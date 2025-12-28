Rendkívüli

Csillogó szemmel ajnározza Magyar Pétert a sajtója, csak propagandakérdéseket tesznek fel neki + videó

Eszükbe sem jut kritikus kérdéseket feltenni a Tisza Párt elnökének – mutatott rá Kocsis Máté.

2025. 12. 28. 9:55
– A klotyókirály nemcsak miniszterelnök lesz, hanem államfő is – jegyezte meg Kocsis Máté Magyar Péter korábbi kijelentésével kapcsolatban. A Fidesz parlamenti frakcióvezetője a közösségi oldalára feltöltött videójában feltette a kérdést: – A Sándor-palotába miért ülne be? Egyébként a karmelitába se fog – tette hozzá.

20250413 Budapest A Tisza Párt „Nemzet Hangja” elnevezésű kezdeményezése kérdéseinek eredményváró rendezvénye. fotó: Havran Zoltán (HZ) MW képen: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke
Magyar Péter (Fotó: Havran Zoltán)

Kocsis Máté ettől függetlenül belegondolt abba, hogy ha ez mégis mind megtörténne, Magyar Péter beülne a karmelitába, felteszi Tinderre az új képeket, „hátha most jobban jönnek majd a csajok”, és utána átmegy a Sándor-palotába, hogy ez is ő.

Lesz ilyen Burger King-es papírkoronája is?

– tette fel a kérdést a frakcióvezető. „Majd veszünk neki valami játékboltban ilyen műanyag koronát karácsonyra” – jegyezte meg.

A telexeseknek, a nagy tényellenőröknek, a magukat színvonalasnak és igényesnek gondoló újságíróknak eszükbe sem jut, hogy feltegyék a kérdést a Tisza Párt elnökének, hogy a Sándor-palotába miért ülne be – mutatott rá Kocsis Máté. Hozzátette: nem tudja elmondani, hogy mennyire kínos, amikor a magát függetlennek és objektívnek hazudó sajtó a legócskább, legnívótlanabb propagandakérdéseket teszi fel, amelyek között egyetlen kritikai észrevétel sincs.

Csorgó nyállal […], ragyogó szemekkel nézik a messiást, rettenetesen kínos az egész

– összegezte a frakcióvezető, aki ezt borzasztó kínos propagandának tartja.


Borítókép: Magyar Péter (Fotó: Hatlaczki Balázs)

