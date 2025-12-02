Rendkívüli

Itt vannak a részletek: ekkor fogadja Trump emberét Putyin

nemzeti konzultációnyugdíjadóemelés

A nyugdíjasok sem akarnak rosszabbul élni, el is mondják véleményüket + videó

Meghosszabbították a nemzeti konzultáció határidejét.

Magyar Nemzet
2025. 12. 02. 12:30
Fotó: MTI/Bodnár Boglárka
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Ezen a héten még kitöltheti a nemzeti konzultációt – hívta fel a figyelmet Magyarország Kormánya. A közösségi oldalon megosztott videóban arról kérdezték az utcán a nyugdíjasokat, hogy mit gondolnak a rezsicsökkentésről és a családi adókedvezményekről, kitöltötték-e a nemzeti konzultációt és, hogy mit szólnának egy olyan adóemeléshez, mint amilyenre a Tisza Párt készül.

Budapest, 2025. szeptember 1. A Magyar Posta munkatársa kézbesíti egy nyudíjasnak a 30 ezer forintos élelmiszer-utalványt a fővárosban, a XIII. kerületi Gidófalvy Lajos utca egyik társasházában 2025. szeptember 1-jén. A postások szeptember 1-je és október 15-e között kézbesítik az utalványokat, melyeket december 31-ig lehet felhasználni hideg élelmiszer vásárlására. Az utalványra jogosultak a nyugdíjasok és más nyugdíjszerű ellátásban részesülők. MTI/Bodnár Boglárka
Fotó: MTI/Bodnár Boglárka

A rezsicsökkentéssel kapcsolatban az egyik megkérdezett elmondta, hogy örül neki, hiszen nyugdíjas már hosszú évek óta, és nagyon kedvezően fizeti a rezsit. A nemzeti konzultációval kapcsolatban pedig elmondta, hogy már kitöltötte és vissza is küldte.

A háborúra való készülés az egyszerűen nonszensz

– vélekedett a megkérdezett a brüsszeli háborús tervekre reagálva. Az asszony azt is elmondta, hogy számára a dolog még inkább fontos, hiszen van egy 18 éves fiú unokája, akit nagyon félt.

A családi adókedvezményekkel kapcsolatban egy úr elmondta, hogy jó dolognak tartja és szeretné, hogy ez a rendszer így maradjon. Egy asszony szintén ezzel kapcsolatban jelezte, hogy neki 4 gyermeke és 11 unokája van, így az ő családját különösen érinti ez a támogatás.

Egy másik asszony pedig furcsának nevezte azt a kérdést, hogy szeretné-e, hogy Magyarországon nőjenek-e az adók.

Én nem tudom, ki az, aki akarja. Én nem

– szögezte le.

 

Meghosszabbították a nemzeti konzultáció határidejét

A Tisza Párt brutális adóemelési tervei miatt egy héttel tovább lehet visszaküldeni a konzultációs íveket. Emlékezetes, hogy Magyar Péteréktől kiszivárgott egy tervezett megszorító csomag, amelyben a baloldali párt szakértői leírták, hogy milyen módszerekkel akarják sanyargatni a magyarokat a győzelmük esetén. A Tisza Párt tervei alapjaiban változtatná meg minden magyar életét. 

A megszorító csomag olyan elszegényedést okozna, amely – a baloldali kormányok bevett gyakorlata szerint – ismét az életszínvonal csökkenéséhez vezetne, valamint szinte teljesen lenyomná a középosztályt, amelyet az elmúlt 15 évben soha nem látott méretűre duzzasztott fel a nemzeti kormány.

Magyar Péterék terve a lakosságnak 1300 milliárdos megszorítást, a vállalkozásoknak 3700 milliárdos adóbeszedést jelentene.


További játékainkhoz kattintson ide!

Borítókép: Illusztráció (Fotó: MTI/Bodnár Boglárka)

add-square Baloldali megszorítócsomag

Átfogó kampányt indít a Fidesz a Tisza megszorító csomagjáról

Baloldali megszorítócsomag 20 cikk chevron-right

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelektranszilvanizmus

Fejezetek a „Bűnnek nincs színe” című balos népszínműből

Bayer Zsolt avatarja

Szóval gond és baj ez az erdélyiség, hát még az erdélyi magyarság.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu