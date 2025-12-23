kiss lászlógyepes ádámÓbudaóvodabezárásönkormányzat

Hiába a kétségbeesett szülők, óvodák bezárására készül az óbudai vezetés 

Hat tagóvodát is bezár a balliberális vezetésű kerület.

Gábor Márton
2025. 12. 23. 4:52
illusztráció Fotó: Fehér Gábor
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

– Azzal indultunk, hogy eredetileg nyolc óvodát, tagóvodát akartak bezárni. Kettőt sikerült megmentenünk, a békásmegyerit és az Ürömi útit, tehát már csak hat tagóvodát fognak bezárni – jelentette ki Gyepes Ádám. 

20250522 Budapest Eskütétellel és heves politikai beszéddel foglalta el ismét Óbuda polgármesteri székét Kiss László a III. kerületi képviselő testület rendkívüli ülésén, miután 9 hónapos fogva tartás után a múlt héten a bíróság elrendelte a szabadlábra helyezését. fotó: Markovics Gábor (MG) MW Bulvár
Kiss László, Óbuda polgármestere (Fotó: Markovics Gábor)

A III. kerületi Fidesz-frakció képviselője kiemelte, 

az önkormányzat vezetése elmondta, úgy számolták ki, hogy kevés az óvodáskorú gyermek, ezért óvodákat kell bezárni, mert nincs szükség ennyi intézményre. Mi pedig elmondtuk, hogy ugyan most kevesebb gyermek van, de az nem azt jelenti, hogy a jövőben ne lenne több, hiszen nagyon sok új beruházás indult meg Óbudán, lakóparkok épülnek, több ezer új lakos költözik a kerületbe, és ezáltal sokkal több gyermek lesz 5-6 éven belül

A képviselő kiemelte, a III. kerület jövő évi költségvetése 74 milliárd forint, ami azt mutatja, hogy Óbuda-Békásmegyer önkormányzatának anyagi helyzete kiváló, egy gazdag kerületről beszélünk. 

Pénz lenne, akarat viszont nincsen a baloldal részéről. Miközben a gyermekek száma alapján 480 millió forinttal támogatja az állam a kerületi önkormányzatot, hogy működtesse az óvodákat, és az óvodapedagógusok bérét is az állam fizeti ki, ők bezárnak hat épületet. Pedig itt lenne a lehetőség, hogy a nagy létszámú csoportok helyett húsz fő alatti csoportok legyenek. Mivel a gyermekek száma nem csökken olyan mértékben, kimondható, hogy az önkormányzat a gyerekeken akar nyerészkedni. Ha lenne akarat, az óvodák nyitva maradhatnának

– jegyezte meg Gyepes Ádám. Hozzátette, nemrégiben képviselőként konzultációt indított el az óvodabezárásokkal kapcsolatban, amelyből kiderült, hogy az óbudai szülőknek a 98 százaléka elutasítja az intézmények bezárását. 

Egy konszenzus van arról, hogy a III. kerületi lakosok nem szeretnének óvodabezárásokat, ennek ellenére Kiss László polgármester és Szabó Tímea baloldali országgyűlési képviselő is az intézmények megszüntetését támogatja

– emelte ki a politikus. 

Mint ismert, a Magyar Nemzet megírta: az előzetesből néhány hónapja szabadult Kiss László, Óbuda polgármestere nyolc tagóvoda bezárására készül, költségracionalizálásra hivatkozva.

A kerületvezető és a baloldali többségű önkormányzat olyan mennyiségű kapacitást szüntetne meg, hogy a megmaradó óvodai csoportok óriási létszámúra duzzadnának. 

Bár nyíltan nem mondták ki, bizonyos előjelekből arra lehet következtetni, hogy több óvoda épületét is eladhatják, továbbá két intézményt fizetőssé tehetnek.

A polgármester és az őt támogató baloldali többségű testület a kerületi civil, ifjúsági, kulturális, oktatási, nemzetiségi és turisztikai bizottság szeptember 23-i ülésén elindította a bezárásokat előkészítő folyamatot, elfogadva az erről szóló előterjesztést. A testület ezután szavaz arról, hogy mely intézményeket fogják bezárni. A nyolc tagintézmény között található olyan, amelyik tényleg alacsony kihasználtságú és csupán két óvodai csoporttal üzemel. Van köztük rosszabb állapotú is, ahonnan a gyerekeket csupán a kicsivel odébb lévő óvodába kellene átvinni, ezek a döntések valóban racionálisan indokolhatók. 

A probléma abban rejlik, hogy Kiss Lászlóék új terve miatt az óvodai csoportok jóval nagyobbakká válnának, mint eddig voltak. 

Bár ezt a törvény lehetővé teszi, óvodapedagógiai szempontból egyáltalán nem javallott, mert az arany középút a húszfős létszám körüli csoport lenne. 

A tervezet szerint hat óvoda teljesen megszűnne jövő szeptembertől, kettőt pedig felmenő rendszerben, két-három év alatt számolnának fel.

Kiss László intézmény-összevonást is tervez, a jelenlegi 11 óvodából öt maradna, amelyek ezáltal kiugróan nagy gyereklétszámmal működnének.

Borítókép: Szent Imre Gimnázium, Általános Iskola és Óvoda felújítás-átadás (Fotó: Fehér Gábor/Fejér Megyei Hírlap)


További játékainkhoz kattintson ide!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bánó Attila
idezojelekbánó sándor

Könyvégető kommunisták Felsőmocsoládon

Bánó Attila avatarja

A Bánó család, miként maga a nemzet, túlélve a legnagyobb viharokat, erős és életképes maradt.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu