Varga Judit egyetlen szóval üzent Magyar Péternek

„Hányinger” – ennyit üzent Facebook-bejegyzésében Varga Judit volt férjének, Magyar Péternek.

Varga Judit szerint hányinger volt az, amiket Magyar Péter mondott (Forrás: YouTube)

A volt igazságügyi miniszter bejegyzése alá egy linket helyezett el, amelyen a Tisza Párt elnöke a Szily Nórának adott karácsonyi interjúja látható. Ebben Magyar Péter azt ecsetelte, hogy az ő életében mennyire meghatározó szerepet töltenek be a nők.

Alapvetően az én életemet például a nők határozzák meg. Legyen az az édesanyám, a nagymamám, a dédnagymamám, a volt feleségem, a volt menyasszonyom, a körülöttem lévő nők, a jelenlegi barátnőm. És én nagyon hálás vagyok a közéletben is, meg mindenhol

– magyarázta a Tisza Párt elnöke.

Magyar Péter és Varga Judit viszonya

Annak megállapítására azonban, hogy ezek a meghatónak szánt szavak mennyire állják ki az igazság próbáját, érdemes felidézni pár olyan ügyet, amelyben Magyar Péter valóban kimutatta a foga fehérjét. Például egykori felesége, Varga Judit elmesélt egy rövid történetet, hogy hogyan is mutatkozik meg Magyar esetében a hála: a volt igazságügyi miniszter a Hajdú Péternek adott interjúban felidézte, Magyar Péter mindig utálta, ha közös fiaik születése után azt a kifejezést használta valaki, hogy Varga Judit őt „gyermekkel adományozta meg”.

– Az egy biológiai tény, hogy szültél, mi az, hogy megajándékoztad a kapcsolatunkat? – idézte egykori férje szavait Varga, hozzátéve: a későbbi pártelnök olyat is mondott neki: „Sírjál, majd elmegy a tejed.”

Emlékezetes az is, hogy későbbi barátnőjét – Vogel Evelint – nyilvánosan, társaságban szégyenítette meg orális kielégítést kérve, vagy ahogy szakításuk előtt azt ecsetelte, ha ő bemegy egy szórakozóhelyre, bármelyik nőt megkaphatja. Erre Vogel felvetette, nehogy külföldi nőt találjon magának, mert az hazaárulás lenne, mire Magyar megjegyezte:

„Mindenesetre Sorosnak, remélem, valahol van egy unokája is.”

Beszédes a Tisza Párt hivatalos YouTube-csatornáján az egyik szórakoztatónak szánt videó is, amelyben Magyar Péter és Radnai Márk magánéleti kérdésekre válaszol. Arra a kérdésre, kinek volt több barátnője, mindketten magukat mondták. Amikor Radnai vicceskedve emlékeztette Magyar Pétert arra, hogy ő 18 évig volt házas Varga Judittal – utalva ezzel arra, hogy már csak ezért sem lehet neki igaza, a pártelnök erre válaszként mindössze annyit tett, hogy csitított egyet.