Itt tart a Tisza Párt: elmondták, hogy megszorításokat akarnak, és azt is, hogy a választásig ezt el akarják titkolni

Itt tart a Tisza Párt: elmondták, hogy megszorításokat akarnak, és azt is, hogy a választásig ezt el akarják titkolni

Adóemelés, az anyák adómentességének megvonása, a nyugdíjrendszer átalakítása – az elmúlt hónapokban ezekről beszélt a Tisza egyes politikusai és a párt körül dolgozó szakértők. A tervek súlyos megszorító jellege mellett ez azért érdekes, mert lényegében ezt irányozza elő az a hatszáz oldalas megszorítócsomag is, ami novemberben került nyilvánosságra, és amiről a Tisza azt állítja: semmi köze hozzá. A tagadás szintén árulkodó lehet, Tarr Zoltántól Ruszin-Szendi Romuluszig ugyanis azt hangoztatták tiszások, hogy előbb meg kell nyerni a választást, aztán ismertetik terveik részleteit. Összeállításunkban bemutatjuk, hogy a párt politikusai és szakértői miként buktatták le magukat, mégpedig a saját hangjukon.

Munkatársunktól
2026. 01. 15. 15:06
Bokros Lajos volt pénzügyminiszter hiába az egyik legnépszerűtlenebb magyar politikus, most a Tiszának ad táncsokat Forrás: YouTube/Magánbeszélgetés
Vita alakult ki az elmúlt időszakban a magyar közéletben – és ezzel párhuzamosan a bíróságon is – a Tiszának készült baloldali megszorítócsomag kapcsán. A Tisza Párt ugyanis azt állítja, hogy semmi köze a hatszáz oldalas irathoz, amely adóemelések és elvonások egész sorát tartalmazza. Csakhogy Magyar Péterék tagadását éppen a Tisza politikusainak nyilatkozatai és a párthoz közel álló szakértők megszólalásai cáfolják meg: pontosan azt fejtegetik, ami a csomag fő pontjaiban szerepel. Az meg egyenesen önleleplezéssel ért fel, amikor több vezető tiszás politikus arról beszélt, hogy nem mondhatják el a választás előtt, amit terveznek, különben nem nyernek a tavaszi voksoláson.

Lapunk összegyűjtötte azokat a legárulkodóbb mondatokat, amelyek bizonyítják: 

a tiszások pontosan arról értekeztek az elmúlt hónapokban, amit a hatszáz oldalas megszorítócsomag tartalmaz.

Többkulcsos adó bevezetése

Kezdjük az adók ügyével! Dálnoki Áron, a Tisza Párt gazdasági munkacsoportjának vezetője az azóta elhíresült etyeki fórumon nyomatékkal érvelt a progresszív adórendszer mellett, majd örömmel látta, hogy a hallgatóság többsége egyetért vele. – Aki azt mondja, hogy progresszív, az tartsa fel a kezét! – kérte, majd elégedetten vette tudomásul, hogy a hallgatóság nagy része a többkulcsos adózás mellett szavazott.

Tarr Zoltán, a Tisza Párt alelnöke ugyanitt – Dálnoki progresszív adórendszer melletti érvelése után – elmondta, hogy erről a választásokig nem lehet beszélni, mert belebukhat a Tisza. Így fogalmazott: 

Nem fogok mindent elmondani, mert akkor megbukunk […] Most nem lehet erről beszélgetni. Itt most magunk között természetszerűleg lehet, és majd, ha ez kikerül, akkor magyarázkodok […]. És számtalan olyan dolog van, amiről nem lehet beszélgetni. […] Választást kell nyerni, utána mindent lehet.

De a párt vezetője is megszólalt az adózás ügyében és lényegében ugyanazt mondta, mint Tarr. Magyar Péter, a Tisza elnöke a kormány hosszú távú adócsökkentési politikájának fenntarthatóságát kritizálta, majd hozzátette, hogy ő nem vallaná be, ha adóemelésre készülne. Közölte: „úgy nem tudsz választást nyerni, hogy azt mondod, hogy »akkor ezt kivezeted«, hogy »akkor adókat emelsz«.”

Bokros Lajos, akit ugyan a Tisza letagad, de ő maga ajánlotta fel a segítségét a pártnak, elkerülhetetlennek tartja a progresszív szja bevezetését: „Hosszabb távon mindenképp Magyarországon is már egy többkulcsos adórendszer bevezetését fogja előirányozni […], a három kulcsnak úgy kéne kinézni, hogy 10-20-30 százalék. […] Meg kell nézni, hogy a maihoz képest több szja-bevételt milyen kulcsokkal és milyen sávhatárokkal lehet beszedni, ez pedig nagyon fontos, mert az szja-bevétel nemzetközi összehasonlításban Magyarországon nagyon kicsi.”

A hatszáz oldalas baloldali megszorítócsomag szinte szó szerint ilyen többkulcsos személyi jövedelemadót vezetne be. A terv a mai 15 százalékos kulcs mellett 22 százalékos és 33 százalékos elvonást ismerne úgy, hogy a második kulcs már az átlagjövedelemnél belépne.

„Ócska hazugság” az anyák adómentessége

Maradva a közteherviselésnél, érdemes felidézni az anyák adómentességéről szóló nyilatkozatokat is, a kérdés kapcsán szintén megszólalt Magyar Péter. A pártvezér arra a kérdésre, hogy a Tisza mit kezdene kormányra kerülése esetén az adómentességek rendszerével, kiemelten a többgyermekes édesanyák szja-mentessége kapcsán azt válaszolta: ,,csak négyévente a választásokkor dobnak oda ilyen koncokat, amivel próbálják meggyőzni a hölgyeket. Reméljük, mindenkinek felnyílik a szeme.” Az adómentesség kétgyermekes anyákra való kiterjesztését pedig fenntarthatatlan ócska hazugságnak nevezte.

De véleményt alkottak a párt körüli szakértők is. Surányi György, aki egyike lehetett annak a tucatnyi baloldali szakértőnek, aki a Tiszának készült tervek mögött dolgozott – például úgy fogalmazott: ,,Nyilván az a cél, ha lesz egy új kormány, hogy azonnal hozzáfogjon ennek a szerkezetnek a változtatásához”. A már idézett Bokros Lajos a többgyermekes édesanyák szja-mentessége kapcsán azt mondta: ,,Ezt az adórendszert még megterhelik a kedvezmények és mentességek, ahol a leggonoszabb változás most történik, azáltal, hogy bevezetik a 3 gyerekes anyáknak az élethosszig tartó szja mentességét.” 

Petschnig Mária Zita pedig egy Szolnokon tartott fórum alkalmával kritizálta a többgyermekes anyák szja-mentességét és a gyermekes családok adó-visszatérítését: „Ilyen ötlet, hogy aki két gyereket szült valaha, és most már, mit tudom én, 55-60 éves, annak nem kell fizetni szja-t? A gyerekek is már nagyok, tehát olyan eszement dolgokkal, mint amit ’22-ben csináltak, hogy visszaadjuk az előző évben levont összes szja-t, szóval olyan eszement dolgokkal jönnek.” 

Petschnigről annyit, hogy szinte a kezdetektől rendszeres előadója a Tisza-szigetek rendezvényeinek, férje az a Kéri László, aki a Tisza propagandájának, a Kontrollnak is dolgozik, emellett mind a ketten részt vehettek a hatszáz oldalas program kidolgozását elvégző, segítő tucatnyi tagból álló szakértői csoportnak.

A vaskos megszorítócsomag tartalma egyébként pontosan megfelel az idézett nyilatkozatoknak: egy szó sem esik benne az anyák adómentességéről, arról viszont igen, hogy alaposan megvágnák a mai kedvezményeket. Ebből pedig csak az következhet, hogy a csomag készítői eltörölnék a két és több gyermekes anyák szja-mentességét.

Dúlás a nyugdíjrendszerben

A nyugdíjrendszer sem úszná meg – sem a baloldali megszorítócsomag, sem a Tisza-közeli szakértők nyilatkozatai alapján. Idézzük fel először Simonovits András szavait. Nem kérdés, hogy ő maga tiszás-e – a helyzetet éppen Simonovits tette egyértelművé, amikor az ATV Egyenes beszéd című műsorában arról értekezett, hogy „előbb nyerjük meg a választást”. 

Szerinte a jelenlegi nyugdíjrendszer túl bőkezű az induló nyugdíjaknál, ezért csökkenteni kellene azokat, a mostanihoz képest jobban megadóztatva.

Egy interjúban Simonovits azt is közölte: „ostoba a Nők40 program […], ha én lennék a miniszterelnök, a Nők40-et igénybe vevők járulékmentességét megszüntetném […], a Nők40-et Nők43-ra változtatnám”.

De idézhető Bokros Lajos is, aki egy háttéreseményen korábban így fogalmazott: „Ezt (a 13. havi nyugdíjat – a szerk.) nagyon nehéz lenne mondjuk visszavenni, és biztos, hogy ezzel nem lehet választás nyerni, hogy na, én meg akarom szüntetni a 13. havi nyugdíjat.” A volt szocialista pénzügyminiszter emellett egy interjúban arról is beszélt, hogy emelni kellene a nyugdíjkorhatáron.

A témáról Petschnig Mária is megszólalt, azt magyarázva, hogy „a 13. havi nyugdíjat nem is lenne szabad annak nevezni, az már egy jutalom, egy pluszjuttatás, tehát azt másképp kellene elosztani”.

A hatalmas terjedelmű megszorítócsomag ugyanebben a szellemben viszonyul a nyugdíjrendszerhez: privatizálnák azt, ami az állami juttatások, így a 13. és a frissiben bevezetett 14. havi nyugdíj megszüntetését feltételezné. 

S bizonyos, hogy a profitalapon működő magánbiztosítók világában a nőknek szóló kedvezményes szabályoknak is búcsút lehetne inteni.

Nekimentek a rezsicsökkentésnek is

A Tisza Párt kiemelt politikusai és szakértője is több ízben kritizálta, megkérdőjelezte és nevetségessé próbálta tenni a rezsicsökkentést, egyúttal a brüsszeli kívánalmakkal összhangban piaci alapokra akarnák helyezni az energiaszolgáltatást. Ez nem a magyar emberek, hanem a multinacionális vállalatok érdekének kedvezne, de lássuk az érintettek saját szavait.

Kezdjük rögtön a pártvezérrel, Magyar Péterrel, aki szerint a rezsicsökkentés nem több, mint „humbug”.

Magyar Péter véleménye 3:27-től:

Felzárkózott a pártelnök mellé Bódis Kriszta, a Tisza társadalompolitikai szakértője és jelöltje is, aki minden hétköznapi racionalitást sutba vágva arról beszélt, hogy „valamikor, ha többet fizetsz valamiért, az sokkal jobb dolog”, mint kevesebbet fizetni. Egy hivatalban lévő tiszás politikus, Gerzsenyi Gabriella uniós képviselő pedig korábban ezt közölte: 

Számtalanszor leírtam jómagam is még brüsszeli tisztviselőként, hivatalos jelentésekben, hogy a rezsicsökkentéssel maga alatt vágja a fát az ország, véget kellene neki vetni.

Nem maradt „szakértői támogatás” nélkül ez ügyben sem a Tisza, Surányi György volt jegybankelnök, a Tisza-szigetek rendszeres elődadója szerint ugyanis „lehet egy olyan pillanat, amikor azt lehet mondani, hogy meg lehet kérdőjelezni a rezsicsökkentést”.

Teljes a konszenzus: titkolózni kell

Bár a megszorítások mikéntje kapcsán lehet nézetkülönbség, a jelek szerint abban szinte teljes egyetértés mutatkozik, hogy titkolózni kell. 

A tiszás politikusok, a pártot nyíltan támogató vagy annak dolgozó tanácsadók több alkalommal is megjegyezték, hogy el kell titkolni a párt gazdasági programját, mert megszorításokat akarnak végrehajtani.

Tarr Zoltán alelnököt már idéztük, de megtesszük még egyszer: „Nem fogok minden elmondani, mert akkor megbukunk.”

Hasonlóan vélekedett Ruszin-Szendi Romulusz volt vezérkari főnök is, aki immár a Tisza Párt jelöltje és Magyar bizalmasa. Ruszin-Szendi azt mondta: „Először a legfontosabb az, hogy nyerjünk. […] Most már hetente ülünk le, hogy a kormányprogramot elkezdjük faragni. Ami nem biztos, hogy közkinccsé lesz téve.”

Elemzői megszólalásból itt sincs hiány, Bod Péter Ákos egyenesen arra hívta fel a figyelmet, hogy a Tisza megszorításokra készül: „itt a megszorításokat folytatnia kell, ezért ő – mármint Magyar Péter – nagyon bölcsen erről nem beszél. A maga szempontjából bölcsen. Mi, elemzők, nem kérdezünk rá […] mert összenézünk, és tudjuk, miről van szó.” Ha mindehhez hozzátesszük, hogy Kéri László, a Tisza kampánytanácsadója szerint a párt végre fogja hajtani azokat a brüsszeli gazdaságpolitikai elvárásokat, amelyeket az Orbán-kormány 3–4–5–6 éve nem hajlandó, semmi kétség nem marad: 

megszorításokra készül a Tisza, aminek alapja pedig a november végén kiszivárgott csomag lehet.

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

