Nem fogok mindent elmondani, mert akkor megbukunk – megdöbbentő, milyen hévvel menne neki a nyugdíjrendszernek a tiszás szakértő

Igencsak megkeserülnék a nyugdíjasok, illetve a nyugdíj előtt állók, ha megvalósulnának azok az elképzelések, amelyeket a Tisza Párt környékén mozgó szakértők hangoztatnak. Közéjük sorolható Simonovits András matematikus is, aki vállaltan Magyar Péter kormányra jutásának drukkol. Hasonlóan a Tisza szekerét toló több más közgazdászhoz, Simonovits is leszögezte, hogy a megszorítási tervek részleteiről a választásokig nem szabad beszélni. Erről a minap külön összeállítást közöltünk, most pedig azt nézzük meg részletesen, milyen intézkedéseket javasolna a nyugdíjguru, aki saját bevallása szerint 15 éve az egyik leghangosabb kritikusa Orbán Viktornak, és nem meglepő módon Tisza-párti.

Túl sok a nyugdíj?

Simonovits először is úgy véli, hogy a nyugdíjrendszer most túl bőkezű, így szerinte az induló nyugdíjakat csökkenteni kellene. Külön terve van a jelenlegi magasabb nyugdíjak megvágására. A Tisza Párt feltétlen híve szerint a felső jövedelmi sávban a jelenleginél alacsonyabb nyugdíjak jönnének ki egy újfajta számítási módszer alapján. Hovatovább az általa magasnak tartott nyugdíjakat szerinte meg kellene adóztatni. Nem csekély, hanem akár 20–40 százalékos sarcot vetne ki az öregségi juttatásra. Simonovits a Népszava – amely menteni próbálta a tanácsadó korábbi szavait – Törésvonal című műsorában kifejtette azt is, hogy a nyugdíjadó (hivatalos nevén a degresszió) tulajdonképpen úgy működne, mint a progresszív jövedelemadó, vagyis minél magasabb a kereset, illetve a juttatás, annál magasabb arányú sarcot vetne rá ki.

Nekimenne a Nők 40-nek

A Nők 40 program ellen szinte minden nyilatkozatában felszólal Simonovits András, mondván, túl drága a rendszernek. Persze ennél cifrábbat is mondott: méltánytalan, pazarló, ostoba és elmebetegség. Érdemes felidézni, hogy a kedvezményes öregségi nyugdíj lehetővé teszi, hogy a nők a hivatalos nyugdíjkorhatár (jelenleg 65 év) betöltése előtt, életkortól függetlenül teljes értékű nyugdíjba vonuljanak, amennyiben van legalább 40 év szolgálati idejük. Ebbe az időbe nyolcévnyi gyermeknevelésre adott juttatás is beszámítható, tehát a program a nők és az anyák megbecsülésének jele. Ezt az Orbán-kormány vezette be – a minden reményét Magyar Péterbe vető szakértő meg elvenné.