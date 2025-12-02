A nyugdíjasok sem akarnak rosszabbul élni, el is mondják véleményüket + videó

Ezen a héten még kitöltheti a nemzeti konzultációt – hívta fel a figyelmet Magyarország Kormánya. A közösségi oldalon megosztott videóban arról kérdezték az utcán a nyugdíjasokat, hogy mit gondolnak a rezsicsökkentésről és a családi adókedvezményekről, kitöltötték-e a nemzeti konzultációt és, hogy mit szólnának egy olyan adóemeléshez, mint amilyenre a Tisza Párt készül.

Fotó: MTI/Bodnár Boglárka

A rezsicsökkentéssel kapcsolatban az egyik megkérdezett elmondta, hogy örül neki, hiszen nyugdíjas már hosszú évek óta, és nagyon kedvezően fizeti a rezsit. A nemzeti konzultációval kapcsolatban pedig elmondta, hogy már kitöltötte és vissza is küldte.

A háborúra való készülés az egyszerűen nonszensz

– vélekedett a megkérdezett a brüsszeli háborús tervekre reagálva. Az asszony azt is elmondta, hogy számára a dolog még inkább fontos, hiszen van egy 18 éves fiú unokája, akit nagyon félt.

A családi adókedvezményekkel kapcsolatban egy úr elmondta, hogy jó dolognak tartja és szeretné, hogy ez a rendszer így maradjon. Egy asszony szintén ezzel kapcsolatban jelezte, hogy neki 4 gyermeke és 11 unokája van, így az ő családját különösen érinti ez a támogatás.

Egy másik asszony pedig furcsának nevezte azt a kérdést, hogy szeretné-e, hogy Magyarországon nőjenek-e az adók.

Én nem tudom, ki az, aki akarja. Én nem

– szögezte le.

Meghosszabbították a nemzeti konzultáció határidejét

A Tisza Párt brutális adóemelési tervei miatt egy héttel tovább lehet visszaküldeni a konzultációs íveket. Emlékezetes, hogy Magyar Péteréktől kiszivárgott egy tervezett megszorító csomag, amelyben a baloldali párt szakértői leírták, hogy milyen módszerekkel akarják sanyargatni a magyarokat a győzelmük esetén. A Tisza Párt tervei alapjaiban változtatná meg minden magyar életét.

A megszorító csomag olyan elszegényedést okozna, amely – a baloldali kormányok bevett gyakorlata szerint – ismét az életszínvonal csökkenéséhez vezetne, valamint szinte teljesen lenyomná a középosztályt, amelyet az elmúlt 15 évben soha nem látott méretűre duzzasztott fel a nemzeti kormány.

Magyar Péterék terve a lakosságnak 1300 milliárdos megszorítást, a vállalkozásoknak 3700 milliárdos adóbeszedést jelentene.