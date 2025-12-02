A Tisza ötezermilliárdos megszorítást zúdítana a magyarokra – ideje nemet mondani + videó

Hídvéghi Balázsnyugdíjasbáb

Brüsszel és hazai bábjai 1300 milliárdos lakossági, valamint 3700 milliárdos vállalkozási megszorítást készítenek elő. Hidvéghi Balázs szerint a Tisza Párt minden dolgozóra, családra, nyugdíjasra és vállalkozásra új adókat róna, ezért különösen fontos, hogy minél többen vegyenek részt a nemzeti konzultációban, amelynek határidejét december 7-ig meghosszabbították.

2025. 12. 02. 16:16
Hidvéghi Balázs, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára Fotó: Kacsúr Tamás Forrás: MTI Fotószerkesztõség
Hidvéghi Balázs szerint amióta nyilvánosságra került a Tisza Párt megszorítócsomagja, folyamatosan nő azok száma, akik részt vesznek a nemzeti konzultációban, és tiltakoznak a baloldal adóemelési tervei ellen. – Már több mint másfél millióan töltötték ki a nemzeti konzultációs kérdőívet, és már csak néhány nap maradt a kitöltésre – figyelmeztetett a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára.

Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt

A fideszes politikus a közösségi oldalra feltett videóban úgy fogalmazott: Brüsszel és hazai bábjai 1300 milliárdos lakossági, valamint 3700 milliárdos vállalkozási megszorítást készítenek elő. Hidvéghi szerint 

a Tisza Párt minden dolgozóra, családra, nyugdíjasra és vállalkozásra új adókat róna, ezért különösen fontos, hogy minél többen vegyenek részt a nemzeti konzultációban, amelynek határidejét december 7-ig meghosszabbították.

Hozzátette: a konzultációt éppen azért indították el, hogy egyértelmű tiltakozást fejezzenek ki Brüsszel és hazai bábjai adóemelési tervei ellen. 

– Tiltakozzunk az ellen, hogy több pénzt szedjenek be a magyar családoktól, a vállalkozásoktól és a nyugdíjasoktól csak azért, hogy aztán a pénzt Ukrajnára és a háborúra költsék

– fogalmazott.

Hidvéghi Balázs szerint a Tiszától kiszivárgott brutális adóemelési csomag bizonyítja, hogy pontosan erre készül a baloldal. – Brüsszel bábjai adót akarnak emelni. 

A Tisza 1300 milliárdos lakossági megszorítást és 3700 milliárdos vállalkozási adóbeszedést készített elő

 – emelte ki.

Szavai szerint a tervezett megszorítások mindenki számára súlyos terheket jelentenének. 

– Brutális adóemelést terveznek minden dolgozónak, minden gyermekes családnak, a vállalkozásoknak, a nyugdíjasoknak, az ingatlantulajdonosoknak és még az autósoknak is. Senki sem úszná meg

– tette hozzá.

A politikus úgy fogalmazott: ezért is hosszabbították meg a konzultáció határidejét december 7-ig, vasárnap estig. – Különösen fontos, hogy minél többen töltsék ki a kérdőívet, és tiltakozzanak az adóemelések ellen – hangsúlyozta.

 

Borítókép: Hidvéghi Balázs (Forrás: MTI/Kacsúr Tamás)

 

