer csak valóság legyen. Cikksorozatunkat ezért a 13. és 14. havi nyugdíj elleni baloldali szakértői hadjárat nyilatkozataival folytatjuk.

(Folytatjuk)

