A Tisza ötezermilliárdos megszorítást zúdítana a magyarokra – ideje nemet mondani + videó

Hidvéghi Balázs szerint amióta nyilvánosságra került a Tisza Párt megszorítócsomagja, folyamatosan nő azok száma, akik részt vesznek a nemzeti konzultációban, és tiltakoznak a baloldal adóemelési tervei ellen. – Már több mint másfél millióan töltötték ki a nemzeti konzultációs kérdőívet, és már csak néhány nap maradt a kitöltésre – figyelmeztetett a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára.

Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt

A fideszes politikus a közösségi oldalra feltett videóban úgy fogalmazott: Brüsszel és hazai bábjai 1300 milliárdos lakossági, valamint 3700 milliárdos vállalkozási megszorítást készítenek elő. Hidvéghi szerint

a Tisza Párt minden dolgozóra, családra, nyugdíjasra és vállalkozásra új adókat róna, ezért különösen fontos, hogy minél többen vegyenek részt a nemzeti konzultációban, amelynek határidejét december 7-ig meghosszabbították.

Hozzátette: a konzultációt éppen azért indították el, hogy egyértelmű tiltakozást fejezzenek ki Brüsszel és hazai bábjai adóemelési tervei ellen.

– Tiltakozzunk az ellen, hogy több pénzt szedjenek be a magyar családoktól, a vállalkozásoktól és a nyugdíjasoktól csak azért, hogy aztán a pénzt Ukrajnára és a háborúra költsék

– fogalmazott.

Hidvéghi Balázs szerint a Tiszától kiszivárgott brutális adóemelési csomag bizonyítja, hogy pontosan erre készül a baloldal. – Brüsszel bábjai adót akarnak emelni.

A Tisza 1300 milliárdos lakossági megszorítást és 3700 milliárdos vállalkozási adóbeszedést készített elő

– emelte ki.

Szavai szerint a tervezett megszorítások mindenki számára súlyos terheket jelentenének.

– Brutális adóemelést terveznek minden dolgozónak, minden gyermekes családnak, a vállalkozásoknak, a nyugdíjasoknak, az ingatlantulajdonosoknak és még az autósoknak is. Senki sem úszná meg

– tette hozzá.