Nem gyakorlat volt, hajnali mentésben vett részt a honvédség + fotók, videó

Célba értek a rendkívüli téli időjárás miatt átcsoportosított honvédségi eszközök, közülük az egyik ma hajnalban éles bevetésen vett részt – jelentette be közösségi oldalán Szalay-Bobrovniczky Kristóf. A honvédelmi miniszter hozzátette, a Tatáról Veszprém térségébe vezényelt Wisent műszaki mentő-vontató járműnek már hajnalban megvolt az első éles bevetése: a 81-es főúton, Vérteskethely térségében nyújtott segítséget, ahol egy tartálykocsi a csúszós úton keresztbe fordult, majd az oldalára borult.

Éles akcióban a Wisent műszaki mentő-vontató jármű (Forrás: Facebook)

A mentést a Magyar Honvédség katonái a helyszínen tartózkodó tűzoltókkal együttműködve hajtották végre, a terület biztosítását pedig katonai rendészjárőrök és az egészségügyi szakállomány látta el. Szalay-Bobrovniczky Kristóf hozzátette: a rendkívüli hóhelyzet miatt korábban átcsoportosított további honvédségi eszközök – köztük a Tatáról Miskolcra indított két Leopard 2A4 HU harcjármű kezelőszemélyzete, valamint a Veszprémbe vezényelt két Wisent műszaki mentő-vontató – szintén megérkezett a kijelölt célállomásra, és készen állt a bevetésre.

A honvédség egyik Leopard 2A4HU harckocsija gyakorlat közben (Forrás: Facebook)

Később a Magyar Honvédség megosztotta azt is, hogy a Veszprémbe érkezett tatai harckocsizódandár a Wisent 2HU műszaki mentő vontatókkal és Leopard 2A4HU harckocsikkal már készül a következő éles bevetésre, gyakorolják a mentést és vontatást. A cél egyértelmű: felkészülten, gyorsan és hatékonyan segíteni, amikor szükség van rá.