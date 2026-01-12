Szalay-Bobrovnicky KristófBrüsszelOrbán Viktor

Európa már eldöntötte, hogy háborút akar, megszólalt a magyar honvédelmi miniszter is

Szalay-Bobrovniczky Kristóf szerint áprilisban eldönthetik a magyar emberek, hogy bele akarunk-e sodródni és folytatni az orosz–ukrán háborút, vagy ki akarunk maradni belőle.

Magyar Nemzet
Forrás: Facebook2026. 01. 12. 13:37
Szalay-Bobrovniczky Kristóf hangsúlyozta: Nem mindegy, milyen jövőt választunk
Szalay-Bobrovniczky Kristóf hangsúlyozta: Nem mindegy, milyen jövőt választunk Forrás: MTI
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

– Biztonság vagy bizonytalanság, háború vagy béke. Ez ilyen egyszerű. Sajnos az a helyzet, hogy a dolgok leegyszerűsödtek. Háborúba akar menni Európa, ezt eldöntötték, ez látszik. Mindent erre tesznek fel – adta válaszul Szalay-Bobrovniczky Kristóf arra a kérdésre, hogy mi a választás tétje. 

Szalay-Bobrovniczky Kristóf hangsúlyozta: Nem mindegy, milyen jövőt választunk
Fotó: MTI

A honvédelmi miniszter a Fidesz-kongresszuson arról szólt, hogy Európában a háborúról nem csak beszélnek, most már soroznak, most már háborús intézkedéseket hoznak, most már hadikölcsönt nyújtanak.

– Eldöntötték. Megvan hozzá a magyarországi lerakatuk. Látható,  hogy nem is akarnak ellenállni, be akarnak oda illeszkedni – hangsúlyozta a miniszter Magyar Péterre és a Tisza Pártra célozva. Szalay-Bobrovniczky Kristóf szerint eldönthetik a magyar emberek, hogy bele akarunk-e sodródni és folytatni az orosz–ukrán háborút, vagy ki akarunk maradni belőle.

Leader of Hungarian Tisza party and former government member turned opposition leader Peter Magyar (L) and President of the centre-right European People's Party (EPP) Manfred Weber step into a conference hall of a Budapest's hotel for a meeting in Hungary on June 14, 2024. Weber arrived to Budapest about the accession of the seven elected members of the European Parliament of the Tisza party. (Photo by Attila KISBENEDEK / AFP)
Magyar Péter és Manfred Weber Fotó: KISBENEDEK ATTILA / AFP

–  Ehhez erőt akarunk gyűjteni. Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnöke Európa talán legerősebb politikusa – hangsúlyozta a honvédelmi tárca vezetője.

 

Borítókép: Orbán Viktor (Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Nógrádi György
idezojelekusa

Úgy tűnik, csoda kellene a békéhez

Nógrádi György avatarja

EZ TÖRTÉNT AZ ELMÚLT HÉTEN – A nyugatiak katonai egységeket akarnak Ukrajnába telepíteni, amit az oroszok elleneznek.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu