Brutális családellenes támadásra készül a balos önkormányzat, nyolc óvodát zárnának be

Brutális óvodabezárást készít elő a tavaly augusztustól idén májusig előzetes letartóztatásba helyezett Kiss László, Óbuda polgármestere – tudta meg lapunk.

A kerületi vezető arra hivatkozva készül nyolc tagóvodát bezáratni, hogy egyre kevesebb a gyerek és az intézmények nincsenek eléggé kihasználva, túl sok a szabad kapacitás, ezért „költségracionalizálást” szeretne végrehajtani, megszüntetve nyolc tagintézményt.

Ez úgy történne, hogy a törvényileg meghatározott maximum, vagyis a 25 fős csoportlétszám felé duzzasztaná a jelenleg 21 fős átlaglétszámmal működő csoportokat. Ez kevesebb óvónőt és csoportot, de komoly megtakarítást jelentene a forrásokat nem nélkülöző kerületi önkormányzatnak.

Kiss László (Fotó: Magyar Nemzet)

Kiss Lászlóék ma indítanák az óvodabezárások folyamatát

A polgármester és az őt támogató baloldali többségű testület a kerületi Civil, Ifjúsági, Kulturális, Oktatási, Nemzetiségi és Turisztikai Bizottság szeptember 23-i ülésen elindította a bezárásokat előkészítő folyamatot, elfogadva az erre tett előterjesztést. Ezt a mai önkormányzati ülésen fogják tárgyalni, és ha a baloldali többség igent mond rá, azzal egy szándéknyilatkozatot fogadnak el az átalakításról. Eszerint egy többkörös konzultációt fognak folytatni a szülőkkel, az óvodapedagógusokkal és az intézményvezetőkkel. A testület ezután, decembert 15-én szavaz arról, hogy mely intézményeket fogják bezárni.

A nyolc tagintézmény között található olyan, amelyik tényleg alacsony kihasználtságú és csupán két óvodai csoporttal üzemel. Van köztük rosszabb állapotú is, ahonnan a gyerekeket csupán a kicsivel odébb lévő óvodába kellene átvinni, ezek a döntések valóban racionálisan indokolhatók.

A probléma ott rejlik, hogy Kiss Lászlóék olyan mennyiségű kapacitást szüntetnének meg, hogy az óvodai csoportok óriási létszámúra duzzadnának.

Bár ezt a törvény lehetővé teszi, óvodapedagógiai szempontból egyáltalán nem javallott, mert az arany középút a 20 fős létszám körüli csoport lenne.

Nyolc óvoda a vágódeszkán, van, amelyikből fizetőst csinálhatnak

A tervezet szerint hat óvoda teljesen megszűnne jövő szeptembertől, kettőt pedig felmenő rendszerben, két-három év alatt számolnának fel. Kiss László intézmény-összevonást is tervez, a jelenlegi 11 óvodából öt maradna, melyek ezáltal kiugróan nagy gyereklétszámmal működnének, amiről a szakemberek úgy vélik, hogy nem igazán ideális. Ezenkívül van olyan óvoda, amelyet a baloldali kerületvezető bölcsőde-hasznosításra szánna,

több intézményt pedig az egyéb hasznosítás kategóriájába helyezne, ami nagy valószínűséggel az ingatlanok értékesítését jelentheti, bár ez nyíltan nincs kimondva.

A 11 óvoda közül az egyik tagintézmény önkormányzati tulajdonú, de alapítványi fenntartású, fizetős óvoda, ahol anyanyelvi óvodapedagógusok tanítanak angolul, és sok éve jól működik. Ezt az óvodát továbbra is meghagynák így, körzet nélkülinek, viszont – a nyolc megszüntetni tervezett tagintézményen felül – két másik tagintézményt, amelyekbe jelenleg is járnak gyerekek, szintén körzet nélküliként hagynának. Ebből arra lehet következtetni, hogy

ezt a két tagintézményt is fizetőssé tehetik, mivel a körzet nélküli intézményekkel rendszerint ez szokott történni.

Leépítenék, amit nemrég újítottak fel

Ezenfelül lapunk úgy tudja, hogy szándékosan leépítik az Ürömi úton található óvodát, melynek az épülete nagyobb felújításra szorul.

Azért érthetetlen, ami ezzel az óvodával történik, mert itt az elmúlt három évben több, nagyobb volumenű karbantartást végeztek: újra parkettázták, nagyobb festési munkálatokat hajtottak végre, ajtókat és ablakokat cseréltek, tehát sok pénzt költöttek a felújítására, bár nem annyit, amennyire ténylegesen szükség lenne, ráadásul információink szerint itt az udvari játékokat nemrég a szülőkkel szereztették be.

Ez az óvoda nagyon úgy tűnik, hogy meg fog szűnni, ami azért komoly gond, mert így a kiterjedt területen fekvő Csillaghegy nyugati fele, Aranyhegy és Ürömhegy térségében nem maradna semmilyen óvoda. Emiatt a szülők arra kényszerülnének, hogy a HÉV-en túli oldalra hordják a gyerekeket, ami csúcsidőben szinte lehetetlen küldetés az elképesztő mértékű járműforgalom miatt. Az Ürömi úti óvodában ráadásul Kiss Lászlóék annak ellenére szüntettek meg csoportokat már korábban, hogy nagy igény mutatkozott rájuk. Ezenkívül a Váradi utcai óvodát is felszámolnák felmenő rendszerben. Erre a módszerre azért lenne itt szükség, mert ahogy az előterjesztés indoklásában szerepel, figyelembe vennék a megszűnő és a másik, Mókus utcai telephely közötti jelentős távolságot a Váradi utcától, ami a szülőknek óriási időveszteséget jelentene.