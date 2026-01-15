Itt tart a Tisza Párt: elmondták, hogy megszorításokat akarnak, és azt is, hogy a választásig ezt el akarják titkolni

Vita alakult ki az elmúlt időszakban a magyar közéletben – és ezzel párhuzamosan a bíróságon is – a Tiszának készült baloldali megszorítócsomag kapcsán. A Tisza Párt ugyanis azt állítja, hogy semmi köze a hatszáz oldalas irathoz, amely adóemelések és elvonások egész sorát tartalmazza. Csakhogy Magyar Péterék tagadását éppen a Tisza politikusainak nyilatkozatai és a párthoz közel álló szakértők megszólalásai cáfolják meg: pontosan azt fejtegetik, ami a csomag fő pontjaiban szerepel. Az meg egyenesen önleleplezéssel ért fel, amikor több vezető tiszás politikus arról beszélt, hogy nem mondhatják el a választás előtt, amit terveznek, különben nem nyernek a tavaszi voksoláson.

Lapunk összegyűjtötte azokat a legárulkodóbb mondatokat, amelyek bizonyítják:

a tiszások pontosan arról értekeztek az elmúlt hónapokban, amit a hatszáz oldalas megszorítócsomag tartalmaz.

Többkulcsos adó bevezetése

Kezdjük az adók ügyével! Dálnoki Áron, a Tisza Párt gazdasági munkacsoportjának vezetője az azóta elhíresült etyeki fórumon nyomatékkal érvelt a progresszív adórendszer mellett, majd örömmel látta, hogy a hallgatóság többsége egyetért vele. – Aki azt mondja, hogy progresszív, az tartsa fel a kezét! – kérte, majd elégedetten vette tudomásul, hogy a hallgatóság nagy része a többkulcsos adózás mellett szavazott.

Tarr Zoltán, a Tisza Párt alelnöke ugyanitt – Dálnoki progresszív adórendszer melletti érvelése után – elmondta, hogy erről a választásokig nem lehet beszélni, mert belebukhat a Tisza. Így fogalmazott:

Nem fogok mindent elmondani, mert akkor megbukunk […] Most nem lehet erről beszélgetni. Itt most magunk között természetszerűleg lehet, és majd, ha ez kikerül, akkor magyarázkodok […]. És számtalan olyan dolog van, amiről nem lehet beszélgetni. […] Választást kell nyerni, utána mindent lehet.

De a párt vezetője is megszólalt az adózás ügyében és lényegében ugyanazt mondta, mint Tarr. Magyar Péter, a Tisza elnöke a kormány hosszú távú adócsökkentési politikájának fenntarthatóságát kritizálta, majd hozzátette, hogy ő nem vallaná be, ha adóemelésre készülne. Közölte: „úgy nem tudsz választást nyerni, hogy azt mondod, hogy »akkor ezt kivezeted«, hogy »akkor adókat emelsz«.”