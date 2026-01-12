Európa már eldöntötte, hogy háborút akar, megszólalt a magyar honvédelmi miniszter is

– Biztonság vagy bizonytalanság, háború vagy béke. Ez ilyen egyszerű. Sajnos az a helyzet, hogy a dolgok leegyszerűsödtek. Háborúba akar menni Európa, ezt eldöntötték, ez látszik. Mindent erre tesznek fel – adta válaszul Szalay-Bobrovniczky Kristóf arra a kérdésre, hogy mi a választás tétje.

Fotó: MTI

A honvédelmi miniszter a Fidesz-kongresszuson arról szólt, hogy Európában a háborúról nem csak beszélnek, most már soroznak, most már háborús intézkedéseket hoznak, most már hadikölcsönt nyújtanak.

– Eldöntötték. Megvan hozzá a magyarországi lerakatuk. Látható, hogy nem is akarnak ellenállni, be akarnak oda illeszkedni – hangsúlyozta a miniszter Magyar Péterre és a Tisza Pártra célozva. Szalay-Bobrovniczky Kristóf szerint eldönthetik a magyar emberek, hogy bele akarunk-e sodródni és folytatni az orosz–ukrán háborút, vagy ki akarunk maradni belőle.

Magyar Péter és Manfred Weber Fotó: KISBENEDEK ATTILA / AFP

– Ehhez erőt akarunk gyűjteni. Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnöke Európa talán legerősebb politikusa – hangsúlyozta a honvédelmi tárca vezetője.