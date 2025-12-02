Itt a bizonyíték: a Tisza hónapokon belül megszüntetné az állami nyugdíjrendszert

A Tisza Párt megszorítócsomag-tervezetéből, ami Dálnoki Áron vezetésével, Surányi György és Felcsuti Péter közreműködésével készült, egyértelműen kiderül, hogy Magyar Péterék teljesen szétvernék a jelenlegi, társadalombiztosításon, szolidaritáson alapuló nyugdíjrendszert, és a helyét szinte teljes mértékig a kötelező magánnyugdíjpénztárak és a piaci alapú magánbiztosítók vennék át – írja az Ellenpont.

Ezt nem is titkolják, hiszen a tiszások a dokumentumban így fogalmaznak: »Az állam felelősségvállalását hosszú távon korlátozni kell, a rendszer pénzügyi stabilitását egyéni számlákra és piaci befektetésekre kell építeni.« Vagyis – hívja fel a figyelmet a lap – visszaköszön a szokásos baloldali logika: hogy mi lesz az emberekkel, a nyugdíjasokkal, az másodlagos kérdés, csak a profit számít.

Az Ellenpont most egy fontos dátumra is felfigyelt. A Tisza a javaslatcsomagja szerint már jövő szeptember 1-től nekiállna a nyugdíjrendszer teljes szétverésének, hiszen az innentől munkába álló személyek már csak magánnyugdíjpénztárba tehetnének befizetéseket. Ennek a mértéke a kiszivárgott tervek szerint a bruttó bér minimum tíz százaléka, maximum 15 százaléka (ezenfelül lenne egy 2,5 százalékos „szolidaritási nyugdíjjárulék” – amiről nem derül ki, hogy kiknek és milyen ellátást biztosítana az állam), vagyis az eddigi tízszázalékos nyugdíjjárulék 12,5–17,5 százalékra nőne.

A lap hozzáteszi, különösen nyugtalanító, hogy a rendszert szinte teljesen kiszolgáltatnák a piaci alapú magánbiztosítók profitéhségének. A Tisza programjából egyértelműen kiderül, hogy a mostani társadalmi felelősségvállaláson alapuló nyugdíj- és tb-rendszert teljesen szétvernék, és egy jövedelmező üzletágat építenének belőle.

A tiszásoknak csak az óriási üzlet számít, a nyugdíjasok nem

Volt már kötelező magánnyugdíj Magyarországon 1998 és 2011 között, a tervezetet a Bokros Lajos vezette pénzügyminisztérium dolgozta ki, a törvény elfogadásakor már Medgyessy Péter volt a pénzügyminiszter. 1998-tól kezdődően ennek értelmében a munkavállalók nyugdíjjárulékának hat százaléka – később már nyolc százaléka – magánpénztárba, 18 százaléka az állami pillérbe ment tovább. Az óriási elvonások ellenére a vagyongyarapodás elmaradt a vártaktól, de 2009-re már 354,1 milliárd forintos éves hiányt okozott az államkasszában, ami már a GDP 1,4 százaléka volt.

A tiszások – éppúgy, mint baloldali elődeik – azért erőltetik a magánnyugdíjat, mert kiváló üzleti lehetőséget biztosíthat a holdudvarnak.

A Tisza javaslatai ráadásul éppen egybevágnak az Európai Bizottság néhány héttel ezelőtt nyilvánosságra került terveivel, amely javaslat lényege ugyanaz, vagyis hogy a munkavállalók jövedelmének egy részt levonnák, és egy magánnyugdíjpénztári „zsebbe” gyűjtenék azt. A magánpénztári üzletre szemet vetett Brüsszel is, egészen pontosan arra a pénzre, amit így az állam megspórol. Ez pedig mehetne Ukrajnába.