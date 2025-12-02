Szentkirályi Alexandrabaloldali megszorítócsomagMagyar Péter

Szentkirályi Alexandra: 662 oldalt nem a fióknak írnak

„Kiszivárogtak a terveik, most pedig kétségbeesetten próbálnak tagadni és tagadni, de senki nem hisz nekik. Szakértőik, politikusaik már mind elmondták a megszorítócsomag pontjait” – írta Szentkirályi Alexandra, a Fidesz–KDNP fővárosi frakcióvezetője a Tisza Párt baloldali megszorítócsomagjáról.

Forrás: Facebook2025. 12. 02. 14:23
Szentkirályi Alexandra (Forrás: Facebook) Forrás: Facebook
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

„662 oldalt nem a fióknak írnak” – írta közösségi oldalán Szentkirályi Alexandra a Tisza Párt baloldali megszorítócsomagjáról. A Fidesz–KDNP fővárosi frakcióvezetője hozzátette: „Magyar Péterék olyan adóemelést zúdítanának a nyakunkba, amit még az unokáink is fizetnének.” Éppen ezért a Fidesz átfogó tájékoztatási kampányt indít.

„Évente 1300 milliárdot vennének ki a magyar emberek zsebéből, 3700 milliárddal büntetnék a magyar vállalkozásokat. Nem hiába mondta Tarr Zoltán: »Nem fogok mindent elmondani, mert akkor megbukunk«” – emlékeztetett Szentkirályi. Hozzátette: „kiszivárogtak a terveik, most pedig kétségbeesetten próbálnak tagadni és tagadni, de senki nem hisz nekik. Szakértőik, politikusaik már mind elmondták a megszorítócsomag pontjait. Sőt, alá is írták a dokumentumot: 

az egyik szerző küldte az egészet az Indexnek, egy másik szerző pedig maga is beismerte, hogy a tervek valósak.

Most itt az idő, hogy pontjaiban is megismerjük, mire készülnek” – hangsúlyozta a frakcióvezető. Emlékeztetett, „a megszorítócsomagban szerepel nyugdíjadó: megsarcolnák még az özvegyi nyugdíjat is, 800 milliárdot vennének ki az idősek zsebéből. Emellett járulékok tömkelegét vetnék ki: 2500 milliárd forinttal tömnék meg a zsebüket. Megnehezítenék az anyák mindennapjait is. Megszüntetnék a gyedet, mindenkit bankokhoz és biztosítókhoz láncolnának. Szűkítenék a családi adókedvezmények rendszerét. Megnyitnák az országot a migráció előtt. Vagyonadót vetnének ki. Tönkretennék a teljes magyar kis- és középvállalkozói szektort. Eltörölnék a számukra biztosított adókedvezményeket, ezzel a csőd szélére lökve őket” – sorolta Szentkirályi Alexandra.

Megszorítás megszorítás hátán: ez a Tisza. Elkészült a brüsszeli mesterterv, itt a programjuk. Több mint 600 oldalnyi adó. Mindenkinek joga van tudni, mire készülnek Magyar Péterék. Erre most a nemzeti konzultációban együtt is nemet mondhatunk. Töltsük ki, tiltakozzunk közösen az adóemelések ellen

– hívta fel a figyelmet Szentkirályi.

 


További játékainkhoz kattintson ide!

Borítókép: Szentkirályi Alexandra (Forrás: Facebook)

add-square Baloldali megszorítócsomag

Így lehet megnyerni a választást jövőre

Baloldali megszorítócsomag 20 cikk chevron-right

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekBayer Zsolt

Németországban is megkezdődött az advent…

Bayer Zsolt avatarja

Allahu akbar!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu