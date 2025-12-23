Hiába a kétségbeesett szülők, óvodák bezárására készül az óbudai vezetés 

– Azzal indultunk, hogy eredetileg nyolc óvodát, tagóvodát akartak bezárni. Kettőt sikerült megmentenünk, a békásmegyerit és az Ürömi útit, tehát már csak hat tagóvodát fognak bezárni – jelentette ki Gyepes Ádám.

Kiss László, Óbuda polgármestere (Fotó: Markovics Gábor)

A III. kerületi Fidesz-frakció képviselője kiemelte,

az önkormányzat vezetése elmondta, úgy számolták ki, hogy kevés az óvodáskorú gyermek, ezért óvodákat kell bezárni, mert nincs szükség ennyi intézményre. Mi pedig elmondtuk, hogy ugyan most kevesebb gyermek van, de az nem azt jelenti, hogy a jövőben ne lenne több, hiszen nagyon sok új beruházás indult meg Óbudán, lakóparkok épülnek, több ezer új lakos költözik a kerületbe, és ezáltal sokkal több gyermek lesz 5-6 éven belül

A képviselő kiemelte, a III. kerület jövő évi költségvetése 74 milliárd forint, ami azt mutatja, hogy Óbuda-Békásmegyer önkormányzatának anyagi helyzete kiváló, egy gazdag kerületről beszélünk.

Pénz lenne, akarat viszont nincsen a baloldal részéről. Miközben a gyermekek száma alapján 480 millió forinttal támogatja az állam a kerületi önkormányzatot, hogy működtesse az óvodákat, és az óvodapedagógusok bérét is az állam fizeti ki, ők bezárnak hat épületet. Pedig itt lenne a lehetőség, hogy a nagy létszámú csoportok helyett húsz fő alatti csoportok legyenek. Mivel a gyermekek száma nem csökken olyan mértékben, kimondható, hogy az önkormányzat a gyerekeken akar nyerészkedni. Ha lenne akarat, az óvodák nyitva maradhatnának

– jegyezte meg Gyepes Ádám. Hozzátette, nemrégiben képviselőként konzultációt indított el az óvodabezárásokkal kapcsolatban, amelyből kiderült, hogy az óbudai szülőknek a 98 százaléka elutasítja az intézmények bezárását.

Egy konszenzus van arról, hogy a III. kerületi lakosok nem szeretnének óvodabezárásokat, ennek ellenére Kiss László polgármester és Szabó Tímea baloldali országgyűlési képviselő is az intézmények megszüntetését támogatja

– emelte ki a politikus.