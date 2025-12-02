A Tisza ötezermilliárdos megszorítást zúdítana a magyarokra – ideje nemet mondani + videó

Hidvéghi Balázs szerint amióta nyilvánosságra került a Tisza Párt megszorítócsomagja, folyamatosan nő azok száma, akik részt vesznek a nemzeti konzultációban, és tiltakoznak a baloldal adóemelési tervei ellen. – Már több mint másfél millióan töltötték ki a nemzeti konzultációs kérdőívet, és már csak néhány nap maradt a kitöltésre – figyelmeztetett a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára.
A fideszes politikus a közösségi oldalra feltett videóban úgy fogalmazott: Brüsszel és hazai bábjai 1300 milliárdos lakossági, valamint 3700 milliárdos vállalkozási megszorítást készítenek elő. Hidvéghi szerint
a Tisza Párt minden dolgozóra, családra, nyugdíjasra és vállalkozásra új adókat róna, ezért különösen fontos, hogy minél többen vegyenek részt a nemzeti konzultációban, amelynek határidejét december 7-ig meghosszabbították.
Hozzátette: a konzultációt éppen azért indították el, hogy egyértelmű tiltakozást fejezzenek ki Brüsszel és hazai bábjai adóemelési tervei ellen.
– Tiltakozzunk az ellen, hogy több pénzt szedjenek be a magyar családoktól, a vállalkozásoktól és a nyugdíjasoktól csak azért, hogy aztán a pénzt Ukrajnára és a háborúra költsék
– fogalmazott.
Hidvéghi Balázs szerint a Tiszától kiszivárgott brutális adóemelési csomag bizonyítja, hogy pontosan erre készül a baloldal. – Brüsszel bábjai adót akarnak emelni.
A Tisza 1300 milliárdos lakossági megszorítást és 3700 milliárdos vállalkozási adóbeszedést készített elő
– emelte ki.
Szavai szerint a tervezett megszorítások mindenki számára súlyos terheket jelentenének.
– Brutális adóemelést terveznek minden dolgozónak, minden gyermekes családnak, a vállalkozásoknak, a nyugdíjasoknak, az ingatlantulajdonosoknak és még az autósoknak is. Senki sem úszná meg
– tette hozzá.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!