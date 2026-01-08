Magyar Honvédség (MH)Leopard 2A4HUhavazás

Nem gyakorlat volt, hajnali mentésben vett részt a honvédség + fotók, videó

Már az első hajnalon éles helyzetben bizonyított a honvédség egyik speciális járműve: a rendkívüli tél miatt átcsoportosított Wisent mentő-vontató egy felborult tartálykocsihoz vonult Vérteskethelynél. Miután a harcjárművek célba értek, elkezdtek készülni a következő éles bevetésre, gyakorolják a mentési és vontatási feladatokat. A Magyar Honvédség hangsúlyozta, a cél egyértelmű: felkészülten, gyorsan és hatékonyan segíteni, amikor szükség van rá.

Magyar Nemzet
2026. 01. 08. 18:26
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Célba értek a rendkívüli téli időjárás miatt átcsoportosított honvédségi eszközök, közülük az egyik ma hajnalban éles bevetésen vett részt – jelentette be közösségi oldalán Szalay-Bobrovniczky Kristóf. A honvédelmi miniszter hozzátette, a Tatáról Veszprém térségébe vezényelt Wisent műszaki mentő-vontató járműnek már hajnalban megvolt az első éles bevetése: a 81-es főúton, Vérteskethely térségében nyújtott segítséget, ahol egy tartálykocsi a csúszós úton keresztbe fordult, majd az oldalára borult. 

Éles akcióban a WISENT műszaki mentő-vontató jármű (Forrás: Facebook)
Éles akcióban a Wisent műszaki mentő-vontató jármű (Forrás: Facebook)

A mentést a Magyar Honvédség katonái a helyszínen tartózkodó tűzoltókkal együttműködve hajtották végre, a terület biztosítását pedig katonai rendészjárőrök és az egészségügyi szakállomány látta el. Szalay-Bobrovniczky Kristóf hozzátette: a rendkívüli hóhelyzet miatt korábban átcsoportosított további honvédségi eszközök – köztük a Tatáról Miskolcra indított két Leopard 2A4 HU harcjármű kezelőszemélyzete, valamint a Veszprémbe vezényelt két Wisent műszaki mentő-vontató – szintén megérkezett a kijelölt célállomásra, és készen állt a bevetésre. 

A honvédség egy Leopard 2A4HU harckocsija gyakorlat közben (Forrás: Facebook)
A honvédség egyik Leopard 2A4HU harckocsija gyakorlat közben (Forrás: Facebook)

Később a Magyar Honvédség megosztotta azt is, hogy a Veszprémbe érkezett tatai harckocsizódandár a Wisent 2HU műszaki mentő vontatókkal és Leopard 2A4HU harckocsikkal már készül a következő éles bevetésre, gyakorolják a mentést és vontatást. A cél egyértelmű: felkészülten, gyorsan és hatékonyan segíteni, amikor szükség van rá. 

Borítókép: A honvédség egyik Wisent műszaki mentő-vontató járműve (Forrás: Facebook)


További játékainkhoz kattintson ide!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekfinn

Amin lehet röhögni és amin tilos

Bayer Zsolt avatarja

Már akinek, persze…

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu